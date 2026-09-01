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Syria tìm giải pháp ngoại giao với Israel, miền Nam vẫn bất ổn

Thứ Ba, 22:56, 01/09/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Syria Asaad Al-Shaibani ngày 1/9 cho biết, Syria đang nỗ lực hướng tới một giải pháp ngoại giao với Israel, với sự trung gian của Mỹ, bất chấp các cuộc tấn công liên tục của Israel. 

Theo Ngoại trưởng Asaad Al-Shaibani, Syria ghi nhận gần 120 cuộc tấn công và xâm nhập của Israel tại miền Nam nước này trong tháng 7 và nửa đầu tháng 8 vừa qua, trong đó 147 người Syria bị bắt giữ, 49 người trong số đó vẫn đang bị giam giữ.

Ông Asaad Al-Shaibani khẳng định, bất chấp những thách thức, Syria vẫn cam kết với phương án giải quyết bằng con đường ngoại giao và nước này đang nỗ lực hết sức để đạt được điều đó, với sự trung gian của Mỹ.

Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công vào Syria kể từ khi lực lượng đối lập lật đổ Tổng thống Bashar Al-Assad vào tháng 12/2024, đồng thời đưa quân vào vùng đệm do Liên Hợp Quốc tuần tra trên Cao nguyên Golan.

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Căn cứ không quân Abu al-Duhur sau các cuộc tấn công ngày 18/8 (Ảnh: Reuters)

Syria và Israel đã tổ chức một số vòng đàm phán trực tiếp, gần đây nhất là vào tháng trước tại Jordan, sau cuộc tấn công của  Israel vào một căn cứ không quân của Syria, mà Israel cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách triển khai quân đến căn cứ đó.

Phía Syria mong muốn các cuộc đàm phán ngăn chặn việc Israel tấn công vào nước này và bảo đảm Israel rút quân về vị trí trước tháng 12/2024, với việc tuân thủ đầy đủ thỏa thuận rút quân năm 1974.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz tuần trước tiếp tục khẳng định sẽ duy trì lực lượng tại vùng đệm trên Cao nguyên Golan, khi các mối đe dọa an ninh vẫn hiện hữu.

Cũng tại miền Nam Syria, đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng chính phủ Syria và các nhóm vũ trang, khiến 10 nhân viên an ninh chính phủ bị thương. Tình trạng bất ổn bắt đầu từ hôm 31/8, sau khi 2 dân thường thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ở phía Tây thành phố Sweida.

Tình hình căng thẳng đã leo thang tại miền Nam Syria kể từ khi các cuộc đụng độ giữa người Druze và các lực lượng liên minh với chính phủ xảy ra vào tháng 7/2025, dẫn đến một số vụ bạo lực cộng đồng tồi tệ khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và gần 130.000 người phải di dời.

Minh Ngô /VOV-Ai Cập
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