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Ukraine cáo buộc SpaceX của Elon Musk làm gián đoạn hoạt động tác chiến bằng UAV

Thứ Tư, 22:47, 14/10/2026
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VOV.VN - Hôm 14/10, Ukraine đã cáo buộc công ty SpaceX của Elon Musk hạn chế dịch vụ Starlink, làm gián đoạn hoạt động của máy bay không người lái (UAV) Ukraine, đúng lúc tên lửa Nga phá hủy các trạm điện của Ukraine.

Mối quan hệ giữa Ukraine và Mỹ đã xấu đi nhanh chóng kể từ khi Tổng thống Mỹ Trump đột ngột dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu diesel của Nga vào tuần trước và công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

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Thiết bị internet vệ tinh Starlink của SpaceX trên chiến trường Ukraine. Ảnh: Reuters.

Ông Trump, người đang chịu áp lực chính trị phải giảm giá nhiên liệu vốn đã tăng vọt kể từ khi ông phát động cuộc chiến chống lại Iran, đã kêu gọi Kiev ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga và cho rằng người dân Ukraine nên thay thế nhà lãnh đạo thời chiến của họ.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố rằng cả Ukraine và Nga đều đã đồng ý ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng, mặc dù không bên nào xác nhận điều này.

Các quan chức quân sự Ukraine cho biết hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã ngắt hoạt động của các thiết bị đầu cuối Starlink chuẩn quân sự đang di chuyển ở tốc độ cao mà không hề báo trước, qua đó ngăn cản Kiev sử dụng chúng làm hệ thống dẫn đường trên máy bay không người lái (UAV).

“Lực lượng phòng thủ của chúng tôi không nhận được cảnh báo nào về việc hạn chế này, và điều đó đã dẫn đến sự gián đoạn của một số nhiệm vụ”, cố vấn tổng thống Ukraine, Serhiy Beskrestnov, viết trên Telegram.

Thông tin cho thấy công ty của tỷ phú Musk có thể đang hạn chế năng lực quân sự của Ukraine đã vấp phải phản ứng gay gắt từ Ba Lan, quốc gia đang chi trả phí thuê bao Starlink cho Ukraine thay mặt Kiev.

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng tỷ phú Musk đang chính trị hóa sản phẩm công nghệ của mình. Ông Sikorski nhắc rằng Ba Lan - một khách hàng châu Âu của hãng - đang dõi theo động thái của ông Musk.

Các nguồn tin tiết lộ với Reuters và các cơ quan truyền thông khác rằng Mỹ đã đe dọa cắt nguồn tin tình báo cảnh báo sớm về các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine, nhằm gây sức ép buộc Kiev phải ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
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