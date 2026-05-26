English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thượng Hải (Trung Quốc) thí điểm quản lý đô thị kết hợp giữa người và robot

Thứ Ba, 14:23, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc mới đây đã thí điểm quản lý đô thị với sự hợp tác giữa các cán bộ thực thi pháp luật và một robot hình người. Robot này có khả năng đảm nhiệm các nhiệm vụ hỗ trợ như giáo dục và tuyên truyền pháp luật, giải thích chính sách và hỏi đáp thông minh.

Chương trình thí điểm được triển khai tại Khu đô thị đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI) Trương Giang ở khu Phố Đông, Thượng Hải. Trong quá trình hoạt động, một hệ thống giám sát bằng máy bay không người lái thông minh đã phát hiện vi phạm của một người bán hàng rong và truyền thông tin theo thời gian thực đến các cán bộ tuần tra và robot hình người Lingxi X2 do công ty AgiBot phát triển.

thuong hai trung quoc thi diem quan ly do thi ket hop giua nguoi va robot hinh anh 1
Hai sĩ quan làm việc cùng robot hình người Lingxi X2 ngày 20.5.2026. Ảnh: AgiBot

AgiBot cho biết, robot Lingxi X2 có thể diễn đạt rõ ràng các yêu cầu quản lý và điều khoản pháp luật liên quan, đồng thời phản hồi nhanh các thắc mắc của người bán hàng.

Ông Phan Vệ Giai, sĩ quan Cục Quản lý đô thị và thi hành pháp luật tổng hợp Khu mới Phố Đông, cho biết robot và thiết bị bay không người lái giúp tăng cường năng lực cho các cán bộ thực thi pháp luật tuyến đầu một cách hiệu quả. Mô hình này cho phép phát hiện vấn đề kịp thời hơn và phương thức trao đổi tại chỗ đa dạng hơn.

Theo AgiBot, robot hình người không thay thế các cán bộ tuyến đầu mà đóng vai trò là “trợ lý thông minh” mới trong quản lý đô thị. Trong xử lý tại hiện trường, máy bay không người lái chịu trách nhiệm phát hiện và truyền dữ liệu thời gian thực, các cán bộ xử lý việc đánh giá tình hình và thực thi pháp luật, trong khi robot đảm nhiệm các nhiệm vụ phụ trợ như tuyên truyền pháp luật và giải thích chính sách.

AgiBot nhấn mạnh, điểm mạnh của robot nằm ở nền tảng kiến ​​thức rộng và khả năng diễn đạt khách quan. Do mô hình này cho phép phát hiện vấn đề kịp thời hơn và các phương pháp trao đổi đa chiều hơn, nên dễ được các tiểu thương chấp nhận.

Ông Bàn Hòa Lâm, thành viên Ủy ban Chuyên gia thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, đánh giá hoạt động thực thi pháp luật kết hợp giữa người và robot tại Thượng Hải thể hiện nỗ lực của Trung Quốc trong việc chuyển đổi robot hình người từ chỉ có thể “di chuyển” sang khả năng “làm việc hiệu quả”, qua đó thúc đẩy ứng dụng quy mô lớn robot thông minh và tạo ra các giá trị năng suất hữu hình.

Thượng Hải (Trung Quốc) thí điểm quản lý đô thị kết hợp giữa người và robot. Nguồn: Shanghai Observer
Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc robot Trung Quốc robot hình người lingxi x2 quản lý đô thị bằng robot robot hình người trung quốc ứng dụng robot thông minh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc phát triển robot đeo hỗ trợ trẻ mắc teo cơ tủy sống phục hồi vận động
Trung Quốc phát triển robot đeo hỗ trợ trẻ mắc teo cơ tủy sống phục hồi vận động

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu do Trung Quốc dẫn đầu vừa phát triển thành công thiết bị robot đeo siêu nhẹ, có khả năng hỗ trợ phục hồi chức năng thần kinh cơ ở trẻ mắc bệnh teo cơ tủy sống (SMA), mở ra triển vọng mới trong điều trị và phục hồi vận động cho bệnh nhi.

Trung Quốc phát triển robot đeo hỗ trợ trẻ mắc teo cơ tủy sống phục hồi vận động

Trung Quốc phát triển robot đeo hỗ trợ trẻ mắc teo cơ tủy sống phục hồi vận động

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu do Trung Quốc dẫn đầu vừa phát triển thành công thiết bị robot đeo siêu nhẹ, có khả năng hỗ trợ phục hồi chức năng thần kinh cơ ở trẻ mắc bệnh teo cơ tủy sống (SMA), mở ra triển vọng mới trong điều trị và phục hồi vận động cho bệnh nhi.

Trung Quốc khánh thành trung tâm đào tạo nghề quốc gia cho robot thông minh
Trung Quốc khánh thành trung tâm đào tạo nghề quốc gia cho robot thông minh

VOV.VN - Một trung tâm thí điểm quốc gia về ứng dụng robot thông minh đã khánh thành hôm 16/5 tại Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Trung Quốc khánh thành trung tâm đào tạo nghề quốc gia cho robot thông minh

Trung Quốc khánh thành trung tâm đào tạo nghề quốc gia cho robot thông minh

VOV.VN - Một trung tâm thí điểm quốc gia về ứng dụng robot thông minh đã khánh thành hôm 16/5 tại Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Trung Quốc thúc đẩy phát triển robot phục vụ người cao tuổi và khuyết tật
Trung Quốc thúc đẩy phát triển robot phục vụ người cao tuổi và khuyết tật

VOV.VN - Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc ngày 6/5 công bố một dự thảo kế hoạch hành động, trong đó đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn mới cho các lĩnh vực mới nổi như robot phục vụ cho người cao tuổi và người khuyết tật.

Trung Quốc thúc đẩy phát triển robot phục vụ người cao tuổi và khuyết tật

Trung Quốc thúc đẩy phát triển robot phục vụ người cao tuổi và khuyết tật

VOV.VN - Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc ngày 6/5 công bố một dự thảo kế hoạch hành động, trong đó đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn mới cho các lĩnh vực mới nổi như robot phục vụ cho người cao tuổi và người khuyết tật.

Trung Quốc triển khai đội cảnh sát giao thông robot đầu tiên
Trung Quốc triển khai đội cảnh sát giao thông robot đầu tiên

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5 sẽ kết thúc vào hôm nay (5/5), thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã triển khai “đội cảnh sát giao thông robot” đầu tiên, nhằm tăng cường khả năng quản lý giao thông của thành phố.

Trung Quốc triển khai đội cảnh sát giao thông robot đầu tiên

Trung Quốc triển khai đội cảnh sát giao thông robot đầu tiên

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5 sẽ kết thúc vào hôm nay (5/5), thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã triển khai “đội cảnh sát giao thông robot” đầu tiên, nhằm tăng cường khả năng quản lý giao thông của thành phố.

Robot tuần tra cùng đội SWAT ở Thâm Quyến gây sốt mạng xã hội Trung Quốc
Robot tuần tra cùng đội SWAT ở Thâm Quyến gây sốt mạng xã hội Trung Quốc

VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ 1/5, video clip về một robot hình người tuần tra cùng lực lượng đặc nhiệm (SWAT) trên đường phố Thâm Quyến ở Quảng Đông, Trung Quốc, đã gây sốt trên mạng xã hội nước này.

Robot tuần tra cùng đội SWAT ở Thâm Quyến gây sốt mạng xã hội Trung Quốc

Robot tuần tra cùng đội SWAT ở Thâm Quyến gây sốt mạng xã hội Trung Quốc

VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ 1/5, video clip về một robot hình người tuần tra cùng lực lượng đặc nhiệm (SWAT) trên đường phố Thâm Quyến ở Quảng Đông, Trung Quốc, đã gây sốt trên mạng xã hội nước này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ