Bão Bavi đã mạnh lên thành cấp siêu bão

Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết, tốc độ gió duy trì tối đa của Bavi đã tăng lên 185 km/h vào lúc 8 giờ tối qua, trong khi gió giật hiện đạt tới 230 km/h. PAGASA nâng cấp các cơn bão nhiệt đới lên cấp siêu bão khi tốc độ gió duy trì tối đa đạt ít nhất 185 km/h.

Philippines thường xuyên đối mặt với các cơn bão mạnh. Ảnh: Reuters

Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) cho biết, siêu bão có thể tiến vào Khu vực theo dõi của Philippines (PAR) vào thứ Tư, ngày 8/7. Khi vào trong khu vực theo dõi, cơn bão sẽ được đặt tên địa phương là Inday. Mặc dù dự báo còn không chắc chắn vì Bavi vẫn còn cách xa Khu vực theo dõi của Philippines, nhưng cơ quan khí tượng đã cảnh báo người dân rằng siêu bão có thể tiến gần đến Bắc Luzon và có khả năng hướng về Đài Loan (Trung Quốc).

Cơ quan này cũng dự báo siêu bão Bavi vẫn còn rất xa đất liền, vì vậy có khả năng sẽ mạnh hơn nữa, có thể đạt 215 km/h trong những ngày tới. Cũng có khả năng siêu bão sẽ suy yếu nhẹ do chu kỳ thay thế thành mắt bão, nhưng có thể sẽ mạnh trở lại.

Với cường độ và quy mô của bão, cảnh báo gió bão nhiệt đới có thể được ban hành cho một số khu vực ở Bắc Luzon và Trung Luzon ngay cả khi siêu bão không đổ bộ vào Philippines. Không có hai cơn bão nhiệt đới nào giống nhau, nhưng đường đi có thể của bão Bavi và sự tăng cường gió mùa Tây Nam có thể tương tự như siêu bão Carina (Gaemi) tháng 7 năm 2024. Bão Carina đổ bộ vào Đài Loan chứ không phải Philippines, nhưng vẫn ảnh hưởng đến một số khu vực ở Bắc Luzon và làm tăng cường gió mùa Tây Nam. Vào thời điểm đó, gió mùa Tây Nam đã gây ra lũ lụt lớn ở một số khu vực của Luzon, bao gồm cả khu vực đô thị Manila.