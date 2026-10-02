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90% người Mỹ trưởng thành từng là mục tiêu của lừa đảo hoặc tấn công mạng

Thứ Sáu, 09:04, 02/10/2026
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VOV.VN - Một báo cáo mới cho thấy trí tuệ nhân tạo đang khiến lừa đảo trực tuyến tại Mỹ gia tăng nhanh cả về quy mô lẫn mức độ tinh vi, khi tội phạm mạng có thể dùng AI để tạo ra các thông điệp giả mạo giống thật, cá nhân hóa theo từng nạn nhân và tiếp cận hàng loạt người dùng với chi phí rất thấp.

Theo báo cáo của Consumer Reports, Aspen Digital và Global Cyber Alliance, 9/10 người trưởng thành tại Mỹ cho biết họ từng là mục tiêu của một vụ lừa đảo kỹ thuật số hoặc tấn công mạng. Đáng chú ý, 17% người tiêu dùng nói họ đã bị mất tiền do các sự cố an ninh số. Khảo sát được thực hiện với gần 5.000 người trưởng thành tại Mỹ trong tháng 3 và tháng 4.

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90% người Mỹ trưởng thành là mục tiêu của lừa đảo mạng. Hình minh họa: Reuters

Các chuyên gia cho rằng AI đang làm thay đổi cách tội phạm mạng hoạt động. Trước đây, nhiều email lừa đảo thường dễ nhận biết do nội dung chung chung, lỗi chính tả hoặc đường dẫn đáng ngờ. Nhưng hiện nay, AI có thể giúp kẻ gian tổng hợp nhanh dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, như địa chỉ nhà, thông tin tài khoản, lịch sử mua sắm hoặc mối quan hệ cá nhân, rồi biến chúng thành những tin nhắn, email hoặc cuộc gọi giả mạo có vẻ rất đáng tin.

Chẳng hạn, một kẻ lừa đảo có thể giả danh ngân hàng, công ty cho vay hoặc tổ chức tài chính, nhắc đúng tên, địa chỉ hoặc hoàn cảnh của nạn nhân để đưa ra một đề nghị vay vốn, giảm lãi suất hoặc yêu cầu cập nhật tài khoản. Khi thông tin trong tin nhắn trùng với dữ liệu thật của người nhận, khả năng nạn nhân mất cảnh giác sẽ cao hơn nhiều.

Chuyên gia an ninh mạng của Consumer Reports, cho biết nhiều người vẫn nghĩ chỉ một số nhóm dễ bị lừa mới trở thành nạn nhân, nhưng thực tế hiện nay “gần như ai cũng có thể bị nhắm tới”. Theo đó, AI sẽ tiếp tục làm tăng cả số lượng độ tin tưởng của các vụ lừa đảo. Hiện khoảng 1/5 vụ lừa đảo đã có yếu tố cá nhân hóa, và tỷ lệ này được dự báo sẽ tăng nhanh trong thời gian tới.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần nâng cấp thói quen bảo mật, trong đó xác thực hai yếu tố hoặc đa yếu tố nên được coi là bắt buộc đối với email, tài khoản ngân hàng, mạng xã hội và các dịch vụ lưu trữ dữ liệu cá nhân. Tuy vậy, họ cũng nhấn mạnh rằng người dùng cá nhân không thể tự mình chống lại toàn bộ hệ sinh thái lừa đảo. Các công ty công nghệ, doanh nghiệp tài chính và cơ quan quản lý cần chịu trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ dữ liệu, ngăn chặn tên miền độc hại và vá các lỗ hổng an ninh từ sớm.

Báo cáo cũng khuyến nghị một biện pháp đơn giản gọi là “quy tắc 9 giây”: trước khi bấm vào đường link, tải tệp, chuyển tiền, chia sẻ mã xác thực hoặc làm theo yêu cầu trong một tin nhắn đáng ngờ, người dùng nên dừng lại ít nhất vài giây để kiểm tra. Trong bối cảnh AI khiến các vụ lừa đảo ngày càng giống thật, chính khoảng dừng ngắn này có thể giúp người dùng tránh mất tiền hoặc lộ thông tin cá nhân.

Quang Trung/VOV-Washington
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