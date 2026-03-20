Tân Thủ tướng Thái Lan cam kết xây dựng chính phủ minh bạch, lấy dân làm gốc

Thứ Sáu, 17:08, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 20/3, tại thủ đô Bangkok đã diễn ra lễ tiếp nhận sắc phong của Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn ông Anutin Charnvirakul là Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan.

Phát biểu với báo giới ngay sau buổi lễ tại trụ sở đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai), Thủ tướng Anutin Charnvirakul bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng của Nhà Vua Maha Vajiralongkorn, đồng thời khẳng định sẽ vận dụng tối đa kiến thức, năng lực và kinh nghiệm tích lũy được để phụng sự quốc gia, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và sự thịnh vượng chung cho toàn thể người dân Thái Lan.

Tổng thư ký Hạ viện Thái Lan Siroj Paetpan mang theo sắc lệnh của Nhà Vua bổ nhiệm tân Thủ tướng Anutin Charnvirakul tới trụ sở Đảng Bhumjaithai chiều 20/3/2026. Ảnh: VP Thủ tướng Thái Lan

Ông Anutin nhấn mạnh: “Tôi kỳ vọng sự chuyển giao chính phủ lần này sẽ tạo nên một bầu không khí mới trong xã hội Thái Lan - một bầu không khí hợp tác hướng tới tương lai, đồng thời nuôi dưỡng văn hóa làm việc hiện đại với cách tiếp cận đặt người dân ở vị trí trung tâm”. 

Lễ tiếp nhận sắc phong bổ nhiệm tân Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan. Ảnh: VP Thủ tướng Thái Lan

Phác thảo lộ trình cho nhiệm kỳ 4 năm tới, Thủ tướng Anutin khẳng định sẽ xây dựng một bộ máy chính phủ dựa trên ba trụ cột then chốt: Kỷ cương, Minh bạch và Kết nối. Ông nhấn mạnh việc giám sát chặt chẽ đội ngũ công quyền nhằm loại bỏ tiêu cực, đồng thời lấy “Quản trị minh bạch trên nền tảng pháp quyền” làm công cụ để củng cố niềm tin nơi công chúng.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tiếp nhận sắc phong của Nhà Vua Thái Lan. Ảnh: VP Thủ tướng Thái Lan

Không chỉ dừng lại ở các cơ quan nhà nước, Chính phủ của Thủ tướng Anutin cam kết sẽ tăng cường sự tương tác và phản biện từ phía người dân, xem sự tham gia của cộng đồng là nhân tố không thể thiếu để thúc đẩy các chính sách phát triển quốc gia một cách thực chất và toàn diện.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tiếp nhận sắc phong của Nhà Vua Thái Lan. Ảnh: VP Thủ tướng Thái Lan

Sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Anutin Charnvirakul sẽ ngay lập tức triển khai lộ trình kiện toàn bộ máy hành pháp. Trọng tâm của giai đoạn này là việc thành lập Nội các và thẩm định nghiêm ngặt tư cách các ứng viên Bộ trưởng trước khi trình Nhà Vua phê chuẩn. 

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: VP Thủ tướng Thái Lan

Sau nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Nhà Vua, Chính phủ mới có thời hạn 15 ngày để trình bày bản Tuyên bố chính sách trước Quốc hội theo Hiến định. Với kinh nghiệm từ nhiệm kỳ Thủ tướng trước đó, ông Anutin được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt mới, thúc đẩy sự thịnh vượng và ổn định bền vững cho xã hội Thái Lan.

PV/VOV-Bangkok
Hạ viện Thái Lan kiện toàn ban lãnh đạo, chuẩn bị bầu thủ tướng
VOV.VN - Trong phiên họp đầu tiên của Hạ viện Thái Lan ngày 15/3, cơ quan lập pháp đã chính thức kiện toàn bộ máy lãnh đạo với việc bầu chọn Chủ tịch Hạ viện và hai Phó Chủ tịch mới.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan xác nhận hoàn tất danh sách liên minh chính phủ mới
VOV.VN - Ông Anutin Charnvirakul, Thủ tướng lâm thời Thái Lan kiêm lãnh đạo đảng Tự hào Thái Bhumjaithai, vừa chính thức xác nhận việc hoàn tất danh sách liên minh chính phủ gồm 13 đảng, với nòng cốt là sự hợp tác giữa đảng Tự hào Thái và đảng Vì nước Thái (Pheu Thai).

Thái Lan triệu tập họp Hạ viện khóa mới, mở đường bầu chọn Thủ tướng
VOV.VN - Theo Công báo Hoàng gia Thái Lan công bố ngày 11/3, Vua Maha Vajiralongkorn đã phê chuẩn sắc lệnh cho phép triệu tập họp Hạ viện, chính thức mở đường cho tiến trình bầu chọn Thủ tướng và thành lập chính phủ mới.

