  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Indonesia: Va chạm giữa hai tàu hỏa - chưa rõ thương vong

Thứ Hai, 23:16, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ tai nạn tàu hỏa đã xảy ra tối nay tại ga Bekasi. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về số thương vong.

Thông tin ban đầu cho thấy, tàu Argo Bromo Anggrek số 4 trên tuyến Gambir-Surabaya Pasarturi đã va chạm trực diện với một đoàn tàu tuyến nội thành (KRL) tại ga Đông Bekasi (BKST). Do đó, tuyến đường sắt tạm thời không thể lưu thông. Tính đến thời điểm này, chưa có thông báo về số người thiệt mạng do vụ tai nạn tàu hỏa. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy đoàn tàu bị hư hại nghiêm trọng và lực lượng cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm những người bên trong đống mắc kẹt.

Công ty Đường sắt Indonesia (Persero) ra thông báo nêu rõ, một sự cố vận hành đã xảy ra tại ga Đông Bekasi, Khu vực vận hành 1 Jakarta, ảnh hưởng đến giao thông đường sắt. Hiện tại, mọi nỗ lực đang tập trung vào việc sơ tán hành khách cũng như điều trị cho các nạn nhân tại hiện trường, với sự an toàn là ưu tiên hàng đầu.

Phó Chủ tịch Truyền thông Doanh nghiệp của KAI, bà Anne Purba đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng, khẳng định ưu tiên hiện nay là đảm bảo tất cả hành khách và nhân viên nhận được sự chăm sóc nhanh chóng và tốt nhất có thể. Cơ quan đường sắt cũng đang phối hợp với tất cả các bên liên quan tại hiện trường.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tin liên quan

Campuchia miễn phạt quá hạn cư trú cho gần 5.000 công dân Indonesia

VOV.VN - Quyết liệt triệt phá các sào huyệt lừa đảo trực tuyến và đẩy nhanh chiến dịch làm sạch địa bàn, chính phủ Campuchia vừa đưa ra một quyết định chưa từng có: miễn toàn bộ án phạt cư trú cho gần 5.000 công dân Indonesia.

Indonesia cảnh báo đưa AI vào giáo dục tiểu học
Indonesia cảnh báo đưa AI vào giáo dục tiểu học

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của chính phủ Indonesia cảnh báo về việc đưa trí tuệ nhân tạo vào giáo dục tiểu học, cho rằng chính sách như vậy, nếu được thực hiện, có thể kìm hãm sự nhanh nhạy về trí tuệ của học sinh và làm tổn hại đến kỹ năng tư duy phản biện của các em.

Indonesia xem xét áp thuế tàu thuyền qua lại eo biển Malacca
Indonesia xem xét áp thuế tàu thuyền qua lại eo biển Malacca

VOV.VN - Indonesia đang xem xét khả năng áp thuế đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Malacca, nơi Indonesia kiểm soát phần lớn huyết mạch hàng hải quan trọng của thương mại toàn cầu.

