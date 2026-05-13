Pháp chính thức trình đề xuất an ninh eo biển Hormuz lên Liên hợp quốc

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh tính cấp thiết của việc bảo vệ tự do hàng hải tại Hormuz - một trong những tuyến đường thủy huyết mạch quan trọng nhất thế giới. Theo nhà lãnh đạo Pháp, điểm nổi bật trong đề xuất của nước này là tính “trung lập” của sứ mệnh giám sát.

Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: Reuters.

Thay vì tham gia vào các liên minh quân sự có tính chất đối đầu trực diện, Paris muốn thiết lập một cơ chế giám sát có sự tham gia của nhiều bên, nhằm mục đích duy nhất là giảm bớt căng thẳng và ngăn chặn các hành vi cản trở trái phép tàu hàng.

Sáng kiến này của Paris tập trung vào ba mục tiêu chiến lược cốt lõi nhằm ổn định tình hình khu vực. Trước hết, Pháp ưu tiên việc đảm bảo an toàn hàng hải thông qua việc bảo vệ các tàu chở dầu và tàu hàng lưu thông qua eo biển Hormuz, giúp ngăn chặn triệt để các nguy cơ bị bắt giữ hoặc tấn công vũ trang. Song song với đó, đề xuất này đóng vai trò như một cơ chế "giảm nhiệt" quan trọng, giúp các bên tránh sa lầy vào một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn giữa Iran và các cường quốc phương Tây. Cuối cùng, bằng việc đưa vấn đề ra trước Hội đồng Bảo an, Pháp muốn khẳng định vai trò điều phối của Liên hợp quốc, nỗ lực hợp thức hóa sứ mệnh này bằng một nghị quyết chính thức nhằm tạo ra sự đồng thuận quốc tế rộng rãi và bền vững hơn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các vụ bắt giữ tàu và sự cố trên biển liên tục xảy ra, gây áp lực lớn lên giá dầu toàn cầu và an ninh khu vực. Trước đó, một số quốc gia đồng minh đã thành lập các liên minh hộ tống quân sự, nhưng Pháp vẫn giữ khoảng cách để duy trì kênh đối thoại với cả Tehran và các bên liên quan.

Theo các nhà phân tích, việc Pháp đưa vấn đề này ra Liên hợp quốc là một bước đi ngoại giao chiến lược nhằm tìm kiếm một giải pháp đa phương, tránh biến eo biển Hormuz thành "thùng thuốc súng" giữa các liên minh quân sự đối địch.

Hiện tại, cộng đồng quốc tế đang chờ đợi nội dung chi tiết của dự thảo mà Pháp sẽ trình lên Liên hợp quốc. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với Paris sẽ là thuyết phục được các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an cũng như các quốc gia trong khu vực về tính khả thi và trung lập tuyệt đối của sứ mệnh này.

