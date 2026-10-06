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Phim tài liệu Trung Quốc hé lộ trùm lừa đảo nhiều tiền đến mức phải đem ra phơi

Thứ Ba, 18:53, 06/10/2026
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VOV.VN - Một bộ phim tài liệu đang được phát sóng trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), nhằm nhìn lại chiến dịch trấn áp lừa đảo viễn thông ở miền Bắc Myanmar. Bộ phim tiết lộ kẻ cầm đầu hoạt động lừa đảo tích trữ nhiều tiền mặt tại nhà đến mức tiền bị ẩm mốc phải thường xuyên mang ra phơi.

Bộ phim tài liệu gồm 3 tập, tái hiện lại quá trình sụp đổ của các hoạt động lừa đảo viễn thông ở miền Bắc Myanmar, được công chiếu trên CCTV-1 từ ngày 5 đến ngày 7/10.

phim tai lieu trung quoc he lo trum lua dao nhieu tien den muc phai dem ra phoi hinh anh 1
Bạch Ưng Thương, một thành viên chủ chốt của băng đảng tội phạm gia tộc họ Bạch, trong phim tài liệu phát trên CCTV

Bộ phim đã khắc họa hành trình gian nan và những kết quả quan trọng mà các cơ quan công an cùng các ban ngành liên quan của Trung Quốc đạt được khi triển khai chiến dịch đặc biệt triệt phá các tập đoàn tội phạm như “Tứ đại gia tộc” (gia tộc Bạch Sở Thành, gia tộc Ngụy Siêu Nhân, gia tộc Lưu Chính Tường và gia tộc Lưu Quốc Tỉ) ở miền Bắc Myanmar.

Theo bộ phim, một chiến dịch trên toàn quốc chống tội phạm lừa đảo viễn thông và trực tuyến đã chính thức mở màn vào đầu mùa hè năm 2023, nhằm vào 4 trung tâm lừa đảo lớn ở miền Bắc Myanmar, sau khi các cuộc đàm phán không đem lại kết quả do một số trung tâm từ chối hợp tác.

Bạch Ưng Thương, một thành viên chủ chốt của băng đảng tội phạm gia tộc họ Bạch, nói trong một cuộc phỏng vấn trước khi bị hành quyết cho biết, ngành công nghiệp bất hợp pháp này hỗ trợ nền kinh tế của toàn bộ miền Bắc Myanmar. “Thế hệ này đang làm, thế hệ sau lại đi theo thế hệ trước tiếp tục làm, nên ngày càng trở nên ngang nhiên hơn”.

Bạch Ưng Thương cũng cho biết, một “tập tục rất tồi tệ” đã hình thành trong khu vực vào thời điểm đó, rằng “nếu bạn không thực hiện các vụ lừa đảo, điều đó có nghĩa là bạn vô công rồi nghề”.

Bạch Ưng Thương là con trai thứ của Bạch Sở Thành – cựu Phó tư lệnh Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) tại Kokang, từng giữ các chức vụ như đại đội trưởng tiểu đoàn dân quân và Phó giám đốc Sở Tài chính Khu tự trị Kokang. Hắn cũng là kẻ cầm đầu việc thiết lập nhiều cơ sở chuyên thực hiện các vụ lừa đảo viễn thông và đã bị thi hành án tử hình vào ngày 2/2/2026.

Trong khi đó, Bào Nham Bản – đối tượng từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát Trung Quốc – từng là người đứng đầu một huyện ở bang Wa (Khu tự trị Wa) của Myanmar và bảo kê cho nhiều tổ chức lừa đảo viễn thông. Để số lượng lớn tiền mặt tích trữ tại nhà khỏi bị mốc, Bào Nham Bản đã phải thường xuyên mang tiền ra phơi trên mái nhà và ngoài sân.

Bộ phim cũng hé lộ hình ảnh một khu phức hợp lừa đảo lớn do gia tộc họ Minh điều hành có một trường bắn ngầm, nơi được cho là đã hành quyết những người làm việc trong các đường dây lừa đảo cấp thấp. Những bức tường chi chít vết đạn là bằng chứng về những vụ giết người bên trong khu nhà.

Trong một thời gian dài, nhiều tổ chức tội phạm tại Khu tự trị Kokang ở miền Bắc Myanmar đã lập ra các đại bản doanh lừa đảo viễn thông và trực tuyến, gây ra thiệt hại tài chính khổng lồ cho người dân. Thông qua các hoạt động hợp tác thực thi pháp luật và hàng loạt chiến dịch trấn áp, Trung Quốc và Myanmar đã bắt giữ tổng cộng hơn 57.000 công dân Trung Quốc bị nghi ngờ có liên quan đến các đường dây lừa đảo này.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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