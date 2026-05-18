Saudi Arabia và UAE bị tấn công bằng UAV, Iran cáo buộc Mỹ là nguồn cơn gây bất ổn

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia tối qua cho biết, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 3 máy bay không người lái xâm nhập không phận. Các máy bay xuất phát từ lãnh thổ Iraq. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, Thiếu tướng Turki al-Maliki khẳng định Riyadh có quyền tự vệ và sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để chống lại các hành động xâm phạm chủ quyền, an ninh hay an toàn của người dân. Tuy nhiên, nguồn tin không đề cập thương vong cũng như thiệt hại do cuộc tấn công gây ra. Riyadh cũng chưa đưa ra nhận định hay cáo buộc về bên thực hiện hành vi này.

Một cơ sở dầu mỏ UAE bốc cháy do trúng hỏa lực từ Iran. Ảnh: Reuters.

Trước đó, một quốc gia vùng Vịnh khác là UAE thông báo nhà máy điện hạt nhân Barakah của nước này, đã bị một máy bay không người lái chưa rõ nguồn gốc tấn công. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu xung đột, cơ sở hạt nhân của UAE bị tập kích. Cơ quan Quản lý Hạt nhân Liên bang (FANR) UAE cho biết cuộc tấn công gây cháy gần vành đai an ninh bảo vệ vòng trong của nhà máy, nhưng không có thiệt hại về người. An toàn của cơ sở cũng không bị ảnh hưởng. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã ra thông báo bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc, trong khi một số quốc gia khu vực lên tiếng phản đối gay gắt cuộc tấn công.

Sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến vào Iran cuối tháng 2/2026, Tehran và các nhóm đồng minh, đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công dữ dội bằng cả tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các quốc gia khu vực có đặt căn cứ Mỹ. Giới chức Iran khẳng định sự hiện diện của các căn cứ và lực lượng Mỹ trong khu vực, chính là nguồn cơn của các bất ổn và tình trạng hỗn loạn thời gian qua. Quan điểm này tiếp tục được Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Baqer Qalibaf, nhắc lại trong cuộc gặp Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đang ở thăm Tehran hôm qua. Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh cùng với Israel, sự hiện diện của các căn cứ và lực lượng Mỹ, không mang lại bất kỳ điều gì tốt đẹp cho khu vực, ngoài những bất ổn về an ninh.