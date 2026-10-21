Singapore cảnh báo lừa đảo qua quảng cáo giả, gây thiệt hại gần 1 triệu SGD

Trong thông cáo ngày 20/10, cảnh sát Singapore cho biết đã ghi nhận ít nhất 62 vụ lừa đảo theo thủ đoạn này kể từ tháng 4/2026, gây thiệt hại lớn cho người dân Singapore.

Về thủ đoạn hoạt động, các đối tượng đăng tải lên nền tảng mạng xã hội những quảng cáo giả về chương trình dành cho người cao tuổi, các hoạt động tập luyện thể chất và cộng đồng (như tái chế…) để tiếp cận nạn nhân. Khi chọn xem quảng cáo, người dùng bị dẫn dụ tải tệp cài đặt ứng dụng bên ngoài để đăng ký tham gia chương trình hoặc sử dụng dịch vụ.

Ảnh minh họa: Reuters

Không lâu sau khi cài đặt ứng dụng, nạn nhân thường nhận được cuộc gọi từ các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan nhà nước hoặc đại diện ngân hàng, thông báo thiết bị hoặc tài khoản ngân hàng của họ đã bị xâm nhập. Lấy cớ “phục vụ điều tra”, các đối tượng gây sức ép, yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, thông tin ngân hàng, chuyển tiền hoặc giao nộp tài sản có giá trị.

Đáng chú ý, trong một số trường hợp, các đối tượng sử dụng mã độc đã cài trên thiết bị của nạn nhân để thu thập thông tin và thực hiện giao dịch ngân hàng trái phép. Nhiều người chỉ nhận ra mình bị lừa sau khi tiền đã mất.

Cảnh sát Singapore khuyến cáo người dân chỉ cài đặt ứng dụng từ các nền tảng chính thức, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc; kiểm chứng quảng cáo trên mạng xã hội thông qua những kênh chính thức trước khi cung cấp thông tin. Nhà chức trách khuyến nghị người dân cài đặt ứng dụng Lá chắn lừa đảo (Scam Shield) - ứng dụng do cơ quan chức năng Singapore phát triển để chặn và sàng lọc cuộc gọi, tin nhắn có nguy cơ lừa đảo.

Kể từ năm 2019, thiệt hại do lừa đảo tại Singapore đã vượt 4 tỷ SGD (khoảng 3,1 tỷ USD). Riêng 6 tháng đầu năm 2026, con số này là hơn 410 triệu SGD (khoảng 321 triệu USD). Trong đó, người từ 65 tuổi trở lên chiếm hơn 14% tổng số nạn nhân, với thiệt hại bình quân lớn nhất trong các nhóm tuổi.