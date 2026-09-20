Hàng loạt siêu máy bay quân sự lần đầu lộ diện trong Ngày hội NATO tại Séc

Sự kiện còn có sự tham dự của Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel và Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš và gần 100.000 khách tham quan ngay trong ngày khai mạc.

Khác với những năm trước, Ban tổ chức đã mở cửa sớm hơn để đón tiếp hàng chục nghìn lượt khách khách tham quan cho lễ khai mạc Ngày NATO tại Ostrava & Ngày Không quân Séc năm nay. Khách tham qua cũng được chiêm ngưỡng màn trình diễn đỉnh cao của lực lượng vũ trang, an ninh và cứu hộ Séc và nước ngoài.

Màn trình diễn của Không quân Đức nhân kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng

Một điểm thu hút chính là màn trình diễn của Không quân Đức, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng. Đức đã đảm nhận vai trò là Quốc gia Đối tác Đặc biệt với sự tham gia trình diễn của các máy bay Leopard 2A7, Boxer,…và chiếc máy bay huyền thoại Panavia Tornado, đây là một trong những lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của chiếc máy bay này trước khi ngừng hoạt động.

Hàng loạt siêu máy bay quân sự lần đầu lộ diện tại Ngày hội NATO

Quân đội của Cộng hòa Séc, đơn vị cũng gánh vác phần lớn công tác hỗ trợ hậu cần cho sự kiện đã có một màn trình diễn quy mô lớn với việc lần đầu tiên trưng bày máy bay vận tải phản lực C-390 Millennium, loại máy bay mà Không quân Séc đã tiếp nhận vào tháng 7 năm nay. Đây là cơ hội đầu tiên để công chúng được chiêm ngưỡng cận cảnh loại máy bay này trong một cuộc trưng bày có quy mô lớn tại châu Âu.

Hàng loạt siêu máy bay quân sự lần đầu lộ diện tại Ngày hội NATO

Trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều sự kiện đáng chú ý khác như lần đầu tiên máy bay F-16 của Slovakia xuất hiện ở nước ngoài, sự tham gia lần đầu tiên của các đại diện từ Lực lượng Lục quân Bỉ do đội nhảy dù Black Devils đại diện và lần đầu tiên trực thăng UH-60M Black Hawk của Không quân Litva được trưng bày.

Khách tham quan vô cùng thích thú khi theo dõi màn trình diễn bay biểu diễn của hai máy bay ném bom siêu thanh B-1B Lancer, lần đầu tiên xuất hiện trong một màn trình diễn sống động tại Ngày hội NATO.

Ngoài ra, khách tham quan còn được thưởng thức các màn tình diễn đặc sắc khác của đội bay biểu diễn huyền thoại Red Arrows, sử dụng máy bay Hawk T1. Đội hình trên không này, thuộc hàng ngũ những đội bay biểu diễn nhào lộn hàng đầu thế giới, đã xuất hiện trên bầu trời Ostrava, Cộng hòa Séc trong năm ngoái. Ngày NATO tại Ostrava không chỉ dành cho quân đội mà còn cho các lực lượng an ninh và quốc phòng khác của Cộng hòa Séc.