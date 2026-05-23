Thủ tướng Tusk hoan nghênh quyết định điều quân đến Ba Lan của Mỹ

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh, quyết định triển khai 5.000 binh sĩ đến Ba Lan mang lại lợi ích thiết thực cho an ninh quốc gia của nước này, đồng thời củng cố vị thế của Mỹ tại châu Âu. Việc tăng quân cũng giúp giảm thiểu những lo ngại trước đó khi Mỹ tuyên bố tạm dừng kế hoạch triển khai khoảng 4.000 binh sĩ đến Ba Lan. Theo ông Tusk, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên đã biến thách thức thành cơ hội, góp phần củng cố niềm tin của các đồng minh.

Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski cũng hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump duy trì mức độ luân chuyển và hiện diện quân sự Mỹ tại Ba Lan ở quy mô tương đương như trước đây. Mặc dù vẫn chưa có thông tin cụ thể về thời điểm triển khai, cũng như nhiệm vụ của lực lượng bổ sung nêu trên, tuy nhiên Ba Lan sẵn sàng chào đón quân đội Mỹ trên cơ sở thỏa thuận về quy chế lực lượng giữa hai bên.

Đánh giá về quy mô lực lượng quân đội Mỹ tại Ba Lan, ông Marcin Przydacz, cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Ba Lan Nawrocki cho rằng, sau khi triển khai thêm 5.000 binh sĩ, lực lượng Mỹ luân phiên tại Ba Lan sẽ đạt tối thiểu 11.000 người. Chi phí duy trì lực lượng được hai bên chia sẻ, trong đó Ba Lan đóng góp khoảng 130 triệu euro mỗi năm để hỗ trợ cho khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ. Ngoài ra, Ba Lan dự kiến đầu tư thêm khoảng 500 triệu USD để mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng quân sự dành cho quân đội Mỹ trên lãnh thổ nước này.

Quyết định triển khai thêm quân tới Ba Lan của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi xuất hiện tranh cãi liên quan kế hoạch tạm hoãn triển khai khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan. Theo giới phân tích, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, động thái trên của Mỹ không chỉ để trấn an Ba Lan, mà còn nhằm củng cố hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực.