Tân Tổng thống Myanmar muốn bình thường hóa quan hệ ASEAN

Trong bài phát biểu nhậm chức trước quốc hội ngày 10/4, cựu lãnh đạo quân đội cho biết hòa bình và dân chủ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới, và Myanmar sẽ thúc đẩy đầu tư nước ngoài, phát triển nông nghiệp và xây dựng các kế hoạch chiến lược dài hạn hiệu quả. Về đối ngoại, Tổng thống Min Aung Hlaing cho biết Myanmar sẽ tăng cường thúc đẩy hợp tác quốc tế.

“Chúng tôi sẽ tăng cường quan hệ quốc tế và thúc đẩy tình hữu nghị với các nước láng giềng. Chúng tôi nỗ lực khôi phục quan hệ bình thường với ASEAN với tư cách là một quốc gia thành viên”, ông nói.

Trước đó, hôm 3/4 Quốc hội Myanmar đã bầu ông Min Aung Hlaing đảm nhiệm vị trí người đứng đầu đất nước với ít nhất 293 phiếu ủng hộ trên tổng số 584 phiếu bầu, vượt ngưỡng đa số cần thiết.

Ông Min Aung Hlaing trước đây là Thống tướng. Ông đã điều hành đất nước kể từ khi chính quyền của bà Aung San Suu Kyi bị lật đổ năm 2021.Theo Hiến pháp, ông Min Aung Hlaing đã từ bỏ các chức vụ nắm giữ trong quân đội để trở thành tổng thống.