Đứng về phía Saudi Arabia, Pakistan cứng rắn cảnh báo Iran cần kiềm chế Houthi

Pakistan không để yên khi Houthi dồn dập tấn công Saudi Arabia

Trong nỗ lực phối hợp nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng leo thang, Pakistan đã chuyển lời cảnh báo từ Saudi Arabia tới Iran , yêu cầu nước này kiềm chế đồng minh Houthi tại Yemen sau khi lực lượng này gia tăng các cuộc tấn công vào vương quốc này, theo các nguồn tin tại Saudi Arabia, Pakistan và Iran.

Chiến binh Houthi. Ảnh: ABC News.

Hôm 8/9/2026, lực lượng Houthi đã tấn công một căn cứ không quân ở Khamis Mushait cùng cơ sở hạ tầng dầu khí tại các thành phố lân cận, khiến 73 người bị thương. Đây là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất nhắm vào Saudi Arabia kể từ khi cuộc chiến của Mỹ - Israel chống Iran bùng phát vào tháng 2.

Phát ngôn viên quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, cho biết hôm 9/9 rằng máy bay chiến đấu của Saudi Arabia đã thực hiện 54 cuộc không kích tại nhiều tỉnh của Yemen trong vòng 12 giờ qua, đồng thời khẳng định các hành động này “sẽ không bị bỏ qua mà không có sự đáp trả hay trừng phạt”.

Cuộc xung đột đang leo thang này diễn ra trong bối cảnh Iran và Mỹ đang thực hiện đợt tấn công ăn miếng trả miếng quy mô lớn nhất nhắm vào hoạt động hàng hải tại vùng Vịnh kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Lời cảnh báo của Pakistan gửi tới Iran mang trọng lượng đáng kể nhờ vào Hiệp ước Mecca - hiệp ước quốc phòng mà nước này mới ký kết với Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù các quan chức tại Islamabad nhấn mạnh rằng bất kỳ vai trò quân sự nào cũng sẽ chỉ giới hạn ở việc bảo vệ lãnh thổ Saudi Arabia, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cho biết các cuộc tấn công lan sang vương quốc này có thể kích hoạt thỏa thuận an ninh chung giữa Riyadh, Ankara và Islamabad.

“Hành động gây hấn nhắm vào một quốc gia sẽ bị coi là hành động gây hấn nhắm vào cả ba quốc gia”, ông Asif phát biểu trên truyền hình Pakistan. “Không có gì mơ hồ hay nghi ngờ ở đây cả... Hành động gây hấn vô cớ hoặc sự lan rộng xung đột... vào lãnh thổ Saudi Arabia chắc chắn sẽ khiến thỏa thuận này được kích hoạt”.

Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và quân đội Pakistan hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Reuters.

Lo ngại cuộc chiến ủy nhiệm biến thành khủng hoảng khu vực

Sau nhiều năm duy trì thế cân bằng trong quan hệ với cả Saudi Arabia và Iran thì việc Pakistan lên tiếng lần này đã làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công do lực lượng Houthi thực hiện. Theo các nguồn tin, thông điệp gửi tới Tehran rất rõ ràng: Hãy kiềm chế Houthi, nếu không sẽ có nguy cơ một cuộc xung đột ủy nhiệm biến thành cuộc khủng hoảng an ninh khu vực trên quy mô rộng hơn.

Một nhà ngoại giao cấp cao trong khu vực cho biết Pakistan đã chuyển thông điệp này tới Iran trong vòng 24 giờ qua, hối thúc Tehran sử dụng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi nhắm vào Saudi Arabia.

Một quan chức cấp cao của Iran xác nhận rằng Pakistan đã chuyển thông điệp tới Tehran vào ngày 8/9, và phản hồi từ phía Tehran là “Iran không kiểm soát lực lượng Houthi”.

Tuy nhiên, hai nguồn tin từ Iran lại nói rằng Tehran đã chỉ đạo Houthi thực hiện các cuộc tấn công vào Saudi Arabia vào tuần trước. Họ cho biết, Tehran đã hứa cung cấp thêm kinh phí và vũ khí cho Houthi, đồng thời một số chỉ huy thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tới Yemen để hỗ trợ điều phối các cuộc tấn công này.

Nhà ngoại giao khu vực nói trên cho biết Islamabad đang tìm cách kiềm chế Houthi trước khi tình hình leo thang đến mức Riyadh có thể gây sức ép buộc Pakistan phải đóng vai trò tích cực hơn trong việc bảo vệ họ.

“Pakistan có thỏa thuận với Saudi Arabia, nhưng tôi hy vọng tình hình sẽ không đi đến mức Pakistan buộc phải thực sự can thiệp trực tiếp”, nhà ngoại giao này chia sẻ với Reuters. “Hiện tại, họ sẽ theo đuổi giải pháp ngoại giao”.

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Pakistan ủng hộ mạnh cho Saudi Arabia

Một nguồn tin từ Pakistan cho biết, các quan chức Saudi Arabia đã gặp gỡ các đại diện quân sự cấp cao của Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ tại Riyadh để phối hợp phương án ứng phó. Nguồn tin này nói thêm rằng ba nước đã thống nhất việc quân đội của họ sẽ không tiến vào Yemen và mọi hành động đáp trả sẽ được thực hiện từ lãnh thổ Saudi Arabia.

Một nguồn tin khác từ Pakistan cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra về việc tham gia các cuộc tấn công trả đũa; nguồn tin này nhấn mạnh rằng hiệp ước quân sự giữa Pakistan và Riyadh chỉ mang tính phòng thủ và giới hạn ở việc bảo vệ lãnh thổ Saudi Arabia. Các lực lượng Pakistan có thể cung cấp hỗ trợ về quân sự, kỹ thuật, bộ binh hoặc không quân ngay trong phạm vi Saudi Arabia, nhưng sẽ không tham gia vào các hoạt động tác chiến trên lãnh thổ nước ngoài.

Một nhà ngoại giao trong khu vực nhận định rằng chiến dịch gây sức ép do Iran và lực lượng Houthi thực hiện có thể mang lại kết quả trái ngược với ý đồ của Tehran.

Việc nhắm vào an ninh vùng Vịnh nhằm gây sức ép lên Washington về vấn đề phong tỏa các hải cảng Iran có thể khiến Tehran vô tình đẩy Saudi Arabia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia đồng minh khác của Mỹ xích lại gần nhau hơn trong hợp tác an ninh, thay vì làm rạn nứt mối quan hệ giữa họ.

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Mỹ không lùi bước trong phong tỏa Iran

Các quan chức trong khu vực cũng nhận thấy rất ít dấu hiệu cho thấy Washington sẵn sàng nhượng bộ Tehran.

Nhà ngoại giao này cho biết Tổng thống Donald Trump dường như vẫn kiên quyết duy trì lệnh phong tỏa của Mỹ cho đến khi Tehran đạt được thỏa thuận với Washington, trong khi Qatar đang âm thầm xem xét các đề xuất mới nhằm đưa cả hai bên trở lại bàn đàm phán.

Một nguồn tin khác trong khu vực cho biết phản ứng quân sự của Saudi Arabia sẽ vẫn tập trung vào lực lượng Houthi thay vì nhắm trực tiếp vào Iran. Các quan chức Saudi Arabia cũng không tin rằng các cuộc tấn công của Houthi sẽ giúp Tehran đạt được mục tiêu lớn hơn là chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ.

Nguồn tin này cho biết Riyadh không có ý định gây sức ép buộc Washington phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Trump tin rằng việc duy trì áp lực kinh tế là con đường hiệu quả nhất để dẫn đến đàm phán.

“Vấn đề ở đây là Iran có thể chịu đựng được những tổn thất này ở mức độ nào và trong bao lâu”, nguồn tin nói. “Ông Trump không muốn một giải pháp quân sự. Ông ấy muốn gây sức ép lên họ thông qua phong tỏa”.

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