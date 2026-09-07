Sông Hằng vượt đỉnh lũ lịch sử, hơn 2,2 triệu người tại Ấn Độ bị ảnh hưởng

Theo cơ quan chức năng địa phương, vào sáng ngày 6/9, mực nước sông Hằng đo tại một trạm quan trắc ở Patna đạt 50,57 mét, vượt mức lũ cao nhất trước đó là 50,52 mét. Nhiều sông lớn khác tại bang Bihar cũng đang vượt mức nguy hiểm, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại các khu vực trũng thấp và vùng hạ lưu.

Mực nước sông Hằng dâng cao gây ngập lụt nhà cửa ở nhiều khu vực thuộc bang Bihar, miền Đông Ấn Độ. Ảnh: ANI

Nguyên nhân chính được cho là mưa lớn tại Bihar và bang Jharkhand lân cận khiến lượng nước đổ về các hệ thống sông tăng mạnh. Từ đầu tháng 9 đến nay, bang Bihar đã ghi nhận lượng mưa 69,1 mm, cao hơn 55% so với mức trung bình hàng năm.

Trước tình hình này, chính quyền bang đã huy động hơn 1.400 thuyền cứu hộ cùng 37 đội thuộc lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia và bang để sơ tán người dân mắc kẹt. Khoảng 190 bếp ăn cộng đồng cũng được thiết lập nhằm cung cấp thực phẩm cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Lũ lụt đồng thời gây gián đoạn giao thông đường sắt, khiến một số chuyến tàu phải hủy hoặc chuyển hướng.

Nguy cơ lũ hiện chưa giảm khi cơ quan khí tượng dự báo Bihar tiếp tục có mưa trong những ngày tới, một số nơi có thể xuất hiện mưa lớn. Chính quyền yêu cầu tăng cường giám sát mực nước, hệ thống đê điều và các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa các con sông và chủ động phòng ngừa trước khả năng nước tiếp tục dâng.