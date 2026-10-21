English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Singapore cảnh báo lừa đảo qua quảng cáo giả, gây thiệt hại gần 1 triệu SGD

Thứ Tư, 10:33, 21/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan chức năng Singapore mới đây cho biết, các vụ lừa đảo sử dụng thủ đoạn quảng cáo giả trên các nền tảng mạng xã hội đã khiến người dân nước này mất gần 1 triệu dollar Singapore (SGD), tương đương gần 800.000 USD.

 

Trong thông cáo ngày 20/10, cảnh sát Singapore cho biết đã ghi nhận ít nhất 62 vụ lừa đảo theo thủ đoạn này kể từ tháng 4/2026, gây thiệt hại lớn cho người dân Singapore.

Về thủ đoạn hoạt động, các đối tượng đăng tải lên nền tảng mạng xã hội những quảng cáo giả về chương trình dành cho người cao tuổi, các hoạt động tập luyện thể chất và cộng đồng (như tái chế…) để tiếp cận nạn nhân. Khi chọn xem quảng cáo, người dùng bị dẫn dụ tải tệp cài đặt ứng dụng bên ngoài để đăng ký tham gia chương trình hoặc sử dụng dịch vụ.

singapore canh bao lua dao qua quang cao gia, gay thiet hai gan 1 trieu sgd hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Không lâu sau khi cài đặt ứng dụng, nạn nhân thường nhận được cuộc gọi từ các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan nhà nước hoặc đại diện ngân hàng, thông báo thiết bị hoặc tài khoản ngân hàng của họ đã bị xâm nhập. Lấy cớ “phục vụ điều tra”, các đối tượng gây sức ép, yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, thông tin ngân hàng, chuyển tiền hoặc giao nộp tài sản có giá trị.

Đáng chú ý, trong một số trường hợp, các đối tượng sử dụng mã độc đã cài trên thiết bị của nạn nhân để thu thập thông tin và thực hiện giao dịch ngân hàng trái phép. Nhiều người chỉ nhận ra mình bị lừa sau khi tiền đã mất.  

Cảnh sát Singapore khuyến cáo người dân chỉ cài đặt ứng dụng từ các nền tảng chính thức, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc; kiểm chứng quảng cáo trên mạng xã hội thông qua những kênh chính thức trước khi cung cấp thông tin. Nhà chức trách khuyến nghị người dân cài đặt ứng dụng Lá chắn lừa đảo (Scam Shield) - ứng dụng do cơ quan chức năng Singapore phát triển để chặn và sàng lọc cuộc gọi, tin nhắn có nguy cơ lừa đảo.

Kể từ năm 2019, thiệt hại do lừa đảo tại Singapore đã vượt 4 tỷ SGD (khoảng 3,1 tỷ USD). Riêng 6 tháng đầu năm 2026, con số này là hơn 410 triệu SGD (khoảng 321 triệu USD). Trong đó, người từ 65 tuổi trở lên chiếm hơn 14% tổng số nạn nhân, với thiệt hại bình quân lớn nhất trong các nhóm tuổi.

PV/VOV-Bangkok
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phim tài liệu Trung Quốc hé lộ trùm lừa đảo nhiều tiền đến mức phải đem ra phơi
Phim tài liệu Trung Quốc hé lộ trùm lừa đảo nhiều tiền đến mức phải đem ra phơi

VOV.VN - Một bộ phim tài liệu đang được phát sóng trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), nhằm nhìn lại chiến dịch trấn áp lừa đảo viễn thông ở miền Bắc Myanmar. Bộ phim tiết lộ kẻ cầm đầu hoạt động lừa đảo tích trữ nhiều tiền mặt tại nhà đến mức tiền bị ẩm mốc phải thường xuyên mang ra phơi.

Phim tài liệu Trung Quốc hé lộ trùm lừa đảo nhiều tiền đến mức phải đem ra phơi

Phim tài liệu Trung Quốc hé lộ trùm lừa đảo nhiều tiền đến mức phải đem ra phơi

VOV.VN - Một bộ phim tài liệu đang được phát sóng trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), nhằm nhìn lại chiến dịch trấn áp lừa đảo viễn thông ở miền Bắc Myanmar. Bộ phim tiết lộ kẻ cầm đầu hoạt động lừa đảo tích trữ nhiều tiền mặt tại nhà đến mức tiền bị ẩm mốc phải thường xuyên mang ra phơi.

Campuchia đột kích tụ điểm lừa đảo trực tuyến
Campuchia đột kích tụ điểm lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Chỉ trong vòng hai ngày (3 và 4/10), lực lượng chức năng Campuchia đã mở các cuộc đột kích quy mô lớn tại tỉnh Poipet và tỉnh Preah Sihanouk, qua đó vô hiệu hóa hai "tụ điểm đen" lừa đảo công nghệ cao, tạm giữ tổng cộng hơn 600 nghi phạm đến từ nhiều quốc gia.

Campuchia đột kích tụ điểm lừa đảo trực tuyến

Campuchia đột kích tụ điểm lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Chỉ trong vòng hai ngày (3 và 4/10), lực lượng chức năng Campuchia đã mở các cuộc đột kích quy mô lớn tại tỉnh Poipet và tỉnh Preah Sihanouk, qua đó vô hiệu hóa hai "tụ điểm đen" lừa đảo công nghệ cao, tạm giữ tổng cộng hơn 600 nghi phạm đến từ nhiều quốc gia.

90% người Mỹ trưởng thành từng là mục tiêu của lừa đảo hoặc tấn công mạng
90% người Mỹ trưởng thành từng là mục tiêu của lừa đảo hoặc tấn công mạng

VOV.VN - Một báo cáo mới cho thấy trí tuệ nhân tạo đang khiến lừa đảo trực tuyến tại Mỹ gia tăng nhanh cả về quy mô lẫn mức độ tinh vi, khi tội phạm mạng có thể dùng AI để tạo ra các thông điệp giả mạo giống thật, cá nhân hóa theo từng nạn nhân và tiếp cận hàng loạt người dùng với chi phí rất thấp.

90% người Mỹ trưởng thành từng là mục tiêu của lừa đảo hoặc tấn công mạng

90% người Mỹ trưởng thành từng là mục tiêu của lừa đảo hoặc tấn công mạng

VOV.VN - Một báo cáo mới cho thấy trí tuệ nhân tạo đang khiến lừa đảo trực tuyến tại Mỹ gia tăng nhanh cả về quy mô lẫn mức độ tinh vi, khi tội phạm mạng có thể dùng AI để tạo ra các thông điệp giả mạo giống thật, cá nhân hóa theo từng nạn nhân và tiếp cận hàng loạt người dùng với chi phí rất thấp.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ