Singapore kích hoạt ứng phó khẩn với khói mù, sẵn sàng chi viện Indonesia

Trong bối cảnh chất lượng không khí tiếp tục suy giảm, Singapore cho biết sẵn sàng hỗ trợ Indonesia kiểm soát cháy rừng và tăng cường hợp tác xử lý ô nhiễm xuyên biên giới.

Singapore chuẩn bị triển khai các máy bán khẩu trang N95 tự động để phục vụ người dân trong trường hợp chất lượng không khí tiếp tục xấu đi. Ảnh: Bộ Phát triển Bền vững và Môi trường Singapore.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Phát triển Bền vững và Môi trường Grace Fu cho biết Singapore đang duy trì liên lạc với các nước láng giềng, trong đó có Indonesia, khi khu vực đang trải qua thời tiết khô hạn kéo dài do tác động của hiện tượng El Nino khiến tình trạng ô nhiễm khói mù càng trở nên nghiêm trọng. Bà Grace Fu nhấn mạnh:

"Chúng tôi đang liên lạc với các nước láng giềng. Do tác động của El Nino, khu vực đang trải qua thời tiết rất khô hạn, khiến các vụ cháy rừng trở nên khó kiểm soát hơn nhiều. Chúng tôi đang tích cực triển khai các biện pháp ứng phó và sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng của mình", bà Grace Fu nói.

Tình trạng chất lượng không khí tại Singapore đã xấu đi đáng kể trong tuần qua do số lượng điểm nóng gia tăng tại đảo Sumatra và Kalimantan của Indonesia, cùng với điều kiện gió bất lợi. Tối 9/10, chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm không khí (PSI) 24 giờ tại khu vực trung tâm Singapore lên tới 192, mức cao nhất kể từ đầu năm 2026 và tiệm cận ngưỡng "rất có hại cho sức khỏe".

Giới chức Singapore cảnh báo chỉ số PSI có thể vượt ngưỡng 200 trong những ngày tới, đồng thời bày tỏ lo ngại đối với các nhóm dễ bị ảnh hưởng như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và những người mắc bệnh tim, phổi.

Để ứng phó, Singapore cho biết sẽ kích hoạt chương trình phân phát khẩu trang N95 cho các nhóm đối tượng đủ điều kiện khi PSI vượt ngưỡng 201. Các trung tâm tránh khói có điều hòa cũng sẽ được mở tại các trung tâm cộng đồng để hỗ trợ người dân nếu chất lượng không khí tiếp tục suy giảm.

Trước đó, Singapore và Indonesia đã ký thỏa thuận hợp tác môi trường vào tháng 6/2026, trong đó có nội dung phối hợp xử lý ô nhiễm xuyên biên giới. Hai bên đang thảo luận các biện pháp dài hạn nhằm giảm thiểu khói mù, bao gồm tăng cường chia sẻ thông tin cảnh báo sớm và hỗ trợ Trung tâm Điều phối ASEAN về kiểm soát khói mù xuyên biên giới đặt tại Indonesia.

Bộ Giáo dục Singapore cũng cho biết các trường học đã chuẩn bị các biện pháp ứng phó nếu tình hình xấu đi. Trường hợp chỉ số PSI được dự báo vượt ngưỡng nguy hại 300, nhà chức trách sẽ xem xét đóng cửa trường học và hoãn các kỳ thi quốc gia để bảo đảm sức khỏe cho học sinh và giáo viên.