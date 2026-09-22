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Sóng lớn đánh chìm tàu cá làm 7 người thương vong và mất tích ngoài khơi Thái Lan

Thứ Ba, 15:30, 22/09/2026
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VOV.VN - Công tác tìm kiếm và cứu nạn đang được triển khai khẩn cấp sau khi một tàu cá chở khoảng 22 thuyền viên, chủ yếu là người Myanmar, bị sóng lớn đánh chìm trên vùng biển động ngoài khơi bờ biển phía đông Thái Lan, cách tỉnh Chonburi khoảng 4 giờ di chuyển.

 

Sau khi tàu cá S. Kanchana Waree 888 bị sóng đánh chìm đêm 21/9 do ảnh hưởng của bão tại khu eo biển Samae San, huyện Sattahip, tỉnh Chonburi (Thái Lan), lực lượng cứu hộ đã đưa được 15 người lên bờ an toàn, xác nhận 3 người thiệt mạng, trong khi 4 người khác hiện vẫn mất tích.

song lon danh chim tau ca lam 7 nguoi thuong vong va mat tich ngoai khoi thai lan hinh anh 1
Vùng biển nơi tàu S. Kanchana Waree 888 gặp nạn. Ảnh: Tư lệnh Hải quân Vùng 1 Thái Lan.

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra lúc 22h00 ngày 21/9 do ảnh hưởng của bão và biển động dữ dội. Vị trí tàu chìm nằm giữa vịnh Samae San và bờ biển tỉnh Prachuap Khiri Khan, cách bờ khoảng 4-5 giờ đi tàu. Sau khi nhận được tín hiệu báo nạn vào sáng 22/9, lực lượng tuần tra Samae San cùng các tàu cá khác đã khẩn trương tiếp cận hiện trường để phối hợp tìm kiếm.

Trong số các nạn nhân, thuyền trưởng được phát hiện mắc kẹt bên trong xác tàu chìm nhưng chưa thể đưa ra ngoài. Các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh danh tính và thống kê chính thức số người sống sót cũng như mất tích.

Do khu vực xảy ra tai nạn nằm ở vùng giáp ranh giữa các vùng biển, các đơn vị chức năng đang xác định thẩm quyền xử lý. Hải quân Hoàng gia Thái Lan cùng các cơ quan liên quan đã được đề nghị chi viện tối đa lực lượng cho chiến dịch cứu hộ.

Chiến dịch tìm kiếm vẫn đang diễn ra trong điều kiện thời tiết phức tạp, biển động mạnh, gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ. Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) cảnh báo điều kiện biển sẽ tiếp tục diễn biến xấu trong những ngày tới. Từ ngày 23 đến 27/9, khu vực phía trên vịnh Thái Lan có gió mạnh hơn, sóng cao khoảng 2-3 mét và có thể vượt 3 mét tại các khu vực có dông. TMD khuyến cáo tàu thuyền nhỏ neo đậu tại bờ trong khi các tàu đang hoạt động trên biển cần đặc biệt thận trọng, tránh những khu vực có dông.

Riêng hôm nay (22/9), vùng biển phía Đông Thái Lan dự báo có gió biến đổi với tốc độ 15-35 km/giờ, sóng cao có thể vượt 2 mét trong các cơn dông. Đây là những điều kiện thời tiết bất lợi, tiếp tục gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.

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Hơn 100 người mất tích 8 ngày sau vụ chìm tàu tại Indonesia

VOV.VN - Cơ quan cứu hộ Indonesia cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm hơn 100 người vẫn đang mất tích sau vụ chìm tàu ​​chở khách trên biển Java tuần trước. Sau đợt tìm kiếm mới nhất, vẫn còn 125 hành khách chưa rõ tung tích và 108 người được cứu sống và 10 người thiệt mạng.

PV/VOV.VN
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