Séc kêu gọi châu Âu nỗ lực hơn nữa để chấm dứt xung đột tại Ukraine

Phát biểu trước báo giới trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, Thủ tướng Babiš cho rằng, châu Âu cần tăng cường nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Theo ông, các nhà lãnh đạo châu Âu hiện gần như không có các bước đi chủ động để chấm dứt cuộc xung đột, trong khi điều này đang tàn phá lĩnh vực năng lượng và đẩy giá nhiên liệu tăng cao. Nhà lãnh đạo Séc cảnh báo, nếu không nỗ lực giải quyết cuộc xung đột, ngành công nghiệp châu Âu sẽ chuyển sang sản xuất xe tăng thay vì ô tô và sẽ ngày càng suy giảm năng lực cạnh tranh so với Trung Quốc.

Thủ tướng Babiš cũng viện dẫn cụ thể các cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin như một minh chứng về ngoại giao trực tiếp. Theo ông, Tổng thống Mỹ thường xuyên liên lạc với Tổng thống Nga, trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu không chủ động có các động thái tương tự để giải quyết cuộc xung đột. Nhà lãnh đạo Séc cũng đề cập đến cuộc điện đàm dài gần đây giữa hai nguyên thủ như một minh chứng cho việc đối thoại trực tiếp vẫn đang được Washington theo đuổi.

Thủ tướng Séc Andrej Babis (Ảnh: Theo Reuters)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Bulgaria, Thủ tướng Babiš và người đồng cấp Bulgaria Rumen Radev nhất trí cho rằng, cuộc xung đột tại Ukraine tác động nghiêm trọng đến giá năng lượng ở châu Âu và nền kinh tế nói chung. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hy vọng, châu Âu sẽ tăng cường các nỗ lực ngoại giao để đạt được hòa bình tại Ukraine. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về vấn đề năng lượng, thương mại, hợp tác hạt nhân, hệ thống giao dịch khí thải của EU, an ninh châu Âu và quá trình mở rộng EU.

Lời kêu gọi của Thủ tướng Babis được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga -Ukraine đã kéo dài hơn 4,5 năm và tiếp tục diễn biến phức tạp bất chấp các nỗ lực ngoại giao của Mỹ, Nga và các bên liên quan. Trong khi đó, cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trình bày Thông điệp Liên minh năm 2026, trong đó khẳng định, nhiệm vụ của EU vẫn là viện trợ Ukraine, tập trung vào hỗ trợ nhân đạo, tăng cường phòng không, siết chặt thực thi các biện pháp trừng phạt Nga và dùng phần ngân sách còn lại của chương trình vay quốc phòng SAFE để triển khai các dự án chung với doanh nghiệp quốc phòng Ukraine, mở đường cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine tham gia vào chuỗi cung ứng của EU.