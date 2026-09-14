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Xung đột tại Yemen leo thang, Saudi Arabia không kích các vị trí của Houthi

Thứ Hai, 05:40, 14/09/2026
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VOV.VN - Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại Yemen, khi lực lượng Houthi chiếm được các vị trí trọng yếu ở bờ biển phía Tây, đồng thời chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào một thành phố chiến lược của lực lượng chính phủ Yemen. Trong khi, đó Saudi Arabia tiếp tục không kích các vị trí của Houthi.

Theo một quan chức quân sự cấp cao, lực lượng chính phủ Yemen hiện đang tập trung nhân sự và vũ khí để bảo vệ thành phố Marib ở miền Trung nước này, trước bất kỳ cuộc tấn công nào mới của lực lượng Houthi.

Cuối tuần qua, Houthi đã điều một lượng lớn tay súng và trang thiết bị quân sự đến các khu vực xung quanh Marib, làm dấy lên lo ngại về việc giao tranh tiếp tục leo thang tại Yemen.

Marib là một trong những khu vực do lực lượng chính phủ kiểm soát, có tầm quan trọng chiến lược nhất ở Yemen. Thành phố này là nơi sinh sống của hơn 2 triệu người, có các căn cứ quân sự lớn, các mỏ dầu khí và một nhà máy điện quan trọng. Lực lượng Houthi đã nhiều lần cố gắng chiếm giữ thành phố nhưng các cuộc tấn công trước đó đều thất bại.

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Hậu quả sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại thành phố cảng Mocha, Yemen. Nguồn: Reuters

Việc Houthi chuẩn bị tấn công Marib diễn ra sau những thắng lợi của lực lượng này dọc theo bờ biển phía Tây Yemen, bao gồm việc chiếm giữ thành phố cảng Mokha bên bờ Biển Đỏ và đảo Mayun (còn gọi là Perim) trên eo biển Bab Al-Mandab.

Trong khi đó, Saudi Arabia cũng tăng cường các cuộc không kích nhằm vào Houthi. Theo tuyên bố của Houthi, Saudi Arabia hôm qua (13/9) đã tiến hành hơn 50 cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng này, nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Houthi, nhằm vào một căn cứ quân sự ở miền Nam quốc gia vùng Vịnh này.

Cuộc xung đột tại Yemen đã khiến hàng trăm người thiệt mạng cùng với hàng chục nghìn người phải di dời. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) hôm qua cho biết, 86.000 người Yemen đã phải di tản, trong đó có khoảng 2.000 người đã đến Djibouti.

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Houthi gia tăng sức ép quân sự lên Saudi Arabia

VOV.VN - Sau vụ tập kích khiến Saudi Arabia phải đóng tuyến đường ống dầu Đông-Tây, sức ép an ninh đối với quốc gia này tiếp tục gia tăng, khi lực lượng Houthi tại Yemen ngày 12/9 tiếp tục tuyên bố đã dùng tên lửa và máy bay không người lái tấn công một căn cứ quân sự ở miền nam quốc gia Vùng Vịnh này.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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