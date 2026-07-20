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Tân Thủ tướng Anh mở đầu nhiệm kỳ bằng lời hứa "đặt lại các ưu tiên"

Thứ Hai, 11:25, 20/07/2026
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VOV.VN - Chủ tịch mới của Công đảng Anh Andy Burnham sẽ chính thức nhậm chức Thủ tướng mới của nước Anh trong hôm nay (20/7), đánh dấu bước chuyển sang một giai đoạn điều hành mới khi chính phủ được kỳ vọng sẽ đặt lại các ưu tiên nhằm khôi phục niềm tin của người dân vào bộ máy điều hành.

Bài phát biểu đầu tiên của tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đang được chờ đợi không chỉ bởi những ưu tiên chính sách sẽ được công bố, mà còn bởi những tín hiệu cho thấy chính phủ mới muốn đổi cách điều hành. Từ việc rà soát các chương trình đang triển khai đến lời kêu gọi đoàn kết và khôi phục niềm tin, những thông điệp được hé lộ trước giờ nhậm chức cho thấy Anh đang hướng tới một cách tiếp cận khác trong quản trị đất nước. 

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Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham. Ảnh: AP

Ngay trước bài phát biểu đầu tiên của ông Andy Burnham, lãnh đạo Đảng Lao động đã hé lộ định hướng điều hành của chính phủ mới. Theo Phó lãnh đạo Đảng Lao động Lucy Powell, đây là thời điểm để rà soát lại những chương trình chưa thực sự cần thiết, tập trung nguồn lực cho các vấn đề cấp bách hơn, thay vì để bộ máy bị phân tán bởi quá nhiều mục tiêu cùng lúc.

"Đây là cơ hội để thiết lập lại, làm mới, xem xét những điều có lẽ không chỉ tiêu tốn nguồn lực mà còn làm phân tán sự chú ý của chính phủ và các ưu tiên khác. Tôi nghĩ chương trình định danh kỹ thuật số là một ví dụ như vậy. Có thể nó không tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ cần rất nhiều nguồn lực để xây dựng, phát triển, vận hành và duy trì", ông Lucy Powell nói.

Những phát biểu này cho thấy điều chính phủ mới hướng tới không đơn thuần là cắt giảm một chương trình hay thay đổi một chính sách cụ thể. Điều quan trọng hơn là đặt lại thứ tự ưu tiên, dành nguồn lực cho những lĩnh vực người dân đang quan tâm nhất như tăng trưởng kinh tế, chi phí sinh hoạt và chất lượng dịch vụ công. Đây cũng được xem là bước đi đầu tiên nhằm tạo dấu ấn khác biệt của chính phủ mới.

Cùng với việc đặt lại các ưu tiên, ông Andy Burnham cũng muốn gửi đi thông điệp về một phong cách lãnh đạo mới. Thay vì nhấn mạnh những khác biệt hay đối đầu chính trị, ông lựa chọn nói về sự đoàn kết và mục tiêu khôi phục niềm tin của người dân.

"Chúng ta đoàn kết. Chúng ta đặt sức mạnh đến từ sự đoàn kết đó để phục vụ người dân và những nơi đã chờ đợi quá lâu để chính trị mang lại cho họ hy vọng trở lại. Đó là điều chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ mang lại cho họ hy vọng", ông Andy Burnham phát biểu trước báo giới.

Thông điệp "đặt lại các ưu tiên" đi cùng lời hứa "mang lại hy vọng" được đánh giá là hai điểm nhấn trong bài phát biểu đầu tiên của tân Thủ tướng Anh. Sau nhiều năm chính trường biến động và nền kinh tế đối mặt nhiều thách thức, chính phủ mới dường như muốn khẳng định rằng, trước khi triển khai những cải cách lớn, điều cần làm trước hết là đổi cách điều hành, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm nhất và từng bước khôi phục niềm tin vào bộ máy lãnh đạo.

Nếu việc "đặt lại các ưu tiên" cho thấy chính phủ mới sẽ điều hành đất nước theo hướng nào, thì lời hứa "mang lại hy vọng" sẽ là thước đo để cử tri Anh đánh giá những cam kết ấy trong thời gian tới. Và đó cũng là thông điệp được kỳ vọng sẽ mở đầu cho nhiệm kỳ của tân Thủ tướng Andy Burnham.

Hồng Nhung/VOV1
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