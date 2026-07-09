Siêu bão Bavi suy yếu, Philippines vẫn đặt trong tình trạng báo động cao

Chuyên gia khí tượng của Pagasa, trong bản tin dự báo thời tiết lúc 5h sáng cho biết, Bavi ở vị trí cách Luzon khoảng 925 km. Mặc dù siêu bão Bavi đã suy yếu, nhưng vẫn duy trì sức mạnh của bão cấp mạnh.

Nhiều trường học tại Philippines hôm đóng cửa do tác động của cơn bão Bavi (Ảnh: Philstar)

Tính đến 4h sáng nay (giờ địa phương), bão Bavi có sức gió duy trì tối đa 175 km/giờ gần tâm bão và gió giật lên đến 215 km/giờ, di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 20 km/giờ.

Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) cho biết tất cả cán bộ cảnh sát, các văn phòng khu vực và các đơn vị liên quan đã được đặt trong tình trạng báo động cao để chuẩn bị cho những ảnh hưởng có thể xảy ra của bão.

Các quy trình chuẩn bị và ứng phó thảm họa, cũng như đội ứng phó khẩn cấp của lực lượng này đã được kích hoạt và sẵn sàng triển khai ngay lập tức đến các khu vực bị ảnh hưởng. Cảnh sát quốc gia cũng đang phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản lý giảm rủi ro thiên tai quốc gia, Văn phòng Phòng vệ Dân sự và các đơn vị chính quyền địa phương để hỗ trợ các biện pháp sơ tán phòng ngừa và đảm bảo an toàn công cộng. Nhiều trường học đã đóng cửa và chuyển sang hình thức học trực tuyến, các hoạt động tàu, phà bị dừng lại tại một số khu vực.

PAGASA trước đó cảnh báo gió mạnh và mưa lớn dự kiến xảy ra trên phần lớn các khu vực của đất nước do ảnh hưởng của bão và gió mùa Tây Nam tăng cường.