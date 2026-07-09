English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Siêu bão Bavi suy yếu, Philippines vẫn đặt trong tình trạng báo động cao

Thứ Năm, 15:28, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết, siêu bão Bavi đã suy yếu thành bão cấp mạnh, nhưng vẫn tiếp tục gây mưa trên nhiều khu vực của Philippines. Các cơ quan cũng đang được đặt trong tình trạng báo động cao trước ảnh hưởng của cơn bão.

Chuyên gia khí tượng của Pagasa, trong bản tin dự báo thời tiết lúc 5h sáng cho biết, Bavi ở vị trí cách Luzon khoảng 925 km. Mặc dù siêu bão Bavi đã suy yếu, nhưng vẫn duy trì sức mạnh của bão cấp mạnh.

sieu bao bavi suy yeu, philippines van dat trong tinh trang bao dong cao hinh anh 1
Nhiều trường học tại Philippines hôm đóng cửa do tác động của cơn bão Bavi (Ảnh: Philstar)

Tính đến 4h sáng nay (giờ địa phương), bão Bavi có sức gió duy trì tối đa 175 km/giờ gần tâm bão và gió giật lên đến 215 km/giờ, di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 20 km/giờ.

Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) cho biết tất cả cán bộ cảnh sát, các văn phòng khu vực và các đơn vị liên quan đã được đặt trong tình trạng báo động cao để chuẩn bị cho những ảnh hưởng có thể xảy ra của bão.

Các quy trình chuẩn bị và ứng phó thảm họa, cũng như đội ứng phó khẩn cấp của lực lượng này đã được kích hoạt và sẵn sàng triển khai ngay lập tức đến các khu vực bị ảnh hưởng. Cảnh sát quốc gia cũng đang phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản lý giảm rủi ro thiên tai quốc gia, Văn phòng Phòng vệ Dân sự và các đơn vị chính quyền địa phương để hỗ trợ các biện pháp sơ tán phòng ngừa và đảm bảo an toàn công cộng. Nhiều trường học đã đóng cửa và chuyển sang hình thức học trực tuyến, các hoạt động tàu, phà bị dừng lại tại một số khu vực.

PAGASA trước đó cảnh báo gió mạnh và mưa lớn dự kiến xảy ra trên phần lớn các khu vực của đất nước do ảnh hưởng của bão và gió mùa Tây Nam tăng cường.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Siêu bão Bavi đe dọa vùng biển ven bờ Trung Quốc
Siêu bão Bavi đe dọa vùng biển ven bờ Trung Quốc

VOV.VN - Siêu bão Bavi đang tiến nhanh về phía Đài Loan (Trung Quốc), dự báo gây sóng lớn, triều cường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng biển ven bờ. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó, trong đó Phúc Kiến đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp III.

Siêu bão Bavi đe dọa vùng biển ven bờ Trung Quốc

Siêu bão Bavi đe dọa vùng biển ven bờ Trung Quốc

VOV.VN - Siêu bão Bavi đang tiến nhanh về phía Đài Loan (Trung Quốc), dự báo gây sóng lớn, triều cường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng biển ven bờ. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó, trong đó Phúc Kiến đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp III.

Siêu bão Bavi chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản với sức gió có thể làm đổ nhà cửa
Siêu bão Bavi chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản với sức gió có thể làm đổ nhà cửa

VOV.VN - Siêu bão Bavi đang chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản được dự báo có sức gió rất mạnh, có thể đổ nhà cửa, và nhiều chuyến bay đã bị hủy để đảm bảo an toàn.

Siêu bão Bavi chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản với sức gió có thể làm đổ nhà cửa

Siêu bão Bavi chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản với sức gió có thể làm đổ nhà cửa

VOV.VN - Siêu bão Bavi đang chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản được dự báo có sức gió rất mạnh, có thể đổ nhà cửa, và nhiều chuyến bay đã bị hủy để đảm bảo an toàn.

Nhiều lớp học đóng cửa khi siêu bão Bavi tiến gần Philippines
Nhiều lớp học đóng cửa khi siêu bão Bavi tiến gần Philippines

VOV.VN - Ngày 8/7, nhiều trường học trên khắp khu vực Metro Manila, Philippines, đã phải đóng cửa do mưa lớn gây ra bởi ảnh hưởng của siêu bão Bavi (tên địa phương Inday). Dự kiến, bão duy trì sức mạnh của siêu bão đến ngày 9/7 và sau đó suy yếu.

Nhiều lớp học đóng cửa khi siêu bão Bavi tiến gần Philippines

Nhiều lớp học đóng cửa khi siêu bão Bavi tiến gần Philippines

VOV.VN - Ngày 8/7, nhiều trường học trên khắp khu vực Metro Manila, Philippines, đã phải đóng cửa do mưa lớn gây ra bởi ảnh hưởng của siêu bão Bavi (tên địa phương Inday). Dự kiến, bão duy trì sức mạnh của siêu bão đến ngày 9/7 và sau đó suy yếu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ