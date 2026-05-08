Slovakia sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Sáng kiến Ba Biển 2027

Tổng thống Pellegrini nhấn mạnh, sau Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 11 của sáng kiến vào cuối tháng 4 vừa qua, việc đăng cai tổ chức Hội nghị tiếp theo sẽ là dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò của Slovakia trong khuôn khổ hợp tác khu vực Trung - Đông Âu.

Chủ tịch Quốc hội Raši cũng đánh giá cao việc Slovakia tham gia và đăng cai tổ chức Hội nghị Sáng kiến Ba Biển. Theo ông Raši, Slovakia cần tăng cường kết nối giao thông và bảo đảm các tuyến đường năng lượng ổn định để phát triển kinh tế bền vững. Sáng kiến quy tụ 13 quốc gia thành viên EU, tạo nền tảng thuận lợi cho các mục tiêu này của Slovakia.

Bên cạnh đó, hiện nay các tuyến đường truyền thống từ Đông sang Tây đang bị gián đoạn do xung đột và các lệnh trừng phạt, thay vào đó, một trục kinh tế, tài chính và an ninh mới đang hình thành từ Trung - Đông Âu xuống phía nam. Việc Slovakia tham gia tích cực vào Sáng kiến Ba Biển là cần thiết để nước này đóng góp vào sự phát triển chung của châu Âu.

Dự kiến, Hội nghị lần thứ 12 tại Slovakia sẽ tập trung vào các chủ đề cốt lõi, bao gồm tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh của khu vực. Bên cạnh Hội nghị thượng đỉnh chính thức, Slovakia dự kiến sẽ tổ chức nhiều hoạt động bên lề như Diễn đàn Doanh nghiệp Sáng kiến Ba Biển, các hội thảo chuyên ngành, triển lãm công nghệ, các cuộc gặp song phương cấp cao và các sự kiện văn hóa nhằm quảng bá hình ảnh đất nước.

Việc đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Sáng kiến Ba Biển lần thứ 12 được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố vị thế, vai trò của Slovakia như một cầu nối quan trọng giữa các nền kinh tế EU, đồng thời góp phần thúc đẩy các hành lang giao thông bắc-nam, đa dạng hóa nguồn năng lượng và chuỗi cung ứng cho toàn khu vực.

Sáng kiến Ba Biển được khởi xướng năm 2015, quy tụ 13 quốc gia thành viên EU nằm giữa ba biển Adriatic, Baltic và Biển Đen. Ngoài ra, 4 quốc gia liên kết cùng 6 đối tác chiến lược cũng tham gia vào Sáng kiến ​​này. Mục tiêu chính của Sáng kiến là tăng cường kết nối trong lĩnh vực giao thông, năng lượng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và hợp tác khu vực.