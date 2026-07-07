Thủ đô của Thái Lan dẫn đầu Đông Nam Á về tốc độ tăng dân số siêu giàu

Theo báo cáo của Altrata, công ty dữ liệu chuyên nghiên cứu, phân tích tài sản của giới siêu giàu, trong năm 2025, Thái Lan có gần 2.100 người thuộc nhóm siêu giàu (sở hữu tài sản trên 30 triệu USD). Trong đó, thủ đô Bangkok là nơi cư trú của hơn 1.200 người trong nhóm này.

Trung tâm thủ đô Bangkok. Ảnh: Ngọc Diệp/VOV-Bangkok

Đáng chú ý, Altrata dự báo, trên cơ sở xu hướng và dữ liệu hiện nay, giới siêu giàu cư trú tại Bangkok dự báo sẽ tăng lên khoảng 1.840 người vào năm 2030, tương đương mức tăng hơn 50% với năm 2025, đạt mức tăng trưởng bình quân 8,7% mỗi năm. Theo đó, Bangkok được xếp thứ 12 trong nhóm các thành phố có dân số siêu giàu tăng nhanh nhất thế giới và là trung tâm tài sản tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á.

Theo bà Maya Imberg, Giám đốc cấp cao phụ trách bộ phận nghiên cứu chiến lược và phân tích của Altrata, quy mô và tốc độ tăng trưởng của nhóm siêu giàu tại một quốc gia được định hình bởi nhiều yếu tố dài hạn, từ chất lượng thể chế, chính sách thuế và thương mại, đến tinh thần khởi nghiệp, sự phát triển của thị trường vốn và sức mạnh tiền tệ.

Riêng tại Bangkok, đà mở rộng của tầng lớp siêu giàu không phụ thuộc vào một lĩnh vực đơn lẻ, mà được thúc đẩy bởi nền tảng kinh tế đa dạng. Các ngành như bất động sản, khách sạn - giải trí, ngân hàng - tài chính, cùng các dịch vụ doanh nghiệp và tiêu dùng đang là những động lực quan trọng tạo ra tài sản cho nhóm này.

Đáng chú ý, môi trường kinh doanh năng động của Bangkok cũng góp phần nuôi dưỡng một thế hệ doanh nhân siêu giàu tự thân, thay vì dựa vào tài sản thừa kế. Theo bà Imberg, nhóm có tài sản hoàn toàn từ thừa kế chỉ chiếm chưa tới 1/10 trong tổng số nhóm siêu giàu tại Bangkok.

Ở bức tranh rộng hơn, báo cáo tài sản của giới siêu giàu thế giới năm 2026 của Altrata cho thấy, dân số siêu giàu toàn cầu đã đạt mức kỷ lục hơn 550.000 người trong năm 2025, tăng 14,4% so với năm trước đó. Đây là năm thứ hai liên tiếp nhóm này ghi nhận mức tăng trưởng hai con số và là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2017. Tổng tài sản của giới siêu giàu toàn cầu đã tăng lên 63.800 tỷ USD, tương đương khoảng hai lần quy mô GDP hằng năm của Mỹ. Altrata dự báo nhóm dân số siêu giàu toàn cầu sẽ đạt hơn 740.000 người vào năm 2030.