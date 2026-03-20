Tân Thủ tướng Thái Lan cam kết xây dựng chính phủ minh bạch, lấy dân làm gốc

Phát biểu với báo giới ngay sau buổi lễ tại trụ sở đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai), Thủ tướng Anutin Charnvirakul bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng của Nhà Vua Maha Vajiralongkorn, đồng thời khẳng định sẽ vận dụng tối đa kiến thức, năng lực và kinh nghiệm tích lũy được để phụng sự quốc gia, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và sự thịnh vượng chung cho toàn thể người dân Thái Lan.

Tổng thư ký Hạ viện Thái Lan Siroj Paetpan mang theo sắc lệnh của Nhà Vua bổ nhiệm tân Thủ tướng Anutin Charnvirakul tới trụ sở Đảng Bhumjaithai chiều 20/3/2026. Ảnh: VP Thủ tướng Thái Lan

Ông Anutin nhấn mạnh: “Tôi kỳ vọng sự chuyển giao chính phủ lần này sẽ tạo nên một bầu không khí mới trong xã hội Thái Lan - một bầu không khí hợp tác hướng tới tương lai, đồng thời nuôi dưỡng văn hóa làm việc hiện đại với cách tiếp cận đặt người dân ở vị trí trung tâm”.

Lễ tiếp nhận sắc phong bổ nhiệm tân Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan. Ảnh: VP Thủ tướng Thái Lan

Phác thảo lộ trình cho nhiệm kỳ 4 năm tới, Thủ tướng Anutin khẳng định sẽ xây dựng một bộ máy chính phủ dựa trên ba trụ cột then chốt: Kỷ cương, Minh bạch và Kết nối. Ông nhấn mạnh việc giám sát chặt chẽ đội ngũ công quyền nhằm loại bỏ tiêu cực, đồng thời lấy “Quản trị minh bạch trên nền tảng pháp quyền” làm công cụ để củng cố niềm tin nơi công chúng.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tiếp nhận sắc phong của Nhà Vua Thái Lan. Ảnh: VP Thủ tướng Thái Lan

Không chỉ dừng lại ở các cơ quan nhà nước, Chính phủ của Thủ tướng Anutin cam kết sẽ tăng cường sự tương tác và phản biện từ phía người dân, xem sự tham gia của cộng đồng là nhân tố không thể thiếu để thúc đẩy các chính sách phát triển quốc gia một cách thực chất và toàn diện.

Sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Anutin Charnvirakul sẽ ngay lập tức triển khai lộ trình kiện toàn bộ máy hành pháp. Trọng tâm của giai đoạn này là việc thành lập Nội các và thẩm định nghiêm ngặt tư cách các ứng viên Bộ trưởng trước khi trình Nhà Vua phê chuẩn.

Sau nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Nhà Vua, Chính phủ mới có thời hạn 15 ngày để trình bày bản Tuyên bố chính sách trước Quốc hội theo Hiến định. Với kinh nghiệm từ nhiệm kỳ Thủ tướng trước đó, ông Anutin được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt mới, thúc đẩy sự thịnh vượng và ổn định bền vững cho xã hội Thái Lan.