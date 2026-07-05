English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ - Iran dự kiến tái đàm phán, Tehran phản đối triển khai lực lượng tại Hormuz

Chủ Nhật, 13:05, 05/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mỹ và Iran dự kiến sẽ tiến hành vòng đàm phán mới tại Pakistan vào ngày 11/7 tới nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân và các vấn đề song phương.

Hãng Al Arabiya dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, chương trình nghị sự của cuộc họp Mỹ- Iran sẽ tập trung vào các nội dung như dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, vấn đề tài sản bị đóng băng và hồ sơ hạt nhân.

my - iran du kien tai dam phan, tehran phan doi trien khai luc luong tai hormuz hinh anh 1
Quốc kỳ Mỹ - Iran và bản đồ Tây Á. Đồ họa: ChatGPT.

Thành phần phái đoàn Iran được cho là sẽ được quyết định sau khi hoàn tất các nghi thức tang lễ của cố lãnh đạo tối cao Iran. Trả lời phỏng vấn hãng tin Axios (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã nhất trí tạm dừng các hoạt động quân sự trong thời gian diễn ra lễ tang và sẽ nối lại tiến trình đàm phán ngay sau đó. Ông cũng tiết lộ Iran đã đưa ra một đề xuất thỏa thuận và hai bên thống nhất tạm hoãn các cuộc tiếp xúc trong khoảng một tuần. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng khẳng định Mỹ đang ở vị thế thuận lợi trong các cuộc thương lượng với Iran.

“Nếu đàm phán thành công, chúng ta sẽ có một Iran được thay đổi lâu dài, không còn tài trợ cho khủng bố và bất ổn trong khu vực, từ bỏ hoàn toàn tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và được chào đón trở lại nền kinh tế thế giới. Đó là kết quả tốt cho người dân Mỹ và cho cả khu vực. Nhưng nếu Iran không có những nhượng bộ cần thiết, chương trình hạt nhân của họ vẫn bị phá hủy, năng lực quân sự thông thường vẫn bị suy yếu và Mỹ vẫn ở vị thế mạnh hơn. Chúng tôi đang nắm mọi lợi thế trên bàn đàm phán”.

Theo ông Vance, các bên đang thảo luận những chi tiết liên quan đến hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz, với mục tiêu bảo đảm những tiến triển hiện nay được duy trì. Mỹ đặc biệt quan ngại về vấn đề hạt nhân của Iran và sẽ sớm bắt đầu đàm phán về nội dung này.

Trong một diễn biến khác, Iran đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố chung của Anh và Pháp liên quan đến tình hình an ninh tại eo biển Hormuz.

Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định, an ninh tại eo biển Hormuz phải do các quốc gia ven biển bảo đảm, đồng thời phản đối sự hiện diện quân sự của các nước ngoài khu vực. Ông Gharibabadi nhấn mạnh eo biển Hormuz không phải là nơi để các cường quốc phô trương sức mạnh quân sự, đồng thời cảnh báo mọi hoạt động triển khai lực lượng tại tuyến hàng hải chiến lược này có thể làm gia tăng căng thẳng và các bên liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả.

Phản ứng của Iran được đưa ra sau khi Anh và Pháp công bố tuyên bố chung cho biết Oman đã nhất trí phối hợp với hai nước nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Hai nước châu Âu cũng bày tỏ sẵn sàng triển khai lực lượng trong khuôn khổ một nhiệm vụ quân sự đa quốc gia nhằm hỗ trợ bảo vệ tự do hàng hải. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp đã điều động các lực lượng rà phá thủy lôi cùng tàu hộ tống và máy bay tuần tra hàng hải tới Trung Đông để sẵn sàng phối hợp với các đối tác khi cần thiết. Tuy nhiên, ông cũng cho biết đã quyết định điều chỉnh quy mô triển khai lực lượng sau những diễn biến tích cực gần đây trong khu vực. Đến nay, Bộ Ngoại giao Oman chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin nước này nhất trí phối hợp với Anh và Pháp trong các hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Phương Anh/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran coi thỏa thuận song phương là tuyên bố thất bại của Mỹ
Iran coi thỏa thuận song phương là tuyên bố thất bại của Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội - theo đường lối cứng rắn kiêm nhà đàm phán chủ chốt của Iran - ông Bagher Ghalibaf, cho biết thỏa thuận Mỹ - Iran nhằm chấm dứt chiến tranh là “tuyên bố thất bại của Mỹ”, theo một bài tin tức trên báo chí.

Iran coi thỏa thuận song phương là tuyên bố thất bại của Mỹ

Iran coi thỏa thuận song phương là tuyên bố thất bại của Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội - theo đường lối cứng rắn kiêm nhà đàm phán chủ chốt của Iran - ông Bagher Ghalibaf, cho biết thỏa thuận Mỹ - Iran nhằm chấm dứt chiến tranh là “tuyên bố thất bại của Mỹ”, theo một bài tin tức trên báo chí.

Iran ra điều kiện với Mỹ về việc thảo luận quyền tiếp cận địa điểm hạt nhân
Iran ra điều kiện với Mỹ về việc thảo luận quyền tiếp cận địa điểm hạt nhân

VOV.VN - Iran sẽ chỉ giải quyết cho Mỹ các vấn đề liên quan đến tiếp cận địa điểm hạt nhân bị tấn công và vật liệu hạt nhân của Iran trong khuôn khổ một thỏa thuận cuối cùng với Mỹ và sau các bước thực tiễn để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Gharibabadi cho biết hôm 24/6.

Iran ra điều kiện với Mỹ về việc thảo luận quyền tiếp cận địa điểm hạt nhân

Iran ra điều kiện với Mỹ về việc thảo luận quyền tiếp cận địa điểm hạt nhân

VOV.VN - Iran sẽ chỉ giải quyết cho Mỹ các vấn đề liên quan đến tiếp cận địa điểm hạt nhân bị tấn công và vật liệu hạt nhân của Iran trong khuôn khổ một thỏa thuận cuối cùng với Mỹ và sau các bước thực tiễn để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Gharibabadi cho biết hôm 24/6.

Iran tuyên tử hình những người có mối liên hệ với “chính phủ thù địch”
Iran tuyên tử hình những người có mối liên hệ với “chính phủ thù địch”

VOV.VN - Hôm 19/6, cơ quan tư pháp Iran cho biết họ đã xác định và truy tố một số lượng lớn người bị cáo buộc có liên hệ với “các chính phủ thù địch” và Israel. Trong số này, một số người bị kết án tù dài hạn, tịch thu tài sản hoặc tử hình.

Iran tuyên tử hình những người có mối liên hệ với “chính phủ thù địch”

Iran tuyên tử hình những người có mối liên hệ với “chính phủ thù địch”

VOV.VN - Hôm 19/6, cơ quan tư pháp Iran cho biết họ đã xác định và truy tố một số lượng lớn người bị cáo buộc có liên hệ với “các chính phủ thù địch” và Israel. Trong số này, một số người bị kết án tù dài hạn, tịch thu tài sản hoặc tử hình.

Ông Medvedev: Eo biển Hormuz là vũ khí mạnh như “vũ khí hạt nhân” của Iran
Ông Medvedev: Eo biển Hormuz là vũ khí mạnh như “vũ khí hạt nhân” của Iran

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định eo biển Hormuz là "vũ khí" chiến lược có sức răn đe tương đương vũ khí hạt nhân của Iran. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh an ninh tại tuyến hàng hải trọng yếu này tiếp tục là điểm nóng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Ông Medvedev: Eo biển Hormuz là vũ khí mạnh như “vũ khí hạt nhân” của Iran

Ông Medvedev: Eo biển Hormuz là vũ khí mạnh như “vũ khí hạt nhân” của Iran

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định eo biển Hormuz là "vũ khí" chiến lược có sức răn đe tương đương vũ khí hạt nhân của Iran. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh an ninh tại tuyến hàng hải trọng yếu này tiếp tục là điểm nóng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Mỹ - Iran sắp nối lại đàm phán, Tehran vẫn quyết thu phí eo biển Hormuz
Mỹ - Iran sắp nối lại đàm phán, Tehran vẫn quyết thu phí eo biển Hormuz

VOV.VN - Mỹ và Iran được cho là sẽ nối lại đàm phán tại Pakistan vào ngày 11/7 với trọng tâm là hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt. Trong khi đó, Tehran tiếp tục khẳng định sẽ thu phí dịch vụ liên quan tại eo biển Hormuz.

Mỹ - Iran sắp nối lại đàm phán, Tehran vẫn quyết thu phí eo biển Hormuz

Mỹ - Iran sắp nối lại đàm phán, Tehran vẫn quyết thu phí eo biển Hormuz

VOV.VN - Mỹ và Iran được cho là sẽ nối lại đàm phán tại Pakistan vào ngày 11/7 với trọng tâm là hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt. Trong khi đó, Tehran tiếp tục khẳng định sẽ thu phí dịch vụ liên quan tại eo biển Hormuz.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ