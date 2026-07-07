Tàu dầu bị tấn công gần eo biển Hormuz

Báo cáo của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu đã bị bắt lửa trên boong, sau khi bị tập kích bởi một vũ khí chưa xác định tại vị trí cách cảng Limah của Oman khoảng 13km về phía Đông. Đây là vụ tấn công tàu hàng đầu được ghi nhận gần eo biển Hormuz trong tháng 7 này. Bên tiến hành cuộc tập kích chưa được xác định, dù hãng tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho rằng Iran đã thực hiện cuộc tấn công với vũ khí là 2 quả tên lửa.

Một xuồng máy nhỏ di chuyển qua các tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi thành phố Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: ISNA/AP

Báo cáo của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh không đề cập tình trạng các thủ thủy trên tàu, cũng như mức độ thiệt hại do cuộc tấn công gây ra. Quốc tịch và lộ trình di chuyển của phương tiện, chưa được công bố.

Liên quan đám tang Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đang được tổ chức tại nước này, giới chức Iran sáng nay cho biết trong hai ngày qua, hơn 48.800 lượt người tham dự các hoạt động và nghi lễ liên quan, đã được hỗ trợ y tế, trong đó có 3 ca hồi sức tim. Iran chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong hay sự cố an ninh đáng tiếc nào trong những ngày qua, dù tổng số người tham gia được báo cáo lên tới hàng chục triệu người, gồm cả tín đồ Hồi giáo trong nước và khu vực.

Đám tang Đại giáo chủ Ali Khamenei là sự kiện có quy mô lớn nhất được tổ chức tại Iran trong nhiều thập niên. Tehran khẳng định hơn 100 nước đã cử đại diện, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu Chính phủ, tới dự tang lễ. Đây được cho là thắng lợi ngoại giao quan trọng của Iran, xét trong bối cảnh quốc gia Hồi giáo đang bị Mỹ và phương Tây ra sức cô lập.