English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tàu hàng Ấn Độ bị chìm tại Biển Đỏ

Thứ Tư, 06:39, 05/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Yemen đêm qua thông báo, 1 tàu chở hàng của Ấn Độ đã bị chìm tại khu vực Biển Đỏ sau khi dính đòn tập kích vũ trang. May mắn, toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu đã được cứu sống.

Thông báo của Chính phủ Yemen cho biết, tàu hàng Ấn Độ Faize Noore Oliya, bị tập kích bởi một xuồng vũ trang chứa thuốc nổ tại khu vực ngoài khơi phía Tây Yemen, cách cảng Hodeidah khoảng 21km. Toàn bộ 14 thủy thủ trên tàu, gồm 13 người Ấn Độ và một người Yemen, đã được lực lượng bảo vệ bờ biển của Yemen kịp thời cứu sống. Tuy nhiên, bối cảnh tàu bị tấn công và bị chìm, không được đề cập cụ thể. Các nguồn độc lập tại khu vực, cũng chưa xác thực thông tin này.

tau hang An Do bi chim tai bien Do hinh anh 1
Ảnh minh họa: AI

Thời gian qua, lực lượng Houthi ở Yemen bắt đầu tiến hành các hoạt động quân sự đáng chú ý tại khu vực Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandab. Nhóm này áp đặt phong tỏa hàng hải với Saudi Arabia từ ngày 20/7, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở dầu khí và tàu chở dầu của Saudi Arabia trên biển Đỏ, gần eo Bab el-Mandab.

Đặc biệt, một số nguồn tin còn nghi ngờ Houthi đã tấn công cảng khí đốt Damietta của Ai Cập bên bờ Địa Trung Hải hồi cuối tháng 7, khiến 2 tàu chở khí gas bị cháy. Tuy nhiên, cáo buộc này chưa được giới chức Ai Cập xác nhận.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lực lượng Houthi xem xét áp phí đối với tàu thuyền đi qua Biển Đỏ
Lực lượng Houthi xem xét áp phí đối với tàu thuyền đi qua Biển Đỏ

VOV.VN - Nhóm vũ trang Houthi tại Yemen đang cân nhắc áp phí lên các tàu thương mại đi qua khu vực Nam Biển Đỏ vào thời điểm một tuần sau khi họ tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, các nguồn tin khu vực ngày 29/7 cho biết.

Lực lượng Houthi xem xét áp phí đối với tàu thuyền đi qua Biển Đỏ

Lực lượng Houthi xem xét áp phí đối với tàu thuyền đi qua Biển Đỏ

VOV.VN - Nhóm vũ trang Houthi tại Yemen đang cân nhắc áp phí lên các tàu thương mại đi qua khu vực Nam Biển Đỏ vào thời điểm một tuần sau khi họ tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, các nguồn tin khu vực ngày 29/7 cho biết.

Ông Trump dọa mở rộng tấn công Iran sau vụ Houthi tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ
Ông Trump dọa mở rộng tấn công Iran sau vụ Houthi tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/7 cảnh báo sẽ tiến hành "các biện pháp trừng phạt quân sự mạnh mẽ" nhằm vào Iran và lực lượng Houthi tại Yemen sau khi hai tàu chở dầu của Saudi Arabia bị tấn công trên Biển Đỏ.

Ông Trump dọa mở rộng tấn công Iran sau vụ Houthi tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ

Ông Trump dọa mở rộng tấn công Iran sau vụ Houthi tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/7 cảnh báo sẽ tiến hành "các biện pháp trừng phạt quân sự mạnh mẽ" nhằm vào Iran và lực lượng Houthi tại Yemen sau khi hai tàu chở dầu của Saudi Arabia bị tấn công trên Biển Đỏ.

Houthi cấm tàu thuyền Saudi Arabia sử dụng Biển Đỏ
Houthi cấm tàu thuyền Saudi Arabia sử dụng Biển Đỏ

VOV.VN - Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã cảnh báo các tàu thuyền Saudi Arabia không được sử dụng Biển Đỏ - thông điệp này được phát sóng tới các tàu thuyền trên tuyến đường thủy quan trọng này.

Houthi cấm tàu thuyền Saudi Arabia sử dụng Biển Đỏ

Houthi cấm tàu thuyền Saudi Arabia sử dụng Biển Đỏ

VOV.VN - Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã cảnh báo các tàu thuyền Saudi Arabia không được sử dụng Biển Đỏ - thông điệp này được phát sóng tới các tàu thuyền trên tuyến đường thủy quan trọng này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ