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Saudi Arabia phát hiện 110 triệu tấn khoáng sản đất hiếm và quặng chứa uranium

Thứ Hai, 21:58, 14/09/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia hôm nay (14/9) cho biết, nước này đã phát hiện khối lượng lớn khoáng sản đất hiếm và quặng uranium tại thành phố Madinah.

Đây là phát hiện quan trọng của Saudi Arabia trong việc nâng cao nguồn cung khoáng sản đất hiếm quan trọng cho các ngành công nghệ tiên tiến và phục vụ chương trình năng lượng hạt nhân dân sự của nước này.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, ông Abdulaziz Bin Salman, nước này phát hiện 110 triệu tấn khoáng sản đất hiếm và quặng uranium tại khu vực Jabal Sayid thuộc thành phố Madinah, với nồng độ cao các nguyên tố đất hiếm, cùng với nồng độ uranium đầy hứa hẹn.

saudi arabia phat hien 110 trieu tan khoang san dat hiem va quang chua uranium hinh anh 1
Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, ông Abdulaziz Bin Salman. (Ảnh: Reuters)

Jabal Sayid đã được biết đến là nơi chứa một trong những mỏ đất hiếm có giá trị nhất thế giới. Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, địa điểm này được cho là đứng thứ tư toàn cầu, với khoảng 552.000 tấn đất hiếm nặng và 355.000 tấn đất hiếm nhẹ.

Thông tin được đưa ra, vài tháng sau khi Saudi Arabia và Mỹ ký kết thỏa thuận hạt nhân dân sự vào tháng 7 vừa qua. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, thỏa thuận này cung cấp nền tảng pháp lý cho một quan hệ đối tác trị giá hàng tỷ USD kéo dài hàng thập kỷ, cho phép các công ty Mỹ tiếp cận nhiều hơn với chương trình năng lượng hạt nhân dân sự của Saudi Arabia.

Những nỗ lực phát hiện các mỏ đất hiếm của Saudi Arabia được đẩy nhanh sau chuyến thăm Mỹ của Thái tử Mohammed bin Salman vào tháng 11/2025, khi hai nước tăng cường hợp tác về khoáng sản quan trọng và chuỗi cung ứng, với việc thành lập Khung chiến lược hợp tác về khoáng sản, kim loại và uranium.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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