Thời sự quốc tế sáng 26/8: Hỏa thần TOS-1A Nga bọc vỏ thép đối phó UAV Ukraine

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VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei hôm qua (24/8) cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, đồng thời cho rằng việc Washington gia tăng sức ép không thể mang lại hòa bình cho khu vực.
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VOV.VN - Giới chức địa phương cho biết vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào một trung tâm xăng dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga đã gây ra ít nhất 91 thương vong tại đây.
VOV.VN - Giới chức địa phương cho biết vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào một trung tâm xăng dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga đã gây ra ít nhất 91 thương vong tại đây.
VOV.VN - Hệ thống phòng không Ukraine đối mặt với sự đe dọa của tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV phóng từ Nga sang, trong đó tên lửa đạn đạo tỏ ra nguy hiểm nhất.
VOV.VN - Hệ thống phòng không Ukraine đối mặt với sự đe dọa của tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV phóng từ Nga sang, trong đó tên lửa đạn đạo tỏ ra nguy hiểm nhất.
VOV.VN - Một nhà máy lọc dầu lớn tại tỉnh Yaroslavl của Nga bốc cháy sau một cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.
VOV.VN - Một nhà máy lọc dầu lớn tại tỉnh Yaroslavl của Nga bốc cháy sau một cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.
VOV.VN - Kyiv Independent dẫn các kênh theo dõi chiến sự cho biết, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một kho hàng thuộc Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn của Nga - tại tỉnh Tula hôm 5/8.
VOV.VN - Kyiv Independent dẫn các kênh theo dõi chiến sự cho biết, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một kho hàng thuộc Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn của Nga - tại tỉnh Tula hôm 5/8.
VOV.VN - Tình thế rủi ro ở đây là cả Ukraine lẫn Iran đều đang xung đột với các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hàng đầu thế giới, đó là Nga và Mỹ. Và hai cuộc xung đột này đang đứng trước nguy cơ hội tụ mạnh với nhau, làm bùng phát một cuộc thế chiến mới…
VOV.VN - Tình thế rủi ro ở đây là cả Ukraine lẫn Iran đều đang xung đột với các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hàng đầu thế giới, đó là Nga và Mỹ. Và hai cuộc xung đột này đang đứng trước nguy cơ hội tụ mạnh với nhau, làm bùng phát một cuộc thế chiến mới…
VOV.VN - Điện Kremlin hôm nay cho biết Nga sẽ tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh tại những cơ sở hạ tầng trọng yếu, theo đó nhà nước có thể can thiệp vào hoạt động quản lý nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các yêu cầu an ninh.
VOV.VN - Điện Kremlin hôm nay cho biết Nga sẽ tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh tại những cơ sở hạ tầng trọng yếu, theo đó nhà nước có thể can thiệp vào hoạt động quản lý nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các yêu cầu an ninh.
VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng tin đồn Nga tiến hành tuyển quân là thông tin giả do Ukraine cố tình phát tán để gây bất ổn.
VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng tin đồn Nga tiến hành tuyển quân là thông tin giả do Ukraine cố tình phát tán để gây bất ổn.