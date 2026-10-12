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Số người thiệt mạng trong vụ chìm tàu ở Djibouti tăng lên 139

Thứ Hai, 06:09, 12/10/2026
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VOV.VN - Theo thông báo của một cơ quan Liên hợp quốc, số người thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngoài khơi Djibouti đã tăng lên 139 người, sau khi tìm thấy thêm 30 thi thể vào hôm qua (11/10).

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết khoảng 84 người vẫn còn mất tích sau vụ chìm tàu xảy ra vào đêm 8 rạng sáng 9/10, khi con tàu quá tải đang trên đường từ Djibouti đến Yemen.

Hơn 80 người sống sót sau vụ đắm tàu, tất cả đều là công dân Ethiopia. Hầu hết những người cố gắng thực hiện hành trình trên tuyến đường từ Djibouti đến Yemen đến từ Ethiopia hoặc Somalia, trong đó nhiều người bị mắc kẹt tại Djibouti.

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Một nhân viên IOM xem xét phần còn lại của một con thuyền chở người di cư ở Djibouti bị đánh đắm và trôi dạt vào bờ hồi tháng 4-2026 - Ảnh minh họa: AFP

IOM nhấn mạnh, thảm kịch này là lời nhắc nhở rõ ràng về những nguy hiểm mà người di cư phải đối mặt khi tìm kiếm cơ hội kinh tế bằng cách vượt qua eo biển Bab Al-Mandab đến Yemen, sau đó tìm cách đến các nước vùng Vịnh.

Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên hợp quốc chỉ ra rằng nghèo đói, bất an và những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu đang thúc đẩy nhiều người thực hiện hành trình này. IOM hiện hỗ trợ những người sống sót, trong khi chính quyền Djibouti tiếp tục các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về những người vẫn còn mất tích.

Theo báo cáo trước đó của IOM, hơn 900 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích trên tuyến đường biển đến Yemen trong năm 2025.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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