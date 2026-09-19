English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Syria, nổ lớn tại cơ sở quân sự khiến 11 người chết

Thứ Bảy, 21:58, 19/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ít nhất 11 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ nổ chưa rõ nguyên nhân vừa xảy ra tại một cơ sở quân sự ở khu vực phía Đông Syria.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin vụ nổ xảy ra ngày hôm qua, tại một cơ sở quân sự ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria. Tang lễ những người thiệt mạng đã được Bộ Quốc phòng Syria tổ chức. Tuy nhiên, nguyên nhân gây nổ chưa được xác định. Danh tính các nạn nhân cũng không được đề cập. Hiện tại, vụ việc đang được quân đội Syria tiến hành điều tra.

syria, no lon tai co so quan su khien 11 nguoi chet hinh anh 1
Căn cứ không quân Abu al-Duhur sau các cuộc tấn công ngày 18/8 (Ảnh: Reuters)

Sau khi chính quyền Syria của Tổng thống Bashar Al Assad sụp đổ tháng 12/2024, các cơ sở quân sự tại Syria thường xuyên ghi nhận các vụ nổ bất thường khiến nhiều người chết. Mới nhất, hồi đầu tháng này, một cơ sở quân sự ở khu vực Tây Bắc Syria cũng xảy ra nổ, khiến 14 người thiệt mạng.

Một số đánh giá nghi ngờ các vụ nổ là do hành động phá hoại có chủ ý. Tuy nhiên, số khác tin rằng điều kiện bảo quản vũ khí và đạn dược không đảm bảo, chính là nguyên nhân gây nổ trong các cơ sở quân sự ở Syria.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Syria tìm giải pháp ngoại giao với Israel, miền Nam vẫn bất ổn
Syria tìm giải pháp ngoại giao với Israel, miền Nam vẫn bất ổn

VOV.VN - Ngoại trưởng Syria Asaad Al-Shaibani ngày 1/9 cho biết, Syria đang nỗ lực hướng tới một giải pháp ngoại giao với Israel, với sự trung gian của Mỹ, bất chấp các cuộc tấn công liên tục của Israel. 

Syria tìm giải pháp ngoại giao với Israel, miền Nam vẫn bất ổn

Syria tìm giải pháp ngoại giao với Israel, miền Nam vẫn bất ổn

VOV.VN - Ngoại trưởng Syria Asaad Al-Shaibani ngày 1/9 cho biết, Syria đang nỗ lực hướng tới một giải pháp ngoại giao với Israel, với sự trung gian của Mỹ, bất chấp các cuộc tấn công liên tục của Israel. 

OPCW xác nhận việc tiêu hủy đạn dược hóa học tại Syria
OPCW xác nhận việc tiêu hủy đạn dược hóa học tại Syria

VOV.VN - Ngày 3/9, lần đầu tiên kể từ năm 2014, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) xác nhận việc tiêu hủy đạn dược hóa học tại Syria.

OPCW xác nhận việc tiêu hủy đạn dược hóa học tại Syria

OPCW xác nhận việc tiêu hủy đạn dược hóa học tại Syria

VOV.VN - Ngày 3/9, lần đầu tiên kể từ năm 2014, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) xác nhận việc tiêu hủy đạn dược hóa học tại Syria.

Tính toán chiến lược của Mỹ khi đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố
Tính toán chiến lược của Mỹ khi đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

VOV.VN - Hôm qua (24/8), Mỹ đã đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, chấm dứt chỉ định tồn tại gần nửa thế kỷ qua. Thời điểm ra quyết định không phải ngẫu nhiên mà cho thấy những tính toán chiến lược của Mỹ ở khu vực Trung Đông đang nhiều bất ổn.

Tính toán chiến lược của Mỹ khi đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

Tính toán chiến lược của Mỹ khi đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

VOV.VN - Hôm qua (24/8), Mỹ đã đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, chấm dứt chỉ định tồn tại gần nửa thế kỷ qua. Thời điểm ra quyết định không phải ngẫu nhiên mà cho thấy những tính toán chiến lược của Mỹ ở khu vực Trung Đông đang nhiều bất ổn.

Mỹ đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố
Mỹ đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

VOV.VN - Mỹ ngày 24/8 đã đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, dỡ bỏ rào cản lớn mà Damascus cho là trở ngại cuối cùng đối với hoạt động đầu tư và tái thiết kinh tế. 

Mỹ đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

Mỹ đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

VOV.VN - Mỹ ngày 24/8 đã đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, dỡ bỏ rào cản lớn mà Damascus cho là trở ngại cuối cùng đối với hoạt động đầu tư và tái thiết kinh tế. 

Israel cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về “những cuộc phiêu lưu nguy hiểm ở Syria”
Israel cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về “những cuộc phiêu lưu nguy hiểm ở Syria”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm nay (20/8) cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang “kéo Thổ Nhĩ Kỳ vào những cuộc phiêu lưu nguy hiểm ở Syria”, sau vụ Israel tấn công một căn cứ không quân của Syria hồi đầu tuần này.

Israel cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về “những cuộc phiêu lưu nguy hiểm ở Syria”

Israel cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về “những cuộc phiêu lưu nguy hiểm ở Syria”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm nay (20/8) cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang “kéo Thổ Nhĩ Kỳ vào những cuộc phiêu lưu nguy hiểm ở Syria”, sau vụ Israel tấn công một căn cứ không quân của Syria hồi đầu tuần này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ