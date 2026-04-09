Israel tiếp tục mở rộng định cư tại Bờ Tây

Thứ Năm, 22:14, 09/04/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc xung đột khốc liệt giữa Mỹ, Israel với Iran và Lebanon, truyền thông Israel hôm nay tiết lộ, Nội các An ninh nước này mới đây đã phê duyệt việc thiết lập 34 khu định cư mới ở khu Bờ Tây.

Theo tờ The Times of Israel, việc phê duyệt kế hoạch xây mới 34 khu định cư ở Bờ Tây, được Nội các An ninh Israel thông qua trong một cuộc họp cách đây 2 tuần. Với bước đi này, tổng số khu định cư được Israel xây mới hoặc hợp thức hóa kể từ năm 2022, thời điểm Chính phủ hiện hành ở Israel được thành lập, lên thành 103 khu. Trước đó, trong giai đoạn 30 năm kể từ sau Hiệp định Oslo năm 1993, Israel chỉ xây dựng tổng cộng 6 khu định cư mới.   

Ảnh minh họa: Reuters

Tổ chức Hòa bình Ngày nay tại Israel đã chỉ trích gay gắt kế hoạch mở rộng định cư của Chính phủ, coi đây là âm mưu tạo ra “sự đã rồi trên thực địa” trước khi Israel tiến hành tổng tuyển cử.

Theo truyền thông khu vực, chính quyền Palestine, các nước Arập và cộng đồng quốc tế, chắc chắn sẽ đưa ra những phản đối và phản ứng quyết liệt với động thái mở rộng định cư mới của Israel.

Bá Thi/VOV-Cairo
Iran cho rằng đàm phán với Mỹ là “phi lý” khi Israel gia tăng tấn công Lebanon
Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel vẫn còn nhiều mục tiêu với Iran

VOV.VN - Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel vẫn còn nhiều mục tiêu cần đạt được trong chiến dịch nhằm vào Iran, nhấn mạnh lệnh ngừng bắn hiện nay chỉ mang tính tạm thời và có thể bị thay thế bằng các hành động quân sự mới.

Iran và các nước vùng Vịnh tiếp tục bị tấn công, Israel tập kích vào Lebanon

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran được công bố từ giữa đêm, các cuộc tấn công nhằm vào Iran và một số nước vùng Vịnh, vẫn được ghi nhận diễn ra trong sáng 8/4.

