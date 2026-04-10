Tân Tổng thống Myanmar muốn bình thường hóa quan hệ ASEAN

Thứ Sáu, 17:12, 10/04/2026
VOV.VN - Tân Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cho biết chính phủ mới nước này sẽ tìm cách tăng cường quan hệ quốc tế cũng như bình thường hóa quan hệ với khối ASEAN.

Trong bài phát biểu nhậm chức trước quốc hội ngày 10/4, cựu lãnh đạo quân đội cho biết hòa bình và dân chủ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới, và Myanmar sẽ thúc đẩy đầu tư nước ngoài, phát triển nông nghiệp và xây dựng các kế hoạch chiến lược dài hạn hiệu quả. Về đối ngoại, Tổng thống Min Aung Hlaing cho biết Myanmar sẽ tăng cường thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Tân Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing phát biểu trong lễ nhậm chức. Ảnh: AP

“Chúng tôi sẽ tăng cường quan hệ quốc tế và thúc đẩy tình hữu nghị với các nước láng giềng. Chúng tôi nỗ lực khôi phục quan hệ bình thường với ASEAN với tư cách là một quốc gia thành viên”, ông nói.

Trước đó, hôm 3/4 Quốc hội Myanmar đã bầu ông Min Aung Hlaing đảm nhiệm vị trí người đứng đầu đất nước với ít nhất 293 phiếu ủng hộ trên tổng số 584 phiếu bầu, vượt ngưỡng đa số cần thiết.

Ông Min Aung Hlaing trước đây là Thống tướng. Ông đã điều hành đất nước kể từ khi chính quyền của bà Aung San Suu Kyi bị lật đổ năm 2021.Theo Hiến pháp, ông Min Aung Hlaing đã từ bỏ các chức vụ nắm giữ trong quân đội để trở thành tổng thống.

Myanmar kiện toàn nội các mới, nhấn mạnh tính kế thừa và ổn định

VOV.VN - Quốc hội lưỡng viện Myanmar hôm 9/4 đã phê chuẩn danh sách Nội các, trong đó có nhiều gương mặt là cựu tướng lĩnh, sĩ quan quân đội. Tổng thống Min Aung Hlaing cùng các thành viên chính phủ sẽ tuyên thệ nhậm chức trong ngày 10/4, chính thức kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành đất nước giai đoạn mới.

Tin liên quan

Ông Min Aung Hlaing đắc cử Tổng thống Myanmar

VOV.VN - Quốc hội lưỡng viện Myanmar mới đây đã chính thức bầu chọn ông Min Aung Hlaing đảm nhiệm chức vụ Tổng thống.

Ông Min Aung Hlaing rời cương vị Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar

VOV.VN - Truyền thông Myanmar ngày 30/3 đưa tin Thống tướng Min Aung Hlaing đã chính thức rời cương vị Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar. Cùng ngày, ông được Hạ viện nước này đề cử làm ứng viên Phó Tổng thống, qua đó mở đường cho tiến trình tham gia cuộc đua vị trí Tổng thống trong giai đoạn tiếp theo.

Lực lượng nổi dậy đánh chiếm thị trấn Bago, lãnh đạo Myanmar cảnh báo

VOV.VN - Nhóm nổi dậy “Quân giải phóng quốc gia Karen” (KLNA) và các đồng minh “kháng chiến” tiếp tục tấn công các vị trí của quân đội và cảnh sát chính quyền quân sự Myanmar ở thị trấn Mone thuộc vùng Bago.

