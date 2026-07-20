Trong tuyên bố chính thức, Cung điện Buckingham cho biết Vua Charles III đã gặp ông Andy Burnham và "đề nghị ông thành lập chính phủ mới".

Ông Andy Burnham chính thức trở thành thủ tướng thứ 59 của Vương quốc Anh. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi chính thức chấp nhận lời đề nghị trở thành thủ tướng từ nhà vua Anh, tân Thủ tướng Andy Burnham đã có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Anh. Đáng chú ý, ông phát biểu mà không sử dụng máy nhắc chữ hay tài liệu ghi chú.

Ông Burnham cho biết bản thân "nhận thức rất rõ" rằng mình là người mới nhất trong chuỗi các nhà lãnh đạo Anh liên tiếp đảm nhiệm cương vị Thủ tướng trong những năm gần đây.

"Anh cần chứng minh với thế giới rằng chúng ta có thể khôi phục sự ổn định một lần nữa. Đó là thách thức đặt ra đối với chúng ta: làm cho nền chính trị vận hành hiệu quả và hoạt động tốt hơn", ông Burnham nhấn mạnh trong bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức.

Ông Andy Burnham chính thức trở thành nghị sĩ Hạ viện (MP) đúng bốn tuần trước khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng Anh.

So với người tiền nhiệm Keir Starmer - người có 9 năm làm nghị sĩ trước khi trở thành Thủ tướng vào năm 2024 - hay cựu Thủ tướng Rishi Sunak với 7 năm kinh nghiệm tại Hạ viện trước khi đảm nhiệm cương vị lãnh đạo chính phủ, con đường trở lại vị trí quyền lực của ông Burnham diễn ra với tốc độ hiếm có.

Tuy nhiên, Burnham không phải là gương mặt mới trên chính trường Anh. Ông từng là nghị sĩ đại diện khu vực Leigh thuộc vùng Greater Manchester trong giai đoạn 2001-2017 trước khi từ chức để tranh cử và trở thành Thị trưởng Greater Manchester. Trong giai đoạn 2005-2010, ông cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong chính phủ, trong đó có Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Văn hóa.