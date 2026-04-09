Israel tiếp tục mở rộng định cư tại Bờ Tây

Theo tờ The Times of Israel, việc phê duyệt kế hoạch xây mới 34 khu định cư ở Bờ Tây, được Nội các An ninh Israel thông qua trong một cuộc họp cách đây 2 tuần. Với bước đi này, tổng số khu định cư được Israel xây mới hoặc hợp thức hóa kể từ năm 2022, thời điểm Chính phủ hiện hành ở Israel được thành lập, lên thành 103 khu. Trước đó, trong giai đoạn 30 năm kể từ sau Hiệp định Oslo năm 1993, Israel chỉ xây dựng tổng cộng 6 khu định cư mới.

Ảnh minh họa: Reuters

Tổ chức Hòa bình Ngày nay tại Israel đã chỉ trích gay gắt kế hoạch mở rộng định cư của Chính phủ, coi đây là âm mưu tạo ra “sự đã rồi trên thực địa” trước khi Israel tiến hành tổng tuyển cử.

Theo truyền thông khu vực, chính quyền Palestine, các nước Arập và cộng đồng quốc tế, chắc chắn sẽ đưa ra những phản đối và phản ứng quyết liệt với động thái mở rộng định cư mới của Israel.