Slovakia sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Sáng kiến Ba Biển 2027

Thứ Sáu, 07:32, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Slovakia Pellegrini cho biết, nước này sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Sáng kiến Ba Biển lần thứ 12 vào năm 2027 nhằm tiếp tục thúc đẩy kết nối khu vực và góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách toàn cầu.

Tổng thống Pellegrini nhấn mạnh, sau Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 11 của sáng kiến vào cuối tháng 4 vừa qua, việc đăng cai tổ chức Hội nghị tiếp theo sẽ là dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò của Slovakia trong khuôn khổ hợp tác khu vực Trung - Đông Âu.

Chủ tịch Quốc hội Raši cũng đánh giá cao việc Slovakia tham gia và đăng cai tổ chức Hội nghị Sáng kiến Ba Biển. Theo ông Raši, Slovakia cần tăng cường kết nối giao thông và bảo đảm các tuyến đường năng lượng ổn định để phát triển kinh tế bền vững. Sáng kiến quy tụ 13 quốc gia thành viên EU, tạo nền tảng thuận lợi cho các mục tiêu này của Slovakia.

Bên cạnh đó, hiện nay các tuyến đường truyền thống từ Đông sang Tây đang bị gián đoạn do xung đột và các lệnh trừng phạt, thay vào đó, một trục kinh tế, tài chính và an ninh mới đang hình thành từ Trung - Đông Âu xuống phía nam. Việc Slovakia tham gia tích cực vào Sáng kiến Ba Biển là cần thiết để nước này đóng góp vào sự phát triển chung của châu Âu.

Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini. (Ảnh: Reuters)

Dự kiến, Hội nghị lần thứ 12 tại Slovakia sẽ tập trung vào các chủ đề cốt lõi, bao gồm tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh của khu vực. Bên cạnh Hội nghị thượng đỉnh chính thức, Slovakia dự kiến sẽ tổ chức nhiều hoạt động bên lề như Diễn đàn Doanh nghiệp Sáng kiến Ba Biển, các hội thảo chuyên ngành, triển lãm công nghệ, các cuộc gặp song phương cấp cao và các sự kiện văn hóa nhằm quảng bá hình ảnh đất nước.

Việc đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Sáng kiến Ba Biển lần thứ 12 được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố  vị thế, vai trò của Slovakia như một cầu nối quan trọng giữa các nền kinh tế EU, đồng thời góp phần thúc đẩy các hành lang giao thông bắc-nam, đa dạng hóa nguồn năng lượng và chuỗi cung ứng cho toàn khu vực. 

Sáng kiến Ba Biển được khởi xướng năm 2015, quy tụ 13 quốc gia thành viên EU nằm giữa ba biển Adriatic, Baltic và Biển Đen. Ngoài ra, 4 quốc gia liên kết cùng 6 đối tác chiến lược cũng tham gia vào Sáng kiến ​​này. Mục tiêu chính của Sáng kiến là tăng cường kết nối trong lĩnh vực giao thông, năng lượng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và hợp tác khu vực.

Như Hoa/VOV-Praha
Anh – Pháp thúc đẩy sáng kiến nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 17/4, Anh và Pháp sẽ tổ chức một hội nghị ngoại giao đa phương nhằm xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc tế hướng tới khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang.

Sáng kiến 5 điểm giữa Trung Quốc và Pakistan vẫn là hướng giải quyết vấn đề Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 13/4 cho biết, cục diện ngừng bắn hiện nay giữa Mỹ và Iran vô cùng mong manh và tình hình khu vực đang ở vào bước ngoặt then chốt.

Sáng kiến “Lá chắn châu Mỹ” và chiến lược củng cố ảnh hưởng của Washington

VOV.VN - Sáng kiến "Lá chắn châu Mỹ" được cho là nhằm tăng cường hợp tác quân sự và an ninh giữa Mỹ với các nước Mỹ Latinh trong cuộc chiến chống các băng nhóm ma túy xuyên quốc gia, đồng thời củng cố ảnh hưởng chiến lược của Washington tại Tây Bán Cầu.

