Séc khôi phục kiểm soát giá nhiên liệu trước sức ép năng lượng

Chính phủ Séc tuyên bố sẽ áp trần biên lợi nhuận đối với các nhà bán lẻ nhiên liệu, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel và áp dụng thuế tạm thời đối với các nhà máy lọc dầu khi giá nhiên liệu tiếp tục tăng do xung đột ở Trung Đông. Với động thái này, Séc trở thành một trong số các quốc gia châu Âu, cùng Đức, Croatia, Romania và Italy, công bố hoặc gia hạn các biện pháp kiểm soát giá nhiên liệu và giảm thuế trong thời gian gần đây, khi các chính phủ tìm cách giảm tác động của giá nhiên liệu tăng cao đối với người tiêu dùng.

Cộng hòa Séc tái kiểm soát giá nhiên liệu trước áp lực khủng hoảng năng lượng. (Ảnh minh họa)

Đây cũng là đợt can thiệp tiếp theo của Chính phủ Séc nhằm kiềm chế giá nhiên liệu trong năm nay, sau khi nước này áp dụng biện pháp kiểm soát giá và giảm thuế dầu diesel hồi tháng 4. Các biện pháp kiểm soát giá trước đó đã hết hiệu lực vào 19/7.

Bộ trưởng Tài chính Séc Alena Schillerová cho biết chính phủ đã thông qua đề xuất khôi phục cơ chế điều tiết giá nhiên liệu từ ngày 1/10, đồng thời giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel xuống mức tối thiểu được phép theo quy định của Liên minh châu Âu (EU).

Bộ Tài chính sẽ công bố mức giá tối đa đối với xăng và dầu diesel cho ngày kế tiếp vào mỗi ngày làm việc. Biên lợi nhuận tối đa tại các trạm xăng sẽ được ấn định ở mức 2,5 koruna Séc (khoảng 0,1 euro)/lít. Chính phủ cũng sẽ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel từ 9,95 koruna (0,41 euro) xuống còn khoảng 8 koruna (0,33 euro)/lít trong tháng 10. Sau khi tính cả tác động của thuế VAT, Bộ Tài chính ước tính biện pháp này sẽ giúp giá dầu diesel giảm 2,35 koruna (khoảng 0,1 euro)/lít.

Chính phủ cũng đã phê duyệt mức thuế tạm thời đối với các nhà máy lọc dầu hưởng lợi từ biên lợi nhuận tăng cao. Thuế sẽ được áp dụng trong các năm 2026 và 2027, với mức 50% đối với phần tăng thêm của biên lợi nhuận gộp so với năm 2025.

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao, một số chính phủ châu Âu đã triển khai nhiều biện pháp như giảm thuế, trợ cấp và kiểm soát giá. Một số nước duy trì việc giảm thuế nhiên liệu hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt trong thời gian dài hơn, gồm Tây Ban Nha, Ireland, Síp và Bồ Đào Nha. Trong khi đó, tại Malta, chính phủ trợ giá trực tiếp cho nhiên liệu nhằm giữ ổn định giá xăng.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cơ quan đã nâng lãi suất chính sách lên 2,5% vào tháng 9, cảnh báo giá năng lượng cao vẫn là một rủi ro đối với triển vọng kinh tế châu Âu. Theo đánh giá chính sách tiền tệ của ECB công bố vào giữa tháng này, tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng nếu tái diễn có thể khiến giá năng lượng duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến. Các chuyên gia nhận định việc chấm dứt xung đột ở Trung Đông, khôi phục dòng chảy năng lượng và hoạt động lọc dầu sẽ là những yếu tố quan trọng giúp hạ nhiệt giá nhiên liệu.