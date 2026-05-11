Tổng thống Iran: Đối thoại với Mỹ không đồng nghĩa với đầu hàng

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ không khuất phục trước sức ép từ đối phương. “Chúng tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước đối phương. Nếu có đối thoại hay đàm phán, điều đó không có nghĩa là đầu hàng hay rút lui”, ông viết trên mạng xã hội.

Theo ông Pezeshkian, mục tiêu của Iran là “bảo vệ quyền lợi của người dân Iran và gìn giữ lợi ích quốc gia bằng sức mạnh và sự kiên định”.

Trong khi đó, ông Ebrahim Rezaie, thành viên Ủy ban An ninh Quốc hội Iran, cảnh báo rằng “thời gian không đứng về phía Mỹ”. “Họ không nên hành động liều lĩnh và tự đẩy mình lún sâu hơn vào vũng lầy mà họ đã rơi vào”, ông viết trên mạng xã hội, đồng thời cho rằng “lựa chọn tốt nhất” của Mỹ là nhượng bộ và thích nghi với “trật tự khu vực mới”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad cũng chỉ trích Washington, cho rằng Mỹ đã “thử vận may với một Iran hùng mạnh” và giờ đây phải “chấp nhận hậu quả”.

Truyền thông nhà nước Iran không công bố nhiều chi tiết về phản hồi được chuyển qua một nhà trung gian hòa giải Pakistan, ngoài việc cho biết khuôn khổ đề xuất hiện nay tập trung vào mục tiêu chấm dứt xung đột trong khu vực.