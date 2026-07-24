Lượng tàu qua eo Hormuz xuống thấp kỷ lục

Theo dữ liệu do Kpler, trong ngày 23/7 chỉ có duy nhất 1 tàu đi qua eo biển Hormuz, mức thấp nhất kể từ ngày 7/5. Trước đó, ngày 22/7 cũng chỉ ghi nhận 3 tàu đi qua eo Hormuz, thấp hơn rất nhiều so với 7 tàu của ngày 21/7 và 13 tàu của ngày 20/7. Với việc giao tranh Mỹ - Iran đã bước sang ngày thứ 13 liên tiếp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nguy cơ lưu thông qua eo biển Hormuz bị tê liệt hoàn toàn trong những ngày tới là rất lớn.

Các tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, nhìn từ bán đảo Musandam (Oman), ngày 14/6/2026. Ảnh: Reuters

Về tình hình xung đột, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) vừa thông báo hoàn tất đợt tập kích ngày thứ 13 liên tiếp vào Iran. Mục tiêu đánh phá gồm các trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở lưu chứa máy bay không người lái, mạng lưới thông tin, cơ sở giám sát ven bờ biển và các khí tài hải quân của Iran.

Về phần mình, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào loạt căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại khu vực. Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin các tên lửa của nước này đã đánh trúng căn cứ không quân Muwaffaq Al-Salti ở Jordan. Đây là cơ sở đã bị tên lửa và UAV Iran tập kích hôm 17/7 khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và mất tích. Tại Kuwait, nổ lớn được nghe thấy ở nhiều khu vực khác nhau, trong đó có các địa điểm đặt căn cứ và cơ sở quân sự Mỹ. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan chưa được công bố.

Về tình hình thương vong, cơ quan y tế Iran cho biết, cuộc không kích của lực lượng Mỹ vào khu vực thành phố Ahvaz, tỉnh Khuzestan sáng sớm nay đã khiến 4 người chết và 5 người bị thương. Trước đó, Bộ Y tế Iran đêm qua thông báo chiến dịch tập kích của Mỹ vào Iran kể từ ngày 27/6 khiến tổng cộng 55 người chết và 629 người bị thương. Số liệu cũng không cho biết có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong này.