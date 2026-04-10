Súng vẫn nổ tại vùng Vịnh, Israel tiếp tục không kích vào Lebanon

Bộ Quốc phòng Kuwait tối qua cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Đây là cuộc tấn công đầu tiên được ghi nhận tại vùng Vịnh trong ngày 9/4, ngày thứ 2 lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran có hiệu lực. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc chưa được công bố. Bộ Quốc phòng Kuwait cũng không đề cập bên nào đứng sau cuộc tấn công.

Trước đó, trong ngày 8/4, ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn, Kuwait cùng 3 nước vùng Vịnh khác là UAE, Bahrain và Qatar cũng thông báo đã bị tập kích bằng máy bay không người lái và tên lửa. Trong khi đó, Iran tuyên bố đã tấn công vào Kuwait và UAE, nhằm đáp trả vụ cơ sở lọc dầu của nước này trên đảo Lavan bị tập kích và gây cháy dữ dội sau khi lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực.

Israel tiếp tục không kích vào Lebanon. (Ảnh: Reuters).

Còn tại chiến trường Lebanon, không quân Israel tối qua tiến hành đợt tập kích mới nhắm vào các trận địa tên lửa của lực lượng Hezbollah. Đợt không kích được tiến hành sau khi quân đội Israel cảnh báo Hezbollah có thể phát động các cuộc tấn công rocket về khu vực phía Bắc Israel.

Trước đó, trong thông điệp gửi tới người dân phía Bắc Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục toàn lực tấn công Hezbollah và cuộc chiến tại Lebanon sẽ không dừng lại cho đến khi Israel khôi phục được an ninh. Thông điệp được đưa ra ngay sau khi Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo nước này sẽ sớm đàm phán với Lebanon.

Về phản ứng của khu vực với cuộc đàm phán sắp diễn ra tại Pakistan giữa Mỹ và Iran, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua cho rằng tiến trình thương lượng này cần được tận dụng để đạt được một nền hòa bình lâu dài. Nhận định được ông Erdogan đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Trước đó, Tổng thống Erdogan đã hoan nghênh việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, coi đây là bước tiến quan trọng cần khai thác để chấm dứt cuộc chiến khốc liệt kéo dài hơn 1 tháng qua tại Trung Đông.