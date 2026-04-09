中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel vẫn còn nhiều mục tiêu với Iran

Thứ Năm, 08:16, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel vẫn còn nhiều mục tiêu cần đạt được trong chiến dịch nhằm vào Iran, nhấn mạnh lệnh ngừng bắn hiện nay chỉ mang tính tạm thời và có thể bị thay thế bằng các hành động quân sự mới.

Phát biểu sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel “sẵn sàng quay trở lại chiến đấu bất cứ lúc nào cần thiết”.

“Ngón tay chúng tôi luôn đặt trên cò súng”, ông Netanyahu cảnh báo.

thu tuong netanyahu tuyen bo israel van con nhieu muc tieu voi iran hinh anh 1
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Theo ông Netanyahu, thỏa thuận ngừng bắn được triển khai “trong sự phối hợp hoàn toàn” với Israel, song không đồng nghĩa với việc chiến dịch quân sự đã kết thúc. Ông mô tả đây chỉ là giai đoạn chuẩn bị để đạt được các mục tiêu chiến lược dài hạn.

Nhà lãnh đạo Israel cho rằng Iran đang bước vào đàm phán trong trạng thái suy yếu, đồng thời tuyên bố Israel đã giáng đòn nặng nề vào năng lực quân sự của Tehran. Ông nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi vẫn là loại bỏ khả năng làm giàu urani và phát triển tên lửa đạn đạo của Iran bằng con đường ngoại giao hoặc bằng vũ lực nếu cần.

Một điểm đáng chú ý là ông Netanyahu khẳng định lệnh ngừng bắn không áp dụng cho các hoạt động quân sự nhằm vào Lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Israel tiếp tục tiến hành các đòn không kích với cường độ cao, trong đó ông Netanyahu cho biết lực lượng Hezbollah đã phải hứng chịu “đòn tấn công nghiêm trọng nhất” kể từ chiến dịch nhắm vào hệ thống liên lạc của lực lượng này trước đó.

Theo các nguồn tin, trong quá trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, Thủ tướng Netanyahu đã theo dõi sát sao nhưng vẫn không chắc chắn về quyết định cuối cùng của Tổng thống Donald Trump.

Trong khi quân đội Israel chuẩn bị cho cả hai kịch bản, hoặc là kéo dài ngừng bắn hoặc leo thang quân sự, các kế hoạch phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm tấn công hạ tầng quốc gia của Iran cũng đã được lên kịch bản sẵn.

Một quan chức Israel thừa nhận: “Tất cả phụ thuộc vào một người”, ám chỉ vai trò quyết định của Tổng thống Mỹ trong việc lựa chọn hướng đi.

Dù thỏa thuận ngừng bắn đã được công bố, nhưng những khác biệt về mục tiêu chiến lược giữa các bên vẫn còn rất lớn. Israel tiếp tục yêu cầu loại bỏ hoàn toàn năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Trong khi đó, việc loại trừ Lebanon khỏi phạm vi ngừng bắn cho thấy xung đột không hề giảm nhiệt, mà chỉ chuyển dịch trọng tâm.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Israel Iran Hezbollah Lebanon thỏa thuận ngừng bắn Mỹ Iran xung đột Israel Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Tổng thống Mỹ: Nhiều đề xuất 10 điểm gây nhiễu loạn đàm phán với Iran

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/4 cho biết sự xuất hiện của ba bản đề xuất “10 điểm” khác nhau đang khiến tiến trình đàm phán với Iran rơi vào tình trạng thiếu rõ ràng.

Mỹ tuyên bố tiếp tục giao tranh nếu không đạt thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, ngày 8/4 tuyên bố quân đội Mỹ vẫn sẵn sàng nối lại các hoạt động tác chiến nếu tiến trình đàm phán với Iran thất bại.

Iran tận dụng “yết hầu” Hormuz, cùng Trung Quốc tạo thế đối trọng với Mỹ

VOV.VN - Iran và Trung Quốc tận dụng eo biển Hormuz để thúc đẩy thanh toán bằng Nhân dân tệ, thách thức vị thế thống trị của đồng USD trên thị trường năng lượng toàn cầu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ