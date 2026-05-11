Tổng thống Iran: Đối thoại với Mỹ không đồng nghĩa với đầu hàng

Thứ Hai, 06:05, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh Iran tuyên bố đã gửi phản hồi đối với đề xuất mới nhất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột, nhiều quan chức cấp cao ở Tehran tiếp tục đưa ra các phát biểu cứng rắn về triển vọng đàm phán với Washington.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ không khuất phục trước sức ép từ đối phương. “Chúng tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước đối phương. Nếu có đối thoại hay đàm phán, điều đó không có nghĩa là đầu hàng hay rút lui”, ông viết trên mạng xã hội.

tong thong iran Doi thoai voi my khong dong nghia voi dau hang hinh anh 1
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Theo ông Pezeshkian, mục tiêu của Iran là “bảo vệ quyền lợi của người dân Iran và gìn giữ lợi ích quốc gia bằng sức mạnh và sự kiên định”.

Trong khi đó, ông Ebrahim Rezaie, thành viên Ủy ban An ninh Quốc hội Iran, cảnh báo rằng “thời gian không đứng về phía Mỹ”. “Họ không nên hành động liều lĩnh và tự đẩy mình lún sâu hơn vào vũng lầy mà họ đã rơi vào”, ông viết trên mạng xã hội, đồng thời cho rằng “lựa chọn tốt nhất” của Mỹ là nhượng bộ và thích nghi với “trật tự khu vực mới”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad cũng chỉ trích Washington, cho rằng Mỹ đã “thử vận may với một Iran hùng mạnh” và giờ đây phải “chấp nhận hậu quả”.

Truyền thông nhà nước Iran không công bố nhiều chi tiết về phản hồi được chuyển qua một nhà trung gian hòa giải Pakistan, ngoài việc cho biết khuôn khổ đề xuất hiện nay tập trung vào mục tiêu chấm dứt xung đột trong khu vực.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Đối đầu Mỹ - Iran chưa có lối thoát, ông Trump mắc kẹt giữa 3 lựa chọn rủi ro

VOV.VN - Trong bối cảnh các cuộc đàm phán liên quan đến Iran gần như rơi vào bế tắc và hơn 1.500 tàu thương mại vẫn mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư, giới phân tích cho rằng Tổng thống Trump đang đối mặt thế khó trong xử lý tình huống. Ông Trump hiện chỉ còn ba lựa chọn liên quan tới Iran, nhưng cả ba đều tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cuộc chiến với Nga biến Ukraine thành “xưởng sáng tạo vũ khí” của châu Âu

VOV.VN - Ukraine hiện giờ đang nổi lên như một quốc gia tiên phong trong phát triển các loại vũ khí mới và xây dựng năng lực tác chiến hiện đại, thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các đối tác quốc tế.

Iran yêu cầu tàu thuyền thương mại tránh xa chiến hạm Mỹ tại Hormuz

VOV.VN - Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát cảnh báo yêu cầu các tàu thương mại tránh xa tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz sau các vụ đụng độ trong đêm 8/5.

