Nóng thế giới ngày 6/7: Mỹ-Iran sắp nối lại đàm phán, Tehran tính thu phí ở Hormuz

Iran có kế hoạch thu phí dịch vụ qua eo biển Hormuz: Trong một phát biểu tại Bắc Kinh hôm 4/7, Đại sứ Iran tại Trung Quốc cho biết, nước này có kế hoạch thu phí dịch vụ cho việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Phát biểu về Hormuz của Đại sứ Iran tại Trung Quốc, ông Rahmani Fazli, được đưa ra tại Diễn đàn Hòa bình thế giới lần thứ 14 tổ chức tại Bắc Kinh. Ông Fazli cho biết: Trước khi cuộc chiến giữa Mỹ - Iran - Israel nổ ra, việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz không bị cản trở. Hiện tại, Iran cũng chưa đề xuất thu bất kỳ khoản phí hay thuế nào, mà chỉ có kế hoạch thu phí dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế để trang trải các chi phí thường xuyên như đảm bảo an toàn hàng hải, điều hướng và bảo vệ môi trường - một thông lệ phù hợp với các tuyến đường thủy khác trên thế giới.

Mỹ - Iran dự kiến tái đàm phán, Tehran phản đối triển khai lực lượng tại Hormuz: Mỹ và Iran dự kiến sẽ tiến hành vòng đàm phán mới tại Pakistan vào ngày 11/7 tới nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân và các vấn đề song phương.

Hãng Al Arabiya dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, chương trình nghị sự của cuộc họp Mỹ- Iran sẽ tập trung vào các nội dung như dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, vấn đề tài sản bị đóng băng và hồ sơ hạt nhân. Thành phần phái đoàn Iran được cho là sẽ được quyết định sau khi hoàn tất các nghi thức tang lễ của cố lãnh đạo tối cao Iran. Trả lời phỏng vấn hãng tin Axios (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã nhất trí tạm dừng các hoạt động quân sự trong thời gian diễn ra lễ tang và sẽ nối lại tiến trình đàm phán ngay sau đó.

Ông Medvedev: Eo biển Hormuz là vũ khí mạnh như “vũ khí hạt nhân” của Iran: Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định eo biển Hormuz là "vũ khí" chiến lược có sức răn đe tương đương vũ khí hạt nhân của Iran. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh an ninh tại tuyến hàng hải trọng yếu này tiếp tục là điểm nóng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội MAX của Nga, ông Medvedev nói: “Thay vì vũ khí hạt nhân thực sự, Iran lại đang sở hữu một loại vũ khí khác không kém phần mạnh mẽ so với vũ khí hạt nhân, đó là eo biển Hormuz. Eo biển này ở tình trạng quốc tế phức tạp, được định hởi bởi sự hiện diện của Iran ở một bên và Oman ở một bên, cũng như các quy định cụ thể về việc đi lại qua eo biển. Tuy nhiên, bằng cách chặn đứng giao thông, Iran chắc chắn đã thể hiện sức mạnh của mình trong vấn đề eo biển Hormuz”.

Tổng thống Nga - Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine và các vấn đề quốc tế: Hôm 5/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ với Tổng thống Mỹ Donald Trump theo sáng kiến từ phía Mỹ và tập trung trao đổi về xung đột tại Ukraine, tình hình khu vực Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Iran và nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại trong thời gian tới.

Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, cuộc điện đàm giữa các tổng thống Nga và Mỹ được đánh giá là diễn ra trong không khí "thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng". Hai bên đã tập trung trao đổi về tiến trình giải quyết xung đột Ukraine, trong bối cảnh Tổng thống Trump chuẩn bị tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong các ngày 7-8/7.

Ông Putin gửi thông điệp đặc biệt tới ông Trump nhân dịp Quốc khánh Mỹ: Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Nga và Mỹ cùng gánh vác "trách nhiệm đặc biệt" trong việc duy trì an ninh toàn cầu, khi gửi điện mừng tới Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập của Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Andrew Harnik

Theo bức điện mừng được Điện Kremlin công bố ngày 5/7, ông Putin chúc Tổng thống Trump và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công, đồng thời gửi lời chúc người dân Mỹ hạnh phúc, thịnh vượng. Nhà lãnh đạo Nga cũng gọi việc thông qua Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ là "một cột mốc quan trọng trong lịch sử thế giới".

Latvia và Ukraine sắp xây nhà máy UAV chung sát biên giới Nga: Latvia và Ukraine vừa công bố kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất UAV chung tại vùng Latgale, gần biên giới Nga và Belarus, nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và năng lực sản xuất máy bay không người lái.

Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs cho biết, kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) chung là sự cụ thể hóa của “Thỏa thuận máy bay không người lái” được ký kết vào đầu tháng 6 vừa qua giữa ông và Tổng thống Ukraine Zelensky, bao gồm hợp tác trong lĩnh vực sản xuất hệ thống UAV và chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, theo nội dung thỏa thuận, Ukraine sẽ cung cấp cho Latvia các UAV tấn công, tổ hợp robot mặt đất và hệ thống UAV trên biển, trong khi Latvia cung cấp cho Ukraine các hệ thống chống UAV do nước này sản xuất.

Nga tuyên bố bẻ gãy đòn tập kích quy mô lớn của Ukraine, bắn hạ hơn 500 mục tiêu: Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/7 cho biết lực lượng phòng không nước này đã đẩy lùi một cuộc tập kích phối hợp bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tầm xa do Ukraine thực hiện.

Binh sỹ Ukraine trên mặt trận. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã bắn hạ hơn 500 mục tiêu trên không, phần lớn là UAV cảm tử tầm xa. Theo Moscow, lực lượng Nga cũng đã đánh chặn 10 tên lửa hành trình FP-5 Flamingo cùng ít nhất 9 quả đạn phóng từ hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp. Bộ Quốc phòng Nga nhận định cuộc tập kích là nỗ lực bất thành của Kiev nhằm chuyển hướng sự chú ý của các nước phương Tây và dư luận trong nước khỏi chiến dịch không kích quy mô lớn của Nga hồi đầu tuần, cũng như việc Nga tuyên bố kiểm soát thành phố Konstantinovka ở khu vực Donbass.

Nga tăng cường nguồn cung nhiên liệu trước tình trạng khan hiếm: Trong bối cảnh căng thẳng trên thị trường nhiên liệu, Nga tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường nội địa. Hôm 4/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật mới hỗ trợ các nhà máy lọc dầu và mở rộng cơ chế sản xuất nhiên liệu.

Thời gian qua, thị trường nhiên liệu Nga chịu sức ép tại một số địa phương do gián đoạn hậu cần, nhu cầu tiêu thụ tăng cao và hoạt động “bảo dưỡng” tại một số nhà máy lọc dầu. Tình trạng này khiến nguồn cung xăng tại một số khu vực trở nên khan hiếm, buộc chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp tạm thời nhằm hạn chế đầu cơ, tích trữ và bảo đảm nguồn cung cho thị trường nội địa.

Triều Tiên lại thử vũ khí, Hàn Quốc và Nhật Bản quan ngại: Các báo lớn của Hàn Quốc và Nhật Bản số ra hôm 5/7 đồng loạt đưa tin về việc CHDCND Triều Tiên lại vừa tiến hành một vụ thử vũ khí trên một tàu khu trục thế hệ mới do nước này tự chế tạo.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) số ra hôm 5/7 cho biết, CHDCND Triều Tiên lại vừa tiến hành một vụ thử các loại vũ khí tấn công được gắn trên tàu khu trục thế hệ mới Kang Kon vào hôm 3/7 vừa qua, dưới sự thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Kang Kon là tàu khu trục lớp 5.000 tấn thứ 2 do Triều Tiên tự chế tạo. Tàu này được hạ thủy vào tháng 5/2025, nhưng ngay sau khi tiếp nước, tàu bị mất thăng bằng, đổ nghiêng và vỡ đáy. Sau khi xảy ra sự cố, Triều Tiên đánh giá mức độ hư hại của khí tài chiến lược này là "không nghiêm trọng" và tàu đã được đưa vào ụ khô để khắc phục. Kang Kon đã được chạy thử nghiệm hôm 4/6 vừa qua.