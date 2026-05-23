Thủ tướng Tusk hoan nghênh quyết định điều quân đến Ba Lan của Mỹ

Thứ Bảy, 06:41, 23/05/2026
VOV.VN - Ngày 22/5, Thủ tướng Donald Tusk hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump điều động thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, đồng thời cho rằng động thái này thể hiện cam kết của Washington đối với an ninh khu vực.

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh, quyết định triển khai 5.000 binh sĩ đến Ba Lan mang lại lợi ích thiết thực cho an ninh quốc gia của nước này, đồng thời củng cố vị thế của Mỹ tại châu Âu. Việc tăng quân cũng giúp giảm thiểu những lo ngại trước đó khi Mỹ tuyên bố tạm dừng kế hoạch triển khai khoảng 4.000 binh sĩ đến Ba Lan. Theo ông Tusk, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên đã biến thách thức thành cơ hội, góp phần củng cố niềm tin của các đồng minh.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski cũng hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump duy trì mức độ luân chuyển và hiện diện quân sự Mỹ tại Ba Lan ở quy mô tương đương như trước đây. Mặc dù vẫn chưa có thông tin cụ thể về thời điểm triển khai, cũng như nhiệm vụ của lực lượng bổ sung nêu trên, tuy nhiên Ba Lan sẵn sàng chào đón quân đội Mỹ trên cơ sở thỏa thuận về quy chế lực lượng giữa hai bên.

Đánh giá về quy mô lực lượng quân đội Mỹ tại Ba Lan, ông Marcin Przydacz, cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Ba Lan Nawrocki cho rằng, sau khi triển khai thêm 5.000 binh sĩ, lực lượng Mỹ luân phiên tại Ba Lan sẽ đạt tối thiểu 11.000 người. Chi phí duy trì lực lượng được hai bên chia sẻ, trong đó Ba Lan đóng góp khoảng 130 triệu euro mỗi năm để hỗ trợ cho khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ. Ngoài ra, Ba Lan dự kiến đầu tư thêm khoảng 500 triệu USD để mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng quân sự dành cho quân đội Mỹ trên lãnh thổ nước này.

Quyết định triển khai thêm quân tới Ba Lan của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi xuất hiện tranh cãi liên quan kế hoạch tạm hoãn triển khai khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan. Theo giới phân tích, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, động thái trên của Mỹ không chỉ để trấn an Ba Lan, mà còn nhằm củng cố hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực.

Mỹ sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 cho biết, Washington sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, động thái được xem là tín hiệu củng cố hiện diện quân sự của Mỹ tại sườn phía Đông NATO giữa lúc an ninh châu Âu tiếp tục bất ổn và những bất đồng giữa Mỹ với các đồng minh NATO.

Như Hoa/VOV-Praha
Mỹ giảm hiện diện quân sự ở Đông Âu, Ba Lan tăng tốc tự chủ quốc phòng

VOV.VN - Tháng 5/2026, Lầu Năm Góc đã đột ngột tuyên bố sẽ tạm dừng việc triển khai khoảng 4.000 binh sĩ đến Ba Lan như một phần của kế hoạch giảm quân số ở châu Âu...

Hungary thúc đẩy quan hệ với Ba Lan và mở rộng hợp tác Trung Âu

VOV.VN - Ngày 20/5, Thủ tướng Hungary Magyar cho biết, ông muốn thúc đẩy quan hệ giữa nước này và Ba Lan, đồng thời hướng tới mở rộng hợp tác trong khuôn khổ Nhóm Visegrad (V4), đánh dấu bước triển khai cụ thể các cam kết của nhà lãnh đạo Hungary trong chương trình tranh cử.

Ba Lan thành lập trung tâm dịch vụ đầu tiên ở châu Âu dành cho động cơ xe tăng Abrams

VOV.VN - Ngày 18/5, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, nhà máy bảo dưỡng quân sự WZL-1 của Ba Lan đã ký thỏa thuận với tập đoàn quốc phòng Honeywell của Mỹ để thành lập trung tâm dịch vụ đầu tiên ở châu Âu dành cho động cơ xe tăng Abrams, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình hiện đại hóa quân sự của nước này.

Ba Lan thông qua luật về tiền điện tử giữa bê bối lừa đảo hàng triệu USD

VOV.VN - Trong một bước đi quan trọng nhằm thắt chặt quản lý thị trường tài sản số, các nhà lập pháp Ba Lan ngày đã chính thức thông qua dự luật triển khai Quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Ba Lan: Việc điều chuyển quân đội Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến an ninh nước này

VOV.VN - Ngày 15/5, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, quyết định liên quan đến việc điều chuyển quân đội của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng răn đe hoặc an ninh của Ba Lan.

