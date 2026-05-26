Thượng Hải (Trung Quốc) thí điểm quản lý đô thị kết hợp giữa người và robot

Chương trình thí điểm được triển khai tại Khu đô thị đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI) Trương Giang ở khu Phố Đông, Thượng Hải. Trong quá trình hoạt động, một hệ thống giám sát bằng máy bay không người lái thông minh đã phát hiện vi phạm của một người bán hàng rong và truyền thông tin theo thời gian thực đến các cán bộ tuần tra và robot hình người Lingxi X2 do công ty AgiBot phát triển.

Hai sĩ quan làm việc cùng robot hình người Lingxi X2 ngày 20.5.2026. Ảnh: AgiBot

AgiBot cho biết, robot Lingxi X2 có thể diễn đạt rõ ràng các yêu cầu quản lý và điều khoản pháp luật liên quan, đồng thời phản hồi nhanh các thắc mắc của người bán hàng.

Ông Phan Vệ Giai, sĩ quan Cục Quản lý đô thị và thi hành pháp luật tổng hợp Khu mới Phố Đông, cho biết robot và thiết bị bay không người lái giúp tăng cường năng lực cho các cán bộ thực thi pháp luật tuyến đầu một cách hiệu quả. Mô hình này cho phép phát hiện vấn đề kịp thời hơn và phương thức trao đổi tại chỗ đa dạng hơn.

Theo AgiBot, robot hình người không thay thế các cán bộ tuyến đầu mà đóng vai trò là “trợ lý thông minh” mới trong quản lý đô thị. Trong xử lý tại hiện trường, máy bay không người lái chịu trách nhiệm phát hiện và truyền dữ liệu thời gian thực, các cán bộ xử lý việc đánh giá tình hình và thực thi pháp luật, trong khi robot đảm nhiệm các nhiệm vụ phụ trợ như tuyên truyền pháp luật và giải thích chính sách.

AgiBot nhấn mạnh, điểm mạnh của robot nằm ở nền tảng kiến ​​thức rộng và khả năng diễn đạt khách quan. Do mô hình này cho phép phát hiện vấn đề kịp thời hơn và các phương pháp trao đổi đa chiều hơn, nên dễ được các tiểu thương chấp nhận.

Ông Bàn Hòa Lâm, thành viên Ủy ban Chuyên gia thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, đánh giá hoạt động thực thi pháp luật kết hợp giữa người và robot tại Thượng Hải thể hiện nỗ lực của Trung Quốc trong việc chuyển đổi robot hình người từ chỉ có thể “di chuyển” sang khả năng “làm việc hiệu quả”, qua đó thúc đẩy ứng dụng quy mô lớn robot thông minh và tạo ra các giá trị năng suất hữu hình.

Thượng Hải (Trung Quốc) thí điểm quản lý đô thị kết hợp giữa người và robot. Nguồn: Shanghai Observer