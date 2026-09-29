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Sau sự cố, Australia tìm cách thắt chặt kiểm soát AI

Thứ Ba, 11:27, 29/09/2026
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VOV.VN - Sau khi một số trang web của chính quyền Australia bị tác nhân AI xâm nhập trái phép, dư luận Australia đang lên tiếng yêu cầu chính quyền đưa ra các biện pháp nhằm kiểm soát AI chặt chẽ hơn để gia tăng an toàn cho hệ thống và dữ liệu.

Tiến sĩ Chetan Arora, Giám đốc phụ trách đào tạo về phần mềm và an ninh mạng thuộc Đại học Monash (Australia) cho biết việc tác nhân AI của OpenAI xâm nhập trái phép vào một số trang web của chính quyền nước này cho thấy OpenAI đã không có các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn các tác nhân AI xâm nhập trái phép vào các trang web.

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AI có rủi ro vượt rào kiểm soát của con người. Đồ họa: ChatGPT.

Theo tiến sĩ Arora, sự cố vừa xảy ra là hồi chuông cảnh tỉnh đối với Australia, trong đó công ty AI cần phải chịu trách nhiệm cho sự cố này. Tiến sĩ Arora nhấn mạnh sự cố xảy ra cũng cho thấy Australia cần xây dựng hệ thống phòng thủ của riêng mình để bảo vệ hệ thống và dữ liệu của mình. Đồng thời Australia cũng nên đặt ra các quy định bắt buộc về các tiêu chí kỹ thuật, hệ thống lưu vết kiểm toán và các phương thức khác để giảm sát các tác nhân tự hành như là điều kiều kiện để các công ty AI được hoạt động tại nước này.

Truyền thông Australia cũng cho biết, chính quyền nước này đang nghiên cứu khả năng yêu cầu các công ty AI phải báo cáo ngay lập tức với cơ quan chức năng chịu trách nhiệm về an ninh mạng khi có sự cố xảy ra.

Australia cũng đã triệu tập lãnh đạo công ty OpenAI tới điều trần tại Quốc hội nước này để giải thích sự cố vừa diễn ra. Dự kiến cuộc điều trần sẽ diễn ra trong tuần này.

Australia quan tâm nhiều hơn tới việc bổ sung các biện pháp kiểm soát AI sau khi nước này được OpenAI thông báo về việc các tác nhân AI của công ty này đã xâm nhập trái phép vào một số trang web của chính quyền Australia. Australia không chỉ bất bình về việc một số trang web của chính quyền bị xâm nhập trái phép mà còn không hài lòng khi chỉ được thông báo sau khi vụ việc diễn ra được 3 tháng. Sự cố xảy ra cũng cho thấy khung pháp lý của Australia đang lạc hậu hơn so với sự phát triển của công nghệ nên đến lúc này vẫn chưa tìm được căn cứ để yêu cầu công ty AI chịu trách nhiệm trước hành vi xâm nhập trái phép.

Mặc dù sự cố xảy ra nằm ngoài ý muốn của tất cả các bên song hôm nay Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết rủi ro này chính là “thách thức” mà không chỉ Australia mà còn các quốc gia khác cũng đang đối mặt trong quá trình AI ngày càng hiện diện nhiều hơn trong mọi mặt của đời sống.

Trong bối cảnh này, Thủ tướng Albanese cho rằng Australia cần tận dụng cơ hội này để thúc đẩy sự phát triển AI một cách an toàn: “Chúng tôi coi đây là một cơ hội và muốn khai thác các lợi ích từ cơ hội này để giảm thiểu rủi ro. Đây là nhiệm vụ mà chúng tôi đặt ra trong thời gian tới”.

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OpenAI: Trí tuệ nhân tạo có nguy hiểm nhưng thế giới nên tin các hãng AI

VOV.VN - Sam Altman - Tổng giám đốc điều hành hãng trí tuệ nhân tạo OpenAI, cho rằng mọi người nên đặt niềm tin nhiều hơn vào công ty của ông cũng như các doanh nghiệp tương tự. Theo ông, họ đã hành động đúng đắn khi phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), dù công chúng ngày càng lo lắng về các rủi ro tiềm ẩn.

Việt Nga/VOV-Australia
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