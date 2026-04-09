Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel vẫn còn nhiều mục tiêu với Iran

Phát biểu sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel “sẵn sàng quay trở lại chiến đấu bất cứ lúc nào cần thiết”.

“Ngón tay chúng tôi luôn đặt trên cò súng”, ông Netanyahu cảnh báo.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Theo ông Netanyahu, thỏa thuận ngừng bắn được triển khai “trong sự phối hợp hoàn toàn” với Israel, song không đồng nghĩa với việc chiến dịch quân sự đã kết thúc. Ông mô tả đây chỉ là giai đoạn chuẩn bị để đạt được các mục tiêu chiến lược dài hạn.

Nhà lãnh đạo Israel cho rằng Iran đang bước vào đàm phán trong trạng thái suy yếu, đồng thời tuyên bố Israel đã giáng đòn nặng nề vào năng lực quân sự của Tehran. Ông nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi vẫn là loại bỏ khả năng làm giàu urani và phát triển tên lửa đạn đạo của Iran bằng con đường ngoại giao hoặc bằng vũ lực nếu cần.

Một điểm đáng chú ý là ông Netanyahu khẳng định lệnh ngừng bắn không áp dụng cho các hoạt động quân sự nhằm vào Lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Israel tiếp tục tiến hành các đòn không kích với cường độ cao, trong đó ông Netanyahu cho biết lực lượng Hezbollah đã phải hứng chịu “đòn tấn công nghiêm trọng nhất” kể từ chiến dịch nhắm vào hệ thống liên lạc của lực lượng này trước đó.

Theo các nguồn tin, trong quá trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, Thủ tướng Netanyahu đã theo dõi sát sao nhưng vẫn không chắc chắn về quyết định cuối cùng của Tổng thống Donald Trump.

Trong khi quân đội Israel chuẩn bị cho cả hai kịch bản, hoặc là kéo dài ngừng bắn hoặc leo thang quân sự, các kế hoạch phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm tấn công hạ tầng quốc gia của Iran cũng đã được lên kịch bản sẵn.

Một quan chức Israel thừa nhận: “Tất cả phụ thuộc vào một người”, ám chỉ vai trò quyết định của Tổng thống Mỹ trong việc lựa chọn hướng đi.

Dù thỏa thuận ngừng bắn đã được công bố, nhưng những khác biệt về mục tiêu chiến lược giữa các bên vẫn còn rất lớn. Israel tiếp tục yêu cầu loại bỏ hoàn toàn năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Trong khi đó, việc loại trừ Lebanon khỏi phạm vi ngừng bắn cho thấy xung đột không hề giảm nhiệt, mà chỉ chuyển dịch trọng tâm.