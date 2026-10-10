Khói mù từ Indonesia phủ kín Malaysia, trường học đồng loạt đóng cửa

Malaysia đã phải đóng cửa toàn bộ trường học ở thủ đô Kuala Lumpur và một số bang khác từ hôm qua 9/10, do khói mù từ các đám cháy rừng và than bùn tại Indonesia khiến chất lượng không khí nhiều khu vực giảm mức tồi tệ nhất thế giới.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Malaysia Fadhlina Sidek cho biết, quyết định trên được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh và giáo viên trong bối cảnh khói mù bao phủ nhiều thành phố của Malaysia hơn một tháng qua, làm gia tăng các trường hợp mắc bệnh về đường hô hấp. Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim cũng yêu cầu các trường học ngừng hoạt động khi Chỉ số ô nhiễm không khí (API) đạt từ 150 trở lên.

Tổng thống Indonesia Prabowo thúc đẩy các giải pháp khoa học để ngăn ngừa cháy rừng hôm 24/9 (Ảnh - Văn phòng Tổng thống)

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhận định, tình trạng khói mù đã ở “mức đáng lo ngại” và trực tiếp trao đổi với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận, nhất trí triển khai những biện pháp cần thiết hướng tới kết quả có lợi cho người dân hai nước cũng như khu vực.

Thủ tướng Anwar Ibrahim yêu cầu trong nước tăng cường các biện pháp ứng phó, trong đó có hoạt động gieo hạt vào mây để tạo mưa. Đồng thời chỉ đạo Bộ Ngoại giao đề nghị Ban Thư ký ASEAN triệu tập cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng môi trường nhằm phối hợp xử lý tình trạng ô nhiễm khói mù xuyên biên giới.

Hệ thống giám sát không khi (IQAir) của Malaysia ghi nhận, chất lượng không khí tại Kuala Lumpur ở mức không lành mạnh trong tuần qua. Chiều 09/10 Chỉ số ô nhiễm không khí lên tới 224, ở mức rất không lành mạnh, có thời điểm trở thành thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Theo quy định của Malaysia, Chỉ số ô nhiễm không khí trên 100 được xác định là mức không lành mạnh, trên 200 là rất không lành mạnh, trên 300 là nguy hiểm; mức trên 500 có thể ban bố tình trạng khẩn cấp.

Khói từ các đám cháy tại Sumatra và Kalimantan cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới Singapore. Cơ quan Môi trường nước này cảnh báo chất lượng không khí chuyển sang mức rất không lành mạnh; chuẩn bị phân phát khẩu trang tại các đầu mối giao thông công cộng, cơ sở dịch vụ xã hội nếu tình hình tiếp tục xấu đi.

Các chuyên gia nhận định, hiện tượng El Niño làm thời tiết khô nóng kéo dài và đám cháy lan rộng, khiến Đông Nam Á đối mặt đợt ô nhiễm khói mù nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.