Indonesia: Va chạm giữa hai tàu hỏa - chưa rõ thương vong

Thông tin ban đầu cho thấy, tàu Argo Bromo Anggrek số 4 trên tuyến Gambir-Surabaya Pasarturi đã va chạm trực diện với một đoàn tàu tuyến nội thành (KRL) tại ga Đông Bekasi (BKST). Do đó, tuyến đường sắt tạm thời không thể lưu thông. Tính đến thời điểm này, chưa có thông báo về số người thiệt mạng do vụ tai nạn tàu hỏa. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy đoàn tàu bị hư hại nghiêm trọng và lực lượng cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm những người bên trong đống mắc kẹt.

Công ty Đường sắt Indonesia (Persero) ra thông báo nêu rõ, một sự cố vận hành đã xảy ra tại ga Đông Bekasi, Khu vực vận hành 1 Jakarta, ảnh hưởng đến giao thông đường sắt. Hiện tại, mọi nỗ lực đang tập trung vào việc sơ tán hành khách cũng như điều trị cho các nạn nhân tại hiện trường, với sự an toàn là ưu tiên hàng đầu.

Phó Chủ tịch Truyền thông Doanh nghiệp của KAI, bà Anne Purba đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng, khẳng định ưu tiên hiện nay là đảm bảo tất cả hành khách và nhân viên nhận được sự chăm sóc nhanh chóng và tốt nhất có thể. Cơ quan đường sắt cũng đang phối hợp với tất cả các bên liên quan tại hiện trường.