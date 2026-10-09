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Quân đội Yemen giành lại quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb

Thứ Sáu, 22:36, 09/10/2026
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VOV.VN - Truyền thông khu vực chiều nay đồng loạt xác nhận quân chính phủ Yemen đã giành lại toàn quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, từ tay lực lượng Houthi.

Eo biển Bab el-Mandeb bị lực lượng Houthi chiếm giữ cách đây tròn một tháng, sau khi đánh bật quân đội chính phủ Yemen trong một chiến dịch tấn công chớp nhoáng kéo dài chỉ vài ngày.

Nguồn tin quân đội Yemen chiều 9/10 thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã giành lại toàn quyền kiểm soát eo Bab el-Mandeb, trong đó có đảo chiến lược Perim, còn gọi là đảo Mayyun, nằm giữa eo biển.

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Lực lượng Houthi tại Yemen mở rộng kiểm soát tại khu vực cửa ngõ Bab al-Mandeb. Ảnh: Reuters

Lữ đoàn Những người Khổng lồ phân khu Nam (the Southern Giants Brigades) là đơn vị tiến công tiên phong, liên tiếp đẩy lui các tay súng Houthi ra khỏi khu vực. Đơn vị tác chiến này cũng tuyên bố đã bắt giữ hàng chục chiến binh Houthi tại thành phố cảng Dhubab nằm kề eo Bab el-Mandeb.

Lực lượng Houthi chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin khu vực xác nhận quân Chính phủ Yemen đã chiếm lại eo Bab el-Mandeb cùng các vùng phụ cận. Mặc dù vậy, giao tranh vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt trong khu vực. Đêm 8/10, Houthi đã điều động thêm hàng trăm chiến binh tới Dhubab và eo Bab el-Mandeb để phòng thủ.

Eo biển Bab el-Mandeb là tuyến giao thương trọng yếu của khu vực và thế giới. Trước xung đột, tuyến hàng hải này chiếm khoảng 12% thương mại và 7% tổng giao dịch dầu thô bằng đường biển toàn cầu. Việc quân chính phủ giành lại quyền kiểm soát eo Bab el-Mandeb, được cho là bước ngoặt lớn trên chiến trường Yemen. Tuy nhiên, giới phân tích khu vực cảnh báo chưa có gì đảm bảo Houthi sẽ từ bỏ nỗ lực đánh chiếm và tái kiểm soát vùng biển chiến lược này.

Bá Thi/VOV-Cairo
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