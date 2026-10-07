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Siêu El Niño khiến nhiệt độ bề mặt đại dương lập kỷ lục

Thứ Tư, 08:40, 07/10/2026
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VOV.VN - Liên hợp quốc cảnh báo một đợt siêu El Niño đang khiến nhiệt độ bề mặt đại dương tăng lên mức kỷ lục, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thời tiết cực đoan trên nhiều khu vực trong những tháng tới.

 

Theo đó nhiệt độ tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo, đã vượt các mức từng ghi nhận trong những đợt El Niño mạnh trước đây. Dữ liệu được Tin tức khoa học dẫn lại cho thấy ngày 21/9, nhiệt độ bề mặt biển tại khu vực này cao hơn mức trung bình giai đoạn 1991-2020 khoảng 3,08 độ C, vượt kỷ lục cũ 3,02 độ C ghi nhận trong đợt El Niño năm 2015.

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(Ảnh minh họa tạo bằng ChatGPT)

El Niño là hiện tượng khí hậu tự nhiên xảy ra khi vùng biển Thái Bình Dương xích đạo ấm lên bất thường, làm đảo lộn các hệ thống thời tiết trên toàn cầu. Khi hiện tượng này đạt cường độ rất mạnh, thường được gọi là “siêu El Niño”, nó có thể làm tăng nguy cơ hạn hán, lũ lụt, nắng nóng, cháy rừng, bão mạnh và mất an ninh lương thực tại nhiều khu vực.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), cảnh báo hơn 347 triệu trẻ em tại gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có thể phải đối mặt với điều kiện thời tiết bất thường trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay do El Niño. Các rủi ro bao gồm lũ lụt cực đoan, hạn hán, thiếu nước sạch, suy dinh dưỡng, dịch bệnh và tình trạng phải rời bỏ nơi ở.

Các tổ chức cứu trợ cho biết họ đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, nhất là tại những khu vực vốn đã dễ tổn thương vì nghèo đói, xung đột hoặc hạ tầng yếu. Trẻ em được xem là nhóm chịu tác động nặng nề nhất vì các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể làm gián đoạn học tập, chăm sóc y tế, tiếp cận nước sạch và nguồn lương thực.

Giới khoa học cũng lưu ý rằng tác động của El Niño thường có độ trễ, nghĩa là dù nhiệt độ đại dương đã tăng mạnh trong năm nay song nhiều hậu quả lớn nhất có thể xuất hiện trong năm 2027.

Quang Trung/VOV-Washington
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