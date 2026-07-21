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Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham hứa hẹn "kế hoạch 10 năm" để vực dậy đất nước

Thứ Ba, 09:40, 21/07/2026
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VOV.VN - Ngày 20/7, ông Andy Burnham đã chính thức được Vua Charles III bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của Vương quốc Anh. Ông trở thành vị thủ tướng thứ 7 của Anh bước vào số 10 phố Downing trong vòng mười năm qua.

 

Phát biểu trước đám đông ủng hộ, tân Thủ tướng thuộc Công đảng tuyên bố Vương quốc Anh phải chứng minh cho thế giới thấy họ có khả năng khôi phục lại sự ổn định. Ở tuổi 56, cựu thị trưởng vùng Greater Manchester cam kết sẽ hành động ngay lập tức để giảm bớt gánh nặng và giúp người dân đối phó với chi phí sinh hoạt. Đồng thời, ông Andy Burnham đề ra một kế hoạch mười năm đầy tham vọng nhằm vực dậy đất nước, bao gồm cải cách giáo dục, tái công nghiệp hóa, xây dựng nhà ở xã hội và cam kết chấm dứt tình trạng vô gia cư.

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Ngay trong tối nhậm chức, tân Thủ tướng Burnham đã công bố những quyết định bất ngờ về nhân sự nội các (Ảnh: Reuters)

Ông Andy Burnham kế nhiệm ông Keir Starmer, người vừa đệ đơn từ chức lên nhà vua sau khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ trong nội bộ đảng và thất bại tại các cuộc bầu cử địa phương. Trong bài phát biểu chia tay, ông Starmer bày tỏ sự tự hào về những thành tựu đạt được và khẳng định đã để lại một đất nước mạnh mẽ và công bằng hơn so với thời điểm ông nhậm chức vào tháng 7/2024.

Ngay trong tối nhậm chức, tân Thủ tướng Burnham đã công bố những quyết định bất ngờ về nhân sự nội các. Ông John Healey, cựu Bộ trưởng Quốc phòng từng từ chức vào tháng 6 để phản đối chính sách ngân sách quốc phòng của ông Starmer, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính. Sự lựa chọn này gây ngạc nhiên cho giới truyền thông khi trước đó báo chí dự đoán vị trí này sẽ thuộc về bà Shabana Mahmood. Bên cạnh đó, ông Ed Miliband được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao, trong khi bà Shabana Mahmood vẫn tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Nội vụ nhờ lập trường cứng rắn về chính sách di cư.

Trong thời gian tới, vị thủ tướng mới được mệnh danh là "Vương phương Bắc" sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Ông Burnham sẽ phải tìm cách giải quyết tình trạng tăng trưởng kinh tế trì trệ và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt kéo dài, dù khả năng xoay sở bị hạn chế đáng kể bởi mức nợ công rất cao. Thêm vào đó, đảng Lao động đang trông cậy vào sự ủng hộ của công chúng dành cho ông để ngăn chặn sự trỗi dậy mạnh mẽ của đảng Cải cách Vương quốc Anh do ông Nigel Farage lãnh đạo, vốn đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm 2029.

Anh Tuấn, Anh Tuyển/VOV-Paris
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