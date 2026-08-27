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Lãnh đạo thế giới chia buồn sau lũ quét kinh hoàng tại Nepal và Trung Quốc

Thứ Năm, 07:38, 27/08/2026
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VOV.VN - Lãnh đạo nhiều quốc gia đã gửi lời chia buồn và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ công tác cứu hộ sau khi lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng tại Nepal và khu vực Tây Tạng, Trung Quốc ngày 26/8.

Trận lũ quét sáng 26/8 tại khu vực biên giới giữa Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc đã gây ra những hậu quả vô cùng thảm khốc, đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

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Bùn đất bao phủ khu vực thung lũng Trishuli, thuộc quận Nuwakot, Nepal sau trận lũ quét ngày 26/8 (Ảnh: Reuters)

Trong một phản ứng đầu tiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết châu Âu sẵn sàng huy động hỗ trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng. Bà gửi lời chia buồn tới những gia đình có người thiệt mạng hoặc vẫn đang chờ thông tin về người thân.

Lãnh đạo cao nhất của EU cũng cho biết hệ thống vệ tinh Copernicus của Liên minh này đã được kích hoạt để lập bản đồ các khu vực bị ảnh hưởng tại Nepal, qua đó hỗ trợ công tác ứng phó.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, quốc gia láng giềng của Nepal, đã gửi lời chia buồn tới Thủ tướng Nepal Balendra Shah, đồng thời khẳng định New Delhi sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo cho nước láng giềng. Ông cho biết các lực lượng của Ấn Độ đang phối hợp chặt chẽ với Nepal trong công tác cứu hộ và cứu trợ.

Thủ tướng Canada Mark Carney mô tả tình hình lũ lụt là “thảm họa nghiêm trọng”, đồng thời kêu gọi công dân Canada đang ở khu vực bị ảnh hưởng đăng ký với cơ quan chức năng để nhận thông báo khẩn cấp và hỗ trợ khi cần thiết.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết các quan chức nước này đang nỗ lực xác minh tình hình của công dân Australia tại khu vực. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc tới những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng tại Nepal và Tây Tạng, Trung Quốc.

Ngoại trưởng Anh David Lammy bày tỏ chia sẻ với các nạn nhân, trong đó có công dân Anh tại khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết London sẵn sàng hỗ trợ Nepal, bao gồm cả công tác tìm kiếm và cứu nạn.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và bày tỏ đoàn kết với những cộng đồng đang chịu ảnh hưởng. Ông cho biết các nhóm của Liên hợp quốc cùng các đối tác nhân đạo đang huy động nhân lực và vật tư để hỗ trợ các khu vực bị tác động.

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Lực lượng cảnh sát Nepal đưa một nạn nhân của trận lũ quét đi cấp cứu ngày 26/8 (Ảnh: Reuters)

Sáng 26/8, phần dưới của một dòng sông băng trên dãy Himalaya đã sụp đổ và lao xuống đáy thung lũng phía dưới. Sự cố này có thể bắt nguồn từ một trận động đất 4,4 độ xảy ra trước đó. Một khối lượng lớn băng và đá đã đổ ập xuống dòng sông Lhende Khola, con sông chảy dọc theo biên giới trên núi cao nằm giữa Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc.

Dòng bùn đất và mảnh vỡ đã ập vào cửa khẩu Gyirong ở Tây Tạng và khu vực Nepal, tạo ra những trận lũ quét với tốc độ cao, cuốn trôi nhiều tuyến đường, các công trình điện và làm ngập lụt nhiều ngôi làng. Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy các ngôi nhà bị bao phủ bởi bùn đất sau trận lũ quét tại sông Trishuli, thuộc quận Nuwakot, Nepal.

Tính đến sáng sớm 27/8, cơ quan chức năng đã tìm thấy 157 thi thể, nhưng số người chết dự kiến ​​sẽ tăng mạnh. Hiện, chưa thể ước đoán tổng số người mất tích sau thảm họa thiên nhiên này. Các quan chức cho biết lớp bùn dày cùng tình trạng mưa kéo dài tại khu vực Himalaya đang gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.

Phan Tùng/VOV.VN
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