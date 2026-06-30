Số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela tăng lên hơn 1.700

Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez, thảm họa động đất đã ảnh hưởng đến ít nhất 22.619 người, trong đó 5.034 người bị thương. Ít nhất 855 tòa nhà bị hư hại, trong đó 189 công trình đã sụp đổ hoàn toàn. Kể từ khi hai trận động đất xảy ra hôm 24/6, Venezuela đã ghi nhận 609 dư chấn, bao gồm một dư chấn mạnh xảy ra trong ngày 29/6 và được cảm nhận rõ ở nhiều nơi, nhưng không gây thiệt hại đáng kể.

Cảnh tượng đổ nát sau động đất ở Venezuela. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) nhận định có 44% khả năng số người thiệt mạng cuối cùng sẽ lên tới 10.000 người hoặc hơn.

Cũng trong ngày 29/6, các nhà nghiên cứu của NASA ước tính khoảng 58.870 tòa nhà tại khu vực miền Trung và miền Bắc Venezuela đã bị hư hại hoặc phá hủy do hai trận động đất, dựa trên dữ liệu radar vệ tinh. Báo cáo sử dụng dữ liệu từ vệ tinh Sentinel-1 do Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) vận hành để đánh giá mức độ ảnh hưởng của thảm họa.

Theo NASA, đây là đánh giá nhanh và sơ bộ do hai nhà nghiên cứu Corey Scher và Jamon Van Den Hoek thuộc Đại học Oregon thực hiện. Kết quả phản ánh những thay đổi đột ngột trên bề mặt phù hợp với dấu hiệu hư hại do động đất, song chưa được kiểm chứng trực tiếp tại hiện trường và chỉ nên được xem là chỉ báo ban đầu.