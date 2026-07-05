Mỹ - Iran dự kiến tái đàm phán, Tehran phản đối triển khai lực lượng tại Hormuz

Hãng Al Arabiya dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, chương trình nghị sự của cuộc họp Mỹ- Iran sẽ tập trung vào các nội dung như dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, vấn đề tài sản bị đóng băng và hồ sơ hạt nhân.

Quốc kỳ Mỹ - Iran và bản đồ Tây Á. Đồ họa: ChatGPT.

Thành phần phái đoàn Iran được cho là sẽ được quyết định sau khi hoàn tất các nghi thức tang lễ của cố lãnh đạo tối cao Iran. Trả lời phỏng vấn hãng tin Axios (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã nhất trí tạm dừng các hoạt động quân sự trong thời gian diễn ra lễ tang và sẽ nối lại tiến trình đàm phán ngay sau đó. Ông cũng tiết lộ Iran đã đưa ra một đề xuất thỏa thuận và hai bên thống nhất tạm hoãn các cuộc tiếp xúc trong khoảng một tuần. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng khẳng định Mỹ đang ở vị thế thuận lợi trong các cuộc thương lượng với Iran.

“Nếu đàm phán thành công, chúng ta sẽ có một Iran được thay đổi lâu dài, không còn tài trợ cho khủng bố và bất ổn trong khu vực, từ bỏ hoàn toàn tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và được chào đón trở lại nền kinh tế thế giới. Đó là kết quả tốt cho người dân Mỹ và cho cả khu vực. Nhưng nếu Iran không có những nhượng bộ cần thiết, chương trình hạt nhân của họ vẫn bị phá hủy, năng lực quân sự thông thường vẫn bị suy yếu và Mỹ vẫn ở vị thế mạnh hơn. Chúng tôi đang nắm mọi lợi thế trên bàn đàm phán”.

Theo ông Vance, các bên đang thảo luận những chi tiết liên quan đến hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz, với mục tiêu bảo đảm những tiến triển hiện nay được duy trì. Mỹ đặc biệt quan ngại về vấn đề hạt nhân của Iran và sẽ sớm bắt đầu đàm phán về nội dung này.

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về thực trạng nước Mỹ sau xung đột với Iran VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông vui mừng trước thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Iran nhưng vẫn nhận định rằng sau 15 tuần chiến tranh với Iran, Mỹ hiện đang ở vào trạng thái “tệ hơn” so với trước khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2/2026.

Trong một diễn biến khác, Iran đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố chung của Anh và Pháp liên quan đến tình hình an ninh tại eo biển Hormuz.

Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định, an ninh tại eo biển Hormuz phải do các quốc gia ven biển bảo đảm, đồng thời phản đối sự hiện diện quân sự của các nước ngoài khu vực. Ông Gharibabadi nhấn mạnh eo biển Hormuz không phải là nơi để các cường quốc phô trương sức mạnh quân sự, đồng thời cảnh báo mọi hoạt động triển khai lực lượng tại tuyến hàng hải chiến lược này có thể làm gia tăng căng thẳng và các bên liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

Phản ứng của Iran được đưa ra sau khi Anh và Pháp công bố tuyên bố chung cho biết Oman đã nhất trí phối hợp với hai nước nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Hai nước châu Âu cũng bày tỏ sẵn sàng triển khai lực lượng trong khuôn khổ một nhiệm vụ quân sự đa quốc gia nhằm hỗ trợ bảo vệ tự do hàng hải.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp đã điều động các lực lượng rà phá thủy lôi cùng tàu hộ tống và máy bay tuần tra hàng hải tới Trung Đông để sẵn sàng phối hợp với các đối tác khi cần thiết. Tuy nhiên, ông cũng cho biết đã quyết định điều chỉnh quy mô triển khai lực lượng sau những diễn biến tích cực gần đây trong khu vực. Đến nay, Bộ Ngoại giao Oman chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin nước này nhất trí phối hợp với Anh và Pháp trong các hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.