Syria, nổ lớn tại cơ sở quân sự khiến 11 người chết

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin vụ nổ xảy ra ngày hôm qua, tại một cơ sở quân sự ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria. Tang lễ những người thiệt mạng đã được Bộ Quốc phòng Syria tổ chức. Tuy nhiên, nguyên nhân gây nổ chưa được xác định. Danh tính các nạn nhân cũng không được đề cập. Hiện tại, vụ việc đang được quân đội Syria tiến hành điều tra.

Căn cứ không quân Abu al-Duhur sau các cuộc tấn công ngày 18/8 (Ảnh: Reuters)

Sau khi chính quyền Syria của Tổng thống Bashar Al Assad sụp đổ tháng 12/2024, các cơ sở quân sự tại Syria thường xuyên ghi nhận các vụ nổ bất thường khiến nhiều người chết. Mới nhất, hồi đầu tháng này, một cơ sở quân sự ở khu vực Tây Bắc Syria cũng xảy ra nổ, khiến 14 người thiệt mạng.

Một số đánh giá nghi ngờ các vụ nổ là do hành động phá hoại có chủ ý. Tuy nhiên, số khác tin rằng điều kiện bảo quản vũ khí và đạn dược không đảm bảo, chính là nguyên nhân gây nổ trong các cơ sở quân sự ở Syria.