Singapore bắt 82 đối tượng trong chiến dịch truy quét ma túy toàn quốc

Theo Cục Phòng chống ma túy trung ương Singapore (CNB), chiến dịch truy quét tội phạm ma túy trên diện rộng được triển khai từ ngày 14-18/9. Trong chiến dịch, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều loại ma túy gồm cần sa, ma túy đá, heroin, ketamine, thuốc lắc và tem giấy LSD. Tổng giá trị ma túy bị thu giữ ước tính hơn 46.700 SGD (khoảng 36.600 USD).

Một đối tượng bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét ma túy của Cục Phòng chống ma túy trung ương Singapore (từ 14-18/9). Ảnh: CNB.

Một trong những vụ việc đáng chú ý diễn ra vào tối ngày 15/9 khi CNB bắt giữ một nghi phạm người nước ngoài, khoảng 40 tuổi ở khu vực Geylang. Từ khai thác thông tin đối tượng và điều tra mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm nhiều đối tượng khác. Ngày 16/9, CNB tiếp tục tiến hành kiểm tra một tòa nhà tại khu vực Geylang và bắt giữ 13 nghi phạm (gồm 3 công dân Singapore và 10 người nước ngoài).

Ông Lim Sze Yuk, Phó Giám đốc Ban thực thi pháp luật thuộc CNB khẳng định lực lượng chức năng sẽ tiếp tục điều tra những người sử dụng trái phép hoặc buôn bán ma túy và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ông Lim Sze Yuk cũng cảnh báo các chủ doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh nếu che giấu hoặc tạo điều kiện để các hoạt động liên quan ma túy xảy ra tại cơ sở của mình cũng sẽ bị điều tra và xử lý nghiêm.

Lãnh đạo CNB khẳng định duy trì một Singapore an toàn, không ma túy là trách nhiệm chung của toàn xã hội, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi nghi vấn.