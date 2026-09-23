English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Séc khôi phục kiểm soát giá nhiên liệu trước sức ép năng lượng

Thứ Tư, 09:23, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cộng hòa Séc sẽ áp trần biên lợi nhuận đối với các nhà bán lẻ nhiên liệu, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel và áp thuế tạm thời đối với các nhà máy lọc dầu, trong bối cảnh các chính phủ châu Âu đang tìm cách kiềm chế đà tăng của giá nhiên liệu.

Chính phủ Séc tuyên bố sẽ áp trần biên lợi nhuận đối với các nhà bán lẻ nhiên liệu, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel và áp dụng thuế tạm thời đối với các nhà máy lọc dầu khi giá nhiên liệu tiếp tục tăng do xung đột ở Trung Đông. Với động thái này, Séc trở thành một trong số các quốc gia châu Âu, cùng Đức, Croatia, Romania và Italy, công bố hoặc gia hạn các biện pháp kiểm soát giá nhiên liệu và giảm thuế trong thời gian gần đây, khi các chính phủ tìm cách giảm tác động của giá nhiên liệu tăng cao đối với người tiêu dùng.

sec khoi phuc kiem soat gia nhien lieu truoc suc ep nang luong hinh anh 1
Cộng hòa Séc tái kiểm soát giá nhiên liệu trước áp lực khủng hoảng năng lượng. (Ảnh minh họa)

Đây cũng là đợt can thiệp tiếp theo của Chính phủ Séc nhằm kiềm chế giá nhiên liệu trong năm nay, sau khi nước này áp dụng biện pháp kiểm soát giá và giảm thuế dầu diesel hồi tháng 4. Các biện pháp kiểm soát giá trước đó đã hết hiệu lực vào 19/7.

Bộ trưởng Tài chính Séc Alena Schillerová cho biết chính phủ đã thông qua đề xuất khôi phục cơ chế điều tiết giá nhiên liệu từ ngày 1/10, đồng thời giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel xuống mức tối thiểu được phép theo quy định của Liên minh châu Âu (EU).

Bộ Tài chính sẽ công bố mức giá tối đa đối với xăng và dầu diesel cho ngày kế tiếp vào mỗi ngày làm việc. Biên lợi nhuận tối đa tại các trạm xăng sẽ được ấn định ở mức 2,5 koruna Séc (khoảng 0,1 euro)/lít. Chính phủ cũng sẽ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel từ 9,95 koruna (0,41 euro) xuống còn khoảng 8 koruna (0,33 euro)/lít trong tháng 10. Sau khi tính cả tác động của thuế VAT, Bộ Tài chính ước tính biện pháp này sẽ giúp giá dầu diesel giảm 2,35 koruna (khoảng 0,1 euro)/lít.

Chính phủ cũng đã phê duyệt mức thuế tạm thời đối với các nhà máy lọc dầu hưởng lợi từ biên lợi nhuận tăng cao. Thuế sẽ được áp dụng trong các năm 2026 và 2027, với mức 50% đối với phần tăng thêm của biên lợi nhuận gộp so với năm 2025.

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao, một số chính phủ châu Âu đã triển khai nhiều biện pháp như giảm thuế, trợ cấp và kiểm soát giá. Một số nước duy trì việc giảm thuế nhiên liệu hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt trong thời gian dài hơn, gồm Tây Ban Nha, Ireland, Síp và Bồ Đào Nha. Trong khi đó, tại Malta, chính phủ trợ giá trực tiếp cho nhiên liệu nhằm giữ ổn định giá xăng.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cơ quan đã nâng lãi suất chính sách lên 2,5% vào tháng 9, cảnh báo giá năng lượng cao vẫn là một rủi ro đối với triển vọng kinh tế châu Âu. Theo đánh giá chính sách tiền tệ của ECB công bố vào giữa tháng này, tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng nếu tái diễn có thể khiến giá năng lượng duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến. Các chuyên gia nhận định việc chấm dứt xung đột ở Trung Đông, khôi phục dòng chảy năng lượng và hoạt động lọc dầu sẽ là những yếu tố quan trọng giúp hạ nhiệt giá nhiên liệu.

anh_theo_aa_20260814093459.jpg

Nhiều khu vực của Séc khủng hoảng vì thiếu nước

VOV.VN - Trong bối cảnh thời tiết khô hạn kéo dài, người dân trên khắp CH Séc đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nước ngày càng trầm trọng, một số nguồn nước biến mất sau nhiều năm hạn hán và diễn biến khí hậu bất thường.

Hải Đăng/VOV-Praha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàng loạt siêu máy bay quân sự lần đầu lộ diện trong Ngày hội NATO tại Séc
Hàng loạt siêu máy bay quân sự lần đầu lộ diện trong Ngày hội NATO tại Séc

VOV.VN - Ngày NATO tại Ostrava và Ngày Không quân Séc diễn ra trong hai ngày 19 và 20/9, quy tụ máy bay, khí tài quân sự và lực lượng an ninh từ 14 quốc gia, thu hút gần 100.000 khách ngay trong ngày khai mạc.

Hàng loạt siêu máy bay quân sự lần đầu lộ diện trong Ngày hội NATO tại Séc

Hàng loạt siêu máy bay quân sự lần đầu lộ diện trong Ngày hội NATO tại Séc

VOV.VN - Ngày NATO tại Ostrava và Ngày Không quân Séc diễn ra trong hai ngày 19 và 20/9, quy tụ máy bay, khí tài quân sự và lực lượng an ninh từ 14 quốc gia, thu hút gần 100.000 khách ngay trong ngày khai mạc.

Séc kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn nữa để chấm dứt xung đột tại Ukraine
Séc kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn nữa để chấm dứt xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 16/9, Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời đối chiếu cách tiếp cận của châu Âu với các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin.

Séc kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn nữa để chấm dứt xung đột tại Ukraine

Séc kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn nữa để chấm dứt xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 16/9, Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời đối chiếu cách tiếp cận của châu Âu với các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin.

Séc phát triển hệ thống cảnh báo mới trong trường hợp khẩn cấp
Séc phát triển hệ thống cảnh báo mới trong trường hợp khẩn cấp

VOV.VN - Hệ thống cảnh báo mới được thiết kế để tạo ra một bức tranh tổng thể, thống nhất về tình hình, thay cho cách thu thập thông tin rời rạc bằng điện thoại và bảng tính như hiện nay.

Séc phát triển hệ thống cảnh báo mới trong trường hợp khẩn cấp

Séc phát triển hệ thống cảnh báo mới trong trường hợp khẩn cấp

VOV.VN - Hệ thống cảnh báo mới được thiết kế để tạo ra một bức tranh tổng thể, thống nhất về tình hình, thay cho cách thu thập thông tin rời rạc bằng điện thoại và bảng tính như hiện nay.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ