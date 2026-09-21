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Hơn 100 người mất tích 8 ngày sau vụ chìm tàu tại Indonesia

Thứ Hai, 17:22, 21/09/2026
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VOV.VN - Cơ quan cứu hộ Indonesia cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm hơn 100 người vẫn đang mất tích sau vụ chìm tàu ​​chở khách trên biển Java tuần trước. Sau đợt tìm kiếm mới nhất, vẫn còn 125 hành khách chưa rõ tung tích và 108 người được cứu sống và 10 người thiệt mạng.

 

Con tàu chở khách Virgo Transport 8 chở tổng cộng 243 người, bao gồm 30 thuyền viên, đã bị lật úp do thời tiết xấu vào rạng sáng ngày 13/9 trong hành trình kéo dài 20h từ Surabaya (Đông Java) đến Banjarmasin (Nam Kalimantan).

hon 100 nguoi mat tich 8 ngay sau vu chim tau tai indonesia hinh anh 1
Điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ giúp đội lặn thực hiện hoạt động dưới nước (Ảnh: Basarnas)

Hoạt động tìm kiếm hôm qua gặp khó khăn do dòng chảy mạnh. Cơ quan cứu hộ cho biết sẽ triển khai thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV) vào bên trong con tàu để hỗ trợ dẫn đường cho các thợ lặn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các nhà chức trách cho biết, cơ quan cứu hộ đã quyết định gia hạn hoạt động tìm kiếm thêm 1 tuần do số lượng người mất tích lớn và hoạt động trục vớt nhằm lật lại con tàu dự kiến tốn nhiều thời gian.  

Điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ rất quan trọng để cho phép đội lặn thực hiện hoạt động dưới nước một cách hiệu quả. Lực lượng cứu hộ cũng đang chờ hướng dẫn thêm từ đội trục vớt về các bước tiếp theo trong việc trục vớt thân tàu.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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