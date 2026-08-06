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Triệt phá băng nhóm tội phạm ma túy xuyên biên giới tại Ba Lan và Cộng hòa Séc

Thứ Năm, 06:50, 06/08/2026
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VOV.VN - Ngày 5/8, truyền thông Ba Lan đưa tin, các cơ quan thực thi pháp luật Ba Lan và Séc đã triệt phá một bang nhóm tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, bắt giữ 24 nghi phạm và đóng cửa một phòng thí nghiệm ma túy bất hợp pháp ở Bỉ.

Chiến dịch này được thực hiện bởi các sĩ quan từ Cục Điều tra Cảnh sát Trung ương Ba Lan (CBSP), Lực lượng Biên phòng Ba Lan và  Trụ sở Chống Ma túy Quốc gia Séc. Các nhà điều tra cho biết băng nhóm này, với các thành viên đến từ các nhóm hooligan bóng đá Ba Lan và Séc, đã hoạt động ít nhất từ ​​tháng 3 năm 2024.

Theo truyền thông tin Ba Lan, các nhà chức trách đã thu giữ một lượng lớn ma túy, đồng thời phối hợp triệt phá một phòng thí nghiệm bất hợp pháp sản xuất clephedrone, một loại chất kích thích tổng hợp tại Bỉ.

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Ảnh minh họa: KT

Cảnh sát cho biết, đã thu giữ khoảng 167 kg ma túy thành phẩm, với giá trị ước tính trên thị trường chợ đen là khoảng 280.000 euro. Tổng giá trị số ma túy và steroid đồng hóa mà nhóm này phân phối ước tính lên tới gần 700.000 euro. Đến nay, 11 nghi phạm đã bị bắt giữ tại Ba Lan. Các nghi phạm đã bị buộc tội tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức, sản xuất và buôn bán ma túy, và rửa tiền. Nếu bị kết tội, các đối tượng này có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm.

Hải Đăng/VOV-Praha
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