Vụ tai nạn tàu hỏa ở Indonesia: Số người thiệt mạng tăng lên 14

Thứ Ba, 11:59, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ (SAR) các nạn nhân vụ tai nạn tàu hỏa tại ga Đông Bekasi, Indonesia tiếp tục diễn ra khẩn trương vào ngày thứ hai. Lực lượng cứu hộ đang phối hợp tiếp tục sơ tán các nạn nhân vẫn còn mắc kẹt bên trong tàu, ưu tiên tốc độ và an toàn.

Các hoạt động sơ tán hành khách đang diễn ra rất thuận lợi với nhiều người được cứu sống và đưa đến các bệnh viện ở thành phố Bekasi.  Trưởng Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Jakarta, Desiana Kartika Bahari, cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tập trung vào việc tìm kiếm và sơ tán các nạn nhân được cho là vẫn còn mắc kẹt bên trong tàu.

vu tai nan tau hoa o indonesia so nguoi thiet mang tang len 14 hinh anh 1
Indonesia khẩn trương cứu hộ nạn nhân vụ tai nạn tàu hoả

Bước sang ngày thứ hai, lực lượng cứu hộ tối ưu hóa việc triển khai toàn bộ nhân viên Basarnas, cùng với các lực lượng tìm kiếm và cứu hộ phối hợp hiện có. Quá trình sơ tán đang được thực hiện cẩn thận bằng thiết bị cứu hộ, do tàu bị hư hại nghiêm trọng. Ưu tiên là tìm kiếm và sơ tán tất cả các nạn nhân càng nhanh càng tốt.

Cơ quan đường sắt PT Kereta Api Indonesia (Persero) bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới những người đã khuất và gia đình các nạn nhân, cũng như những người bị thương đang được điều trị y tế. KAI đã đảm bảo rằng tất cả các nạn nhân đều nhận được sự chăm sóc tối ưu. Chi phí y tế cho người bị thương và chi phí mai táng cho người đã khuất đều được bảo hiểm và KAI chi trả đầy đủ.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Suntana cho biết Bộ Giao thông Vận tải, cùng với KAI, Basarnas và tất cả các bên liên quan, tiếp tục xử lý tích cực vụ việc. KAI cũng thông báo rằng đồ đạc của hành khách được tìm thấy tại hiện trường đã được bảo quản và hiện đang được bộ phận đồ thất lạc giữ. Việc thu thập và quản lý dữ liệu về các vật dụng này đang được phối hợp với cảnh sát để hỗ trợ quá trình xác định danh tính và xử lý tiếp theo.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: Indonesia tai nạn tàu hỏa Bekasi
Tin liên quan

Indonesia: Va chạm giữa hai tàu hỏa - chưa rõ thương vong
VOV.VN - Một vụ tai nạn tàu hỏa đã xảy ra tối nay tại ga Bekasi. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về số thương vong.

VOV.VN - Một vụ tai nạn tàu hỏa đã xảy ra tối nay tại ga Bekasi. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về số thương vong.

Va chạm tàu hỏa ở Đan Mạch khiến 17 người bị thương, 5 trong tình trạng nguy kịch
VOV.VN - Ngày 23/4, một vụ va chạm tàu hỏa nghiêm trọng xảy ra tại Đan Mạch đã khiến ít nhất 17 người bị thương, trong đó có 5 trường hợp trong tình trạng nguy kịch. 

VOV.VN - Ngày 23/4, một vụ va chạm tàu hỏa nghiêm trọng xảy ra tại Đan Mạch đã khiến ít nhất 17 người bị thương, trong đó có 5 trường hợp trong tình trạng nguy kịch. 

Cần cẩu xây dựng rơi trúng tàu hỏa ở Thái Lan khiến ít nhất 22 người thiệt mạng
VOV.VN - Sáng nay (14/1), một vụ tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Chiếc cần cẩu từ công trường đường sắt cao tốc bất ngờ đổ sập xuống đoàn tàu đang chạy, gây hỏa hoạn lớn và khiến thương vong không ngừng tăng cao.

VOV.VN - Sáng nay (14/1), một vụ tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Chiếc cần cẩu từ công trường đường sắt cao tốc bất ngờ đổ sập xuống đoàn tàu đang chạy, gây hỏa hoạn lớn và khiến thương vong không ngừng tăng cao.

